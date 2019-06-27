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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1372) Зеленский (1912) Кировоградщина (292) ОГА (1455)

 Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых руководителей областных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте президента. 

Так, своим указом президент освободил Коваленко Сергея Петровича от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации" и другим указом временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.

Также с должности главы Днепропетровской ОГА был уволен Валентин Резниченко. Своим другим указом Зеленский назначил Дмитрия Батуру временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3134653
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 7545 Істерика Зеленського - він звинуватив МЗС у тому, що вони професійно захищають інтереси держави
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Через Фейсбук.... дописочка в статтю.
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сколько у них ходок, что крышуют...? Цензор?
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Ты забыл кто по национальности твой бог? Татарин, не?
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Смотрю новости от Зеленского, кого он ставит головами ОДА, я просто в шоке, или это без него решают, или у Зеленского такая стратегия, я просто не понимаю этого. Также и кандидаты в депутаты от его партии, многие с сомнительной репутацией. Та дай бог, чтобы они работали на пользу Украины и народа, но что то у меня есть сомнения по этому поводу.
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Пороха повалив, тепер шмарклю мочиш? Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 5484
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Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 7545 Істерика Зеленського - він звинуватив МЗС у тому, що вони професійно захищають інтереси держави
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А есть конкретный результат? А то пока рашу возвращали в ПАСЕ - у соевых виноват был лично Зеленский, а про професийный МЗС чего-то и не вспоминали.
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Мид еще свинарчуковский, что ты от них толкового ожидал. А вот что сделал зе со своей ко ******? Расскажи.
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За месяц? Например, распустил раду с ее ничтожным доверием народа, подал закон про импичмент, про отмену роттердам+.
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А что толкового он сделал?
Роттердам+ по словам зекомандного геруса и так уже не действовал, а с 1 июля вообще теряет смысл.

Распустил раду на пару месяцев раньше, и что?

Закон про импичмент и без него приняли, посмотрим как он подпишет.
Так какой от него толк?
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Содействовал продлению санкций против россии, реорганизовал АП с уменьшением штата.
А что толкового он должен был еще сделать за месяц, и кто конкретно из его команды должен был этим заняться?
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свиня мала досвід (управління, міжнародні відносини).... а тут пейсатий підсвинок, який чуть що, відразу маму рімму кличе
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а барыга с какой репутацией ставил? Там у каждого на лбу написано или сепар или барыга,
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так то ж барига.... а тут улюбленець публіки такі корки мочить
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т.е. ты, отмазывая вазелина, утверждаешь что вазелин такой же как и Порох?) молодееец))
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какой-такой как Порох? Хуже намного Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 480
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я никого не отмазываю.просто перед тем,шоб пи..еть на зе,сразу надо вспомнить все барыжные зашквары.А их у него несколько томов.
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Ну вспомнили и что теперь? Выходит клоун повторяет все зашквары Пети, а зебильчики могут только визжать про Петю. Только одна проблемка, а клоуна это как оправдывает? То есть зубилы выбрали кловуна который делает как и Петя только при этом ещё и прокремлёвский сепар...Зебилы такие ЗЕбилы...
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Разрешите всё-таки покритиковать **********?
Совсем зебилы наглые пошли, скоро на царство зенаркомана выдвигать станут.
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Кстати, Порох поставит Беню на ДнепрОГА , так что вы сейчас сепаром и барыгой кукловода зе обозвали
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С барыгой понятно, от него большего и не стоило ожидать, но Зеленский, для начало прочитай их резюме и декларации, что они из себя представляют, а потом ставь. Ты же сам себе палки в колеса ставишь, что таких людей назначаешь, скоро выборы в ВР, после такого не удивлюсь, если рейтинг твоей партии начнет падать.
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а тебя чо,в офис зелебенин не взяли?откуда ж им знать,как правильно,если ты не можешь донести до них истину Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 620
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Зе там нехрена не решает.Кого скажут того и поставит.
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Пруфы, что МНОГИЕ с сомнительной репутацией, прикладывайте, пожалуйста, чтобы не быть балаболом.
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Ну буває.Він побачив,що вибрав,і припух.Чувак від стану ейфорії різко перейшов у стан ****.
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давно пора,а то у валька резниченко "будка" уже в телик не влазит
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"мнє мотів нє нравітся" - це геніально
в зюзі немає дожного жарту чи дотепу такого рівня
так шо, клован він теж гівняний
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А на Кіровоградщині як завжди бардак. То Пєтя назначив у 2014 році депутата від ригів Кузьменка головою ОДА, який і просидів у кріслі 5 років, то Зєля призначає по черзі його заступників в.о.голови ОДА.
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Генерал-майор Ігор Боднар, заступник командувача ООС анонсував створення під Маріуполем демілітаризованої зони. Війська з-під Маріуполя будуть відведені. Надихнула зебілів Станиця Луганська.
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Да-да, сегодня я на это тоже наткнулся. Пока, честно говоря- не верю.
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из интервью богдана боднаря...

У Мінських домовленостях також йдеться про демілітарізацію і так звані демілітарізовані зони. Мова про повне виведення військ з демілітарізованої території? Чи присутність військових все-таки передбачена?

