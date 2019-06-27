 Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая - наш ответ, которая разоблачает скрытые мотивы РФ.
Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - написал министр.
"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить", - отметил Климкин.
Глава МИД подчеркнул, что решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить моряков и корабли.
"Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить", - написал Климкин.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".
Сегодня увидела видео, как он и его коллеги по кварталу 95 просят денег у Коломойского! Такого позорища, я еще не видела!
Теперь я представляю, как с ним разговаривает Беня! И что ждет Украину в ближайшие пару лет! Такого унижения для страны, наверное и овощ не делал!
Советую посмотреть, на зеленую шмарклю!
Игорь Валерьевич я смотрю уже начал понемногу показывать смердам - кто в доме хозяин! Жду серии по кокс, крек, шлюх и главную зеленую шмарклю!
Пропоную нашим "великим дипломатам" оприлюднити текст цієї російської ноти, хронологію її опрацювання та документи реагування. Не у заявах ротом пані З. та пана К. а згідно вимог міжнародного права та протоколу. Насправді відповідь на цю ноту могла та мала бути надана без істерії та махання шаблею. Без шкоди національним інтересам та із підвищенням шансів на повернення моряків.
Але в умовах цейтноту МЗС УРСР учергове продемонстрував світові свою загальновідому властивість на літеру і. І ще полирнув це дешевим піаром посадовців, яких Президент не може звільнити бо наш шановний парламент не дозволяє. Тепер відповідальність за долю моряків несуть не лише керівники МЗС (які без юристів Ковінгтону текст на аркуш А4 не здатні організувати) але й нардепи що наразі паралізували кадрові зміни на Михайлівській, 1.
І ніхто звісно не виправдовує росіян - вони на то й хтиві агресори щоб робити юридичні діверсії. Я з цього мовчав дві доби та сподівався на розум. Хибно Источник: https://censor.net.ua/b3134649
"Военная хитрость"...)
А вы ведь за Зе голосовали, верно?
Почитав про обурення нашого Недолугого Клімкіним. Почитав ноту, що стала приводом для обурення. Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо керованості Недолугого і його бородатої бабці безпосередньо з Кремля, то у мене для вас погані новини: ви навіть не мавпи. Барани.
Чрезвычайное происшествие произошло в столице РФ Москве.
Там на Ярославском шоссе пылают таможенные склады. Сообщается, что горят автомобильные покрышки и древесина. Из-за этого пламя быстро распространилось по помещению, Площадь огня уже более четырех тысяч квадратных метров.
Внутри складов обрушились перекрытия. Есть угроза перехода огня на соседние здания.
В тушении задействованы не только пожарные машины, но и вертолеты, а также к месту ЧП выдвинулся пожарный поезд.
От що реально вони вміють, якщо ведуться навіть на простяцкій разводняк ?
Нічого не тямлять ! Абсолютно !
Прогавлять країну і все тут.
https://www.youtube.com/watch?v=Ptdpuyr9F7M&fbclid=IwAR2evWaY5uBkhyjCefGT8hxZDD6w_kKG08YPVBexNxgqQsMf1dRpPy6SW5c
- Відвели ЗСУ;
- Скоротили виплати військовим;
- Надрукували 1000 грн;
- у Краматорську і Маріуполі не буде АрміяФМ;
- почали інфовплив на бидломасу з приводу автономії дамбаса;
- Медведчук скоро скупить усі змі:
Зетварь для цього і проштовхнули.
Теперь соавторам этой спецоперации можно всё.
Украина у них в заложниках.
Сегодня "Слава Украине" - это уже не высокодостойное приветствие,
как в 1918г задумывали создатели Украинской Народной Республики,
а бесстыдная насмешка. Какая слава? В чём?
Сейчас в момент выдоха Украина получила от своего родного народа
безумный по смыслу и свирепый по силе удар сапогом в пах,
а "принципиальная" и "высокоразвитая" могучая Европа
ничего и нисколько не стесняясь
для верности засадила ей ещё и аперкот в самое солнечное сплетение.
Нет, ребята.сцарёк с булавой - это не слава, это наш ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ ПОЗОР.
Сравните выступление Гончаренко с ничтожеством Зеленским.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1144306654957199362