 С начала суток 27 июня ранен один воин. Враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была обнародована на вечернем брифинге пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Опытное, от направления Спартака - из вооружения БМП;
неподалеку Старогнатовки, от направления Староласпа - из артиллерийских систем калибра 152 мм;
три раза окраины Марьинки, от направления Александровки и Трудовского - из минометов калибра 120 и 82 мм; автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Лебединского, от направления Саханки - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Новотроицкого, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил одиннадцать обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Хутор Вольный, от направления Золотое-5 - из минометов калибра 82 мм;
окраину Золотого-4, от направления Золотое-5 - из гранатометов различных систем;
три раза рядом с Новогородским, от направления Горловки, Железной балки и шахты имени Гагарина - из минометов калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
трижды район населенного пункта Новолуганское, от направления Доломитный - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, и стрелкового оружия;
окраину Луганска, от направлению Калиновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Орехово, от направления Голубовского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Светлодарск, от направления Калининского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
бережіть себе, синочки! пораненому якнайскорішого одужання!!!
гаряче у вас, хлопчики..
і сонечко пригріває і довбо...не дають зброї охолонути... лупаште!
горіть у пеклі москалі (с)!...і пеклом наша земля для заїдів стане...
на скільки км відійшли російські окупанти ?
ніде не вказано, що росіянє відійшли.
я питаю конкретну цифру, яку ніхто не вказав.
отже ніякого відходу немає.