У нас була домовленість щодо створення вільного від важкого озброєння і техніки району. Це - південь, напрямок Маріуполя. На тій території, яка тимчасово НЕ контролюється Україною. І ця територія обмежена чотирма населеними пунктами, серед яких є Новоазовськ. Це (демілітарізація. - Авт.) може стосуватися, поки що, тільки цього району (мова про тимчасово непідконтрольну Україні територію. - Авт.).

Тобто, мова йде тільки про цей район під Маріуполем?

Так, про цю ділянку. Ще у нас залишається створення зони безпеки на ділянці російсько-українського кордону, який, поки що, також нами не контролюється. Планується, і вже є такі домовленості, тільки Росія це все блокує, вихід СММ ОБСЄ патрулів для контролю цієї ділянки в режимі 247, тобто цілодобовий режим контролю, щоб не допустити переміщення зброї та *********** з території Росії в окремі райони Донецької та Луганської областей. Це пункти, над якими ми будемо працювати, в тому числі, у Мінському процесі.
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Хочу вчергове нагадати хворим на амнезію. Ще Бісмарк зауважив, що договір з кацапами не вартий навіть того паперу, на якому написаний. Кацапам потрібен сухопутний коридор у Крим. Їхні широкомасштабні регулярні навчання по перекиданню великої кількості техніки і військ на сто і більше кілометрів, розміщені вздовж українського кордону значні мобільні сили пройдуть відстань від Новоазовська до Маріка за лічені години. А спинити, чи просто затримати їх не буде кому.
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ще раз...(якщо зєлєбєня не домовився патіхаму про щось їнше).

На тій території, яка тимчасово НЕ контролюється Україною. І ця територія обмежена чотирма населеними пунктами, серед яких є Новоазовськ.
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Ща соевые начнут рассказывать про самого реформаторского роботягу Резниченко. Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 8734
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Тяга у нього до сепаратистів, ой, вибачте, ополченців.
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А цей Лєдокоїн сильно тягнув за Зєлю. Дуже сильно. А тепер раптом прозрів. Чого б це?
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Я це писав на другий день після виборів. Тільки не так натуралістично.
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Лекарство нужно приехало укололи и поумнел..психика это такое мутное и свтлое как у Зеленского прыг скок прыг скор и с разгону бошкой в бетонныйстолб потом опять прыг скок прыг скок и опять мимо.... там поезд ехал... Зеленський призначив Батуру і Лобанову керівниками Дніпропетровської і Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 3438
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он и за сакашвили топил, зраду на пороха разгонял аж усерался..
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Погано, коли сереш на стежку, якою ходиш до криниці. Рано чи пізно обов'язково вступиш у власне гівно. Зєлебобікам варто це запам'ятати.
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От же ж **********...пздц
Но всё равно. Спасибо Команде Резниченко за школы, садики и больницы. Вы - лучшая команда.
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шо-то подозрительно молчит о харьковском кодле... Вероятно, только гоев пока или на восточном фронте без перемен? гепа рулил, рулит и будет рулить Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 5492
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"В борьбе с олигархами " Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 9477

Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:

Под девятым номером в списке "Слуга народа" идет гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.

В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.

В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В проходной части списка находится креатура олигарха Виктора Пинчука - Лада Булах. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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Спасибо Цензору, что он так тщательно отслеживает все назначения новым президентом.
Видимо, почувствовал свою промашку с назначениями ушедшим в историю.
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Вот можно даже не вникать в личности очередных "новых лиц", чтобы сказать, что это вполне себе старые коррупционные морды пророссийской направленности.
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Головний критерій, як бачимо - справді проросійська спрямованість. Ви праві, на жаль.
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Нєеєеєєєєєє..Нє пайдьот. Ви зробили це разом.Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 6388
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Давайте соевые начинайте шо-то рассказывать про них. Только не забывайте, что это замы предыдущих.
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хана інфраструктурним проектам у місті і області
зелене гівно розпливається Україною
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збирай речі, убогій... то вже інша країна і ти тут не бажаний
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ну, ти ж на прощання мінєта відстрочиш?
без цього не поїду!
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а шо ляшко підманув? ой вей азохєн вей.. як же так?
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Зеленский не получит моего голоса.. Все же ождались более решительные действия
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Погоди. Может он решительнее ударит членом по другим клавишам на рояле.
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Дмитрий Батура
Должность заместителя губернатора Дмитрий Батура занял недавно - в феврале этого года. До этого Дмитрий возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА. Как настоящий антикоррупционер, Дмитрий 2017-й год прожил на одну зарплату - 15 тысяч гривен в месяц. Тем не менее, новоиспеченный зам совсем не бедствует.
Согласно декларации, Батура владеет двумя земельными участками в Могилеве общей площадью в 4,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, экс-антикоррупционер совладелец еще двух участков в поселке Днепровое на 3700 кв. м. Еще у Батуры два жилых дома и три квартиры. На всю семью заместителя лишь один автомобиль Lexus 2008 года, который принадлежит жене чиновника Яне, которая нигде не трудоустроена. В закромах у заместителя главы ОГА 400 тысяч гривен наличными.
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