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 Политика Украины
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 Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины. ДОКУМЕНТ

Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, и похоже в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая - наш ответ, которая разоблачает скрытые мотивы РФ.

Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - написал министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины 01
Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины 02

"Ловушка была подготовлена ​​для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить", - отметил Климкин.

Также читайте: МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом, - Климкин

Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины 03
Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины 04

Глава МИД подчеркнул, что решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить моряков и корабли.

"Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить", - написал Климкин.

Читайте: Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков, - МИД

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины 05
Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины 06

Источник: https://censor.net.ua/n3134651
 
   
 Топ комментарии
 
Можно начинать процедуру импичмента Зе за госизмену. Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины - Цензор.НЕТ 4983
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если вазелин на весь мир жалуется на свою СВОЮ ПРОФ.НЕПРИГОДНОСТЬ, то чего ждать от его друзей-кумовьев, способных только жрать шаурму для селфи? .
вазелин сегодня прямо сказал: мол, сидит в кресле, деньги получает, но НЕ ЗНАЕТ что в стране происходит, более того - не владеет ситуацией по своим обязанностям - внешней политике
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Объясните, пожалуйста значение выражения «запануем браться «???
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Не знаю , но когда-то с годик назад слышал , что жена климкина - доця высокопоставленного генерала в РФ . Вот и вся политика Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 3948
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награжденного самим пуйлом за возвращение крыма
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Будущіє бєздомниє бєзработниє соєвиє каломьотчікі.. ЕТО ВСЬО Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 5435
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Росія підготувала "пастку", з метою звільнення полонених моряків, але мудрий Клімкін зачинив цю "пастку". "Будуть сидіти! Я сказав! Не для того ми з паном Петром їх туди посилали.", - сказав, як відрізав зварювальник з МЗС.
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Прекратите саботаж против Президента, скоты!!! Вы же не его, а себя идиотами выставляете, хватит смешить весь Мир, клоуны барыжные, хватит издеваться над страной!!! Когда вы уже вспомните что наняты на работу приносить пользу, а не наоборот? У вас есть хоть чуть совести? Негодяи!!!
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соевые тупо сливают своего господина... настраивают народ против него своей агрессией.. а может оно и к лучшему
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а шо твой клолун делает кроме пробежек по фонтанам, селфи с шаурмой и встреч то с Патоном 100 летним то в фейсбуке картинки и видяшки постит то в зальчик ходит на тренировки. ЧТо твой клоун то делает??
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Такое важное дело - освобождение наших моряков. Конечно, министр иностранных дел должен был посоветоваться с президентом. Ведь в этом предложении России была лазейка, чтобы ребят вытащить.
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Все это похоже на зарабатывание Тугриков украинцами в Монголии...! Ну не позор?
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Разе это не работа АП информировать президента? разве министр должен за каждым шагом звонить презеденту, что за бред. В стране война, а клоун узнаёт новости из интернета? Пипец дно какое то...При Порошенко таких тупых зашкваров не было точно.
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Это был не каждый шаг, а важная государственная задача освободить наших моряков. Ноты нужно рассылать с ведома Президента.
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На Порошенко уже сейчас восемь уголовных дел открыто.
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йому вже в камері побілку роблять
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От твоего друга беглого рыгососа и бпандита Портнова? Это теперь ваши кремлёвские подельнки??
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Парламент, правительство чьё? Чего ты тут дурака включаешь.
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Парламент и правительство должны клоуну новости расказывать? Ты ЗЕбил и косишь на ЗЕкловуна?? СИдит целый огромный раздутый апарат в АП, им кстати клоун зарплаты поднял. Може хоть новости твоему клоуну сообщат, как думаешь зебильчик??
