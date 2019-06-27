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 По спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей

Согласно анализу Комитета избирателей Украины, из избирательных списков 21 политической партии действующие народные депутаты присутствуют в списках 11 политических сил, всего в этих списках баллотируется 115 нынешних народных избранников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КИУ. 

"Больше всего действующих нардепов выдвинуто партией" Европейская солидарность "- 21 кандидат является действующим народным депутатом. На втором месте - "Батькивщина" (17 кандидатов), на третьем - Радикальная партия Олега Ляшко (16 кандидатов) ", - сообщили в КИУ.

По данным комитета, в избирательных списках партий также 25% кандидатов или каждый четвертый является беспартийным. Не являются членами партий, от которых выдвигаются, 666 кандидатов из всего более 2600, добавили в КИУ.

"Среди политических сил больше беспартийных кандидатов в политической партии" Партия Шария "(69% беспартийные), "Слуга народа "(57%), ВО" Факел "(54%)," Оппозиционный блок "(48%)," Голос " (48%). Зато, ни одного беспартийного кандидата нет в избирательном списке партии "Сила людей", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134655
 
 
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Как?! Как можно выдвигаться по списку партии и не быть её членом?!!
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А что там за ублюдки в партии шария? Хотелось бы узнать поименно этих лишенцев.
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остальные рванули инкогнито самозванцем надеются что их не узнают По спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 9654
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"Больше всего действующих нардепов выдвинуто партией" Европейская солидарность".

Новые лица, Петя понял свою ошибку, Петя поменялся, Петя будет брать в команду молодых людей. По спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1686
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей
 
 
 
 
 
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