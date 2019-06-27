 С начала суток 27 июня ранен один воин. Враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была обнародована на вечернем брифинге пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Опытное, от направления Спартака - из вооружения БМП;

неподалеку Старогнатовки, от направления Староласпа - из артиллерийских систем калибра 152 мм;

три раза окраины Марьинки, от направления Александровки и Трудовского - из минометов калибра 120 и 82 мм; автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского, от направления Саханки - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотроицкого, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил одиннадцать обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Хутор Вольный, от направления Золотое-5 - из минометов калибра 82 мм;

окраину Золотого-4, от направления Золотое-5 - из гранатометов различных систем;

три раза рядом с Новогородским, от направления Горловки, Железной балки и шахты имени Гагарина - из минометов калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

трижды район населенного пункта Новолуганское, от направления Доломитный - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, и стрелкового оружия;

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окраину Луганска, от направлению Калиновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Орехово, от направления Голубовского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Светлодарск, от направления Калининского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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