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Зе не клоун, а наш народный президент. А клоуны те, кто прислуживает старой барыжной власти. Нота России не новость, что бабци, семечкми щелкая, передают друг другу, а важное государственное дело, связанное с освобождением наших моряков. И министр обязан был посоветоваться в таком важном деле с Президентом, а не обрекать моряков на тюрьму в России.
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Он клоун! Самый настоящий клоун и позорище для Украины!
Сегодня увидела видео, как он и его коллеги по кварталу 95 просят денег у Коломойского! Такого позорища, я еще не видела!
Теперь я представляю, как с ним разговаривает Беня! И что ждет Украину в ближайшие пару лет! Такого унижения для страны, наверное и овощ не делал!
Советую посмотреть, на зеленую шмарклю!
Игорь Валерьевич я смотрю уже начал понемногу показывать смердам - кто в доме хозяин! Жду серии по кокс, крек, шлюх и главную зеленую шмарклю!
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Щодо нинішнього брифінгу Президента України та ноти МЗС РФ від 25 червня про звільнення моряків. Мушу констатувати що РФ дійсно переграло "зоряну команду" МЗС УРСР на останніх хвилинах матчу.
Пропоную нашим "великим дипломатам" оприлюднити текст цієї російської ноти, хронологію її опрацювання та документи реагування. Не у заявах ротом пані З. та пана К. а згідно вимог міжнародного права та протоколу. Насправді відповідь на цю ноту могла та мала бути надана без істерії та махання шаблею. Без шкоди національним інтересам та із підвищенням шансів на повернення моряків.
Але в умовах цейтноту МЗС УРСР учергове продемонстрував світові свою загальновідому властивість на літеру і. І ще полирнув це дешевим піаром посадовців, яких Президент не може звільнити бо наш шановний парламент не дозволяє. Тепер відповідальність за долю моряків несуть не лише керівники МЗС (які без юристів Ковінгтону текст на аркуш А4 не здатні організувати) але й нардепи що наразі паралізували кадрові зміни на Михайлівській, 1.
І ніхто звісно не виправдовує росіян - вони на то й хтиві агресори щоб робити юридичні діверсії. Я з цього мовчав дві доби та сподівався на розум. Хибно Источник: https://censor.net.ua/b3134649
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Хто зрозумів зразу Безрозумів,як не патріоти нашої Неньки?
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Для этого "булавоносца" главное - рейтинг, показать, что мол он "освободил моряков"...а на дальнейшие последствия - пофиг! Просто диву даешься, такое "нечто" и на ТАКОМ посту. И это еще только начало правления. Скоро он еще и ручную Раду получит...
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Пусть так. Это военная хитрость. Забрать ребят и все. свое забрали и до свидания.
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Ага, под письменные признания СВОЕЙ вины! В пику трибуналу ООН, признавшего виновной - кацапию. Т.е. вы надеюсь понимаете да, Украина готовится к этому трибуналу, борется там за свою правоту и своих военных, в итоге выигрывает этот трибунал...а затем добровольно признает себя виновной. Уж не говоря про то, как это скажется на имидже страны, думаете КАК в следующий раз любой международный суд будет относится к украинским аргументам?
"Военная хитрость"...)
А вы ведь за Зе голосовали, верно?
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Ну и само собой, это уже официальное признание Крыма, Керченского пролива - кацапскими.
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тут как хочется провести параллели с минскими договорняками, которые многие наши патриоты восприняли, как зраду...но не надо забывать, в каких условиях они были заключены
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в теории можно было потом съехать, что признание было сделано под давлением и отказаться от него...хотя понятно, что это привело бы к имиджевым потерям..но ведь люди важнее или как?
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ну а международные суды нам особо не помогут, к сожалению...разве что самолюбие патриотов могут потешить...
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така непроста ситуація що навіть і не знаю, чому клімкін самостійно все вирішив? якщо мати справу з шулерами і грати чесно? нехай би найняті адвокати приймали б участь в процесі в росії а цілісність кораблів то взагалі не проблема. якби драний мародер не займався херней то зараз б не було цієї проблеми. російська нота не вимагає нічого визнавати. я не юрист треба подумати юристам але якщо українські моряки повернуться додому то потім зрозуміло ніхто видавати їх путіну не буде. і що потім росія з цими письмовими гарантіями буде робити? я думаю україну цивілізований світ зрозуміє.
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Ну нельзя верить кацапам,эта вера смерти подобна.
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Им и не верит никто. а надо было их обдурить, а не надувать щеки.
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"Мародер" в цьому контексті слово з кремлівської методички кількамісячної давності. Мародер - учасник кремлівської ОЗУ(ОПГ).
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Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 1985Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 3 ч.3 часа назад

