 Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте президента.
Так, своим указом президент освободил Коваленко Сергея Петровича от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации" и другим указом временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.
Также с должности главы Днепропетровской ОГА был уволен Валентин Резниченко. Своим другим указом Зеленский назначил Дмитрия Батуру временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА.
Роттердам+ по словам зекомандного геруса и так уже не действовал, а с 1 июля вообще теряет смысл.
Распустил раду на пару месяцев раньше, и что?
Закон про импичмент и без него приняли, посмотрим как он подпишет.
Так какой от него толк?
А что толкового он должен был еще сделать за месяц, и кто конкретно из его команды должен был этим заняться?
Совсем зебилы наглые пошли, скоро на царство зенаркомана выдвигать станут.
в зюзі немає дожного жарту чи дотепу такого рівня
так шо, клован він теж гівняний
У Мінських домовленостях також йдеться про демілітарізацію і так звані демілітарізовані зони. Мова про повне виведення військ з демілітарізованої території? Чи присутність військових все-таки передбачена?
У нас була домовленість щодо створення вільного від важкого озброєння і техніки району. Це - південь, напрямок Маріуполя. На тій території, яка тимчасово НЕ контролюється Україною. І ця територія обмежена чотирма населеними пунктами, серед яких є Новоазовськ. Це (демілітарізація. - Авт.) може стосуватися, поки що, тільки цього району (мова про тимчасово непідконтрольну Україні територію. - Авт.).
Тобто, мова йде тільки про цей район під Маріуполем?
Так, про цю ділянку. Ще у нас залишається створення зони безпеки на ділянці російсько-українського кордону, який, поки що, також нами не контролюється. Планується, і вже є такі домовленості, тільки Росія це все блокує, вихід СММ ОБСЄ патрулів для контролю цієї ділянки в режимі 247, тобто цілодобовий режим контролю, щоб не допустити переміщення зброї та *********** з території Росії в окремі райони Донецької та Луганської областей. Це пункти, над якими ми будемо працювати, в тому числі, у Мінському процесі.
На тій території, яка тимчасово НЕ контролюється Україною. І ця територія обмежена чотирма населеними пунктами, серед яких є Новоазовськ.
Но всё равно. Спасибо Команде Резниченко за школы, садики и больницы. Вы - лучшая команда.
Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:
Под девятым номером в списке "Слуга народа" идет гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В проходной части списка находится креатура олигарха Виктора Пинчука - Лада Булах. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.
Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Видимо, почувствовал свою промашку с назначениями ушедшим в историю.
зелене гівно розпливається Україною
без цього не поїду!
Браво!!!
Должность заместителя губернатора Дмитрий Батура занял недавно - в феврале этого года. До этого Дмитрий возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА. Как настоящий антикоррупционер, Дмитрий 2017-й год прожил на одну зарплату - 15 тысяч гривен в месяц. Тем не менее, новоиспеченный зам совсем не бедствует.
Согласно декларации, Батура владеет двумя земельными участками в Могилеве общей площадью в 4,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, экс-антикоррупционер совладелец еще двух участков в поселке Днепровое на 3700 кв. м. Еще у Батуры два жилых дома и три квартиры. На всю семью заместителя лишь один автомобиль Lexus 2008 года, который принадлежит жене чиновника Яне, которая нигде не трудоустроена. В закромах у заместителя главы ОГА 400 тысяч гривен наличными.