Почитав про обурення нашого Недолугого Клімкіним. Почитав ноту, що стала приводом для обурення. Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо керованості Недолугого і його бородатої бабці безпосередньо з Кремля, то у мене для вас погані новини: ви навіть не мавпи. Барани.
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когда этого логопеда, слугу поросенко и любителя руськамира - уже уволят с позором? почему поменяли нормального Дещицу на этого придурка климкина? может Дещица не нравился хозяину поросенко пукину??
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Кроме Дещици этот картавый порохосос еще и таких маститых работников как Сергеев уволил. Выполнял заказ Пеппы. А почему Пепе мешал Сергеев? потому что дипломат из Пепы хуже чем През. И Сергеев и другие старой школы мастера это давали соевому понять..Он не простил и начал мстить.
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/////рашаговносми
Чрезвычайное происшествие произошло в столице РФ Москве.
Там на Ярославском шоссе пылают таможенные склады. Сообщается, что горят автомобильные покрышки и древесина. Из-за этого пламя быстро распространилось по помещению, Площадь огня уже более четырех тысяч квадратных метров.
Внутри складов обрушились перекрытия. Есть угроза перехода огня на соседние здания.
В тушении задействованы не только пожарные машины, но и вертолеты, а также к месту ЧП выдвинулся пожарный поезд.
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)))хотя токо июнь, но просил же на днях ольгинских в окно почаще выглядывать, чы не горить десь шось. мовчать ))) будем подождать августа))
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В Трою даже коня деревянного прислали. А там - войско в нем. А троянцы думали - о, перед нами склонились. то бы Россия сделала, если бы мы никаких судов и не проводили. А ничего. А млряки бы были в Украине. А Климкин - Штирлиц от России. Только парашют за ним волочится.
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Офіс президента це збіговисько клоунів кварталу 95.
От що реально вони вміють, якщо ведуться навіть на простяцкій разводняк ?
Нічого не тямлять ! Абсолютно !
Прогавлять країну і все тут.
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у вас слюна отвалилась Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 1736
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Никанор Босой. Ботоксный не слюнявит т.к ботокс "замораживает" его морду.
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Это Климкин делает разводняк и думает что это не видно. Климкин перекрыл возможность возможности вытащить ребят из тюрьмы, а прикрывается благими намерениями.
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Петро Олегович Толстой взагалі неадекват.
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все очевидно вроде , Россия выдает моряков Украине.Украина проводит следствие , находит виновного , того кто отдал приказ и сажает его в тюрьму , моряки проходят как свидетели, ясно кого выгораживает Климкин
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ОТДАЛ ПРИКАЗ ИЗ ОДНОГО ПОРТА В ДРУГОЙ ЕТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТИПО? ЧТО ЗА БРЕД ТИ НЕСЕШ? ПЕРЕСМОТРИ В ПОВТОРЕ ЗАСЕДАНИЕ МОРСКОГО ТРИБУНАЛА ЧУДОВИЩЕ
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НЕ ДЯДЯ ТРИБУНАЛ РАЗБЕРЕТСЯ, ТАК ЖЕ КАК И С MH17
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ну значит будут моряки и дальше сидеть на зло Путину!
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ЗАВТРА ВСТРЕЧА G20 ЕСЛИ ТАМ НИЧЕГО НЕ ПОРЕШАЮТ СОЗИВАЕТСЯ РБООН, НУ А ПОТОМ ПОРЦИЯ ПОЛЕЗНИХ САНКЦИЙ
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может напомните кто на G20 Украину представлять будет ?
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виновен - ***** и его подручные,что нарушили международное право
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Вали в свої *****.Українські моряки не мали права йти Керченською протокою і бо так путін хоче?
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или они пошли в России посидеть потому что так Порошенко захотел ?
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Ото тупе стадо баранів приперло до влади і усілякі гніди маскавітські повилазили.... смерь ворогам України!!!!
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Вороги - це ті, хто зробив з українців жебраків
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А ти тоді навіщо потрібен, картава кацапська гнида?
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Чем занимаеться новоназначенный глава Внешней разведки? Под носом президента Климкин тайно пишет ноты (а может и целую симфонию) в Россию 😀
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Зеленский в Музей Ленина не успеет переехать, - выносить дурака будут с улицы Банковой.
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Никто Зе не вынесет. Зе- за украинский народ. А Порох и к на горе народном наживались.
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ти головне диван візьми, бо як угражать ти будєш міру? Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 2966
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имхо, формально Климкин верно всё разложил. Только вот морякам сидеть за гратами в Держимордоре. Подписать, что орки хотели, выцарапать хлопцев и послать Упыря на...? Типо - некому повестку в басманное судилище вручить - выбыл по месту прописки, никого немае дома - не видчиняють фиртку, уехал на рыбалку, копае картоплю у тестя....
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шо там он разложил.. правильно Вова сказал.. Верните детей.. Это сильные слова
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Ну да! Так и надо было сделать. Россия санкций не хотела вот и придумала уловку. Все они понимают. А Климкин обрек ребят сидеть в тюрьме. Или дурак или предатель.
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"Как же он работал в очистке...?!" (с) Як такого тупорилого покидька, який навіть не знає своїх функцій згідно Конституції, який ігнорує субординацію і відмовляється виконувати накази свого безпосереднього керівника і відмовляється йому доповідати і з ним співпрацювати - взагалі призначили міністром?!! Це ж дискредитація держслужби як такої, це руйнування держапарату і підрив дипломатичної служби держави! У нас вже був такий уй...пок Огризко, що через дипломатичні канали, використовуюци посаду, розсилав пасквілі на власного прем'єр-міністра. І знову на посаду сучий Потрох протягнув тупака, бо Огризко теж був його креатурою.
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Кацапи, вашому агенту Клімкіну, як і агенту Лоліті - ****** Потроху - ПИНДЕЦЬ!
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Привет антисемиту! Или тебе еврей порох по нраву?
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та який я антісеміт.. хай живе вільний Ізраїль Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 8111
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- Рашу повернули до ПАРЕ;
- Відвели ЗСУ;
- Скоротили виплати військовим;
- Надрукували 1000 грн;
- у Краматорську і Маріуполі не буде АрміяФМ;
- почали інфовплив на бидломасу з приводу автономії дамбаса;
- Медведчук скоро скупить усі змі:
Зетварь для цього і проштовхнули.
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виходь.. бери шину і на майдан.. твоєму божку пєцє це вже скікі разів казали?
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За голограмму голобородько проголосовали 73%.

Теперь соавторам этой спецоперации можно всё.
Украина у них в заложниках.
Сегодня "Слава Украине" - это уже не высокодостойное приветствие,
как в 1918г задумывали создатели Украинской Народной Республики,

а бесстыдная насмешка. Какая слава? В чём?
Сейчас в момент выдоха Украина получила от своего родного народа

безумный по смыслу и свирепый по силе удар сапогом в пах,
а "принципиальная" и "высокоразвитая" могучая Европа

ничего и нисколько не стесняясь

для верности засадила ей ещё и аперкот в самое солнечное сплетение.
Нет, ребята.сцарёк с булавой - это не слава, это наш ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ ПОЗОР.
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Ему моярки нужны до выборов, если не успеет, забудет про них на следующий день.
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Клим Чугункин верен как пёс свому хазяину, в данном случае Пете....ещё бы, такую будку змайстрував за 5 лет для своих верноподданых. Соевые устроили себе ылитную грязелечебницу в канализации и гордятся какой Климкин умный что не известил президента... А если ***** танки двинет, Полторак тоже отморозится?
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Ось приклад непохитної позиції державного діяча, а не спікера політичних авантюристів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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