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 С начала суток 27 июня ранен один воин. Враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была обнародована на вечернем брифинге пресс-центре ООС.

В  сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Опытное, от направления Спартака - из вооружения БМП;

неподалеку Старогнатовки, от направления Староласпа - из артиллерийских систем калибра 152 мм;

три раза окраины Марьинки, от направления Александровки и Трудовского - из минометов калибра 120 и 82 мм; автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского, от направления Саханки - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотроицкого, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем;

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из запрещенных минскими соглашениями артиллерии и минометов: ранен один украинский воин, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил одиннадцать обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Хутор Вольный, от направления Золотое-5 - из минометов калибра 82 мм;

окраину Золотого-4, от направления Золотое-5 - из гранатометов различных систем;

три раза рядом с Новогородским, от направления Горловки, Железной балки и шахты имени Гагарина - из минометов калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

трижды район населенного пункта Новолуганское, от направления Доломитный - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, и стрелкового оружия;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 21 раз нарушил перемирие на Донбассе, применив артиллерию калибром 122 мм и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

окраину Луганска, от направлению Калиновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Орехово, от направления Голубовского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Светлодарск, от направления Калининского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3134650
 
 
 Топ комментарии
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спасибо, что живые!
бережіть себе, синочки! пораненому якнайскорішого одужання!!!
гаряче у вас, хлопчики..
і сонечко пригріває і довбо...не дають зброї охолонути... лупаште!
горіть у пеклі москалі (с)!...і пеклом наша земля для заїдів стане...
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятим масковським окупантам!!!! гори у пеклі масковія!!!!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Чому ЦН замовчує наказ про вивід військ з під Маріуполя. Хлопці на передовій в шоці. Треба залишати добре укріплені позиції. Питають, що в державі робиться?
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Скажите а почему вас пугает ОБОЮДНОЕ разведение сил? Ведь так сойдут на нет потери.
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а де ви побачили обоюдное ?
на скільки км відійшли російські окупанти ?
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27.06.19 15:29 Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООСВід початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6097В районе Станицы Луганской (Луганская обл.) наемники РФ завершили первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста.Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ..
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на скільки сантиметрів вони відійшли ?
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Это сегодняшняя статья с этого сайта, читайте.
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я читала.
ніде не вказано, що росіянє відійшли.
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Значит с вами бесполезно вести диалог ввиду того что говорите вы на белое черное а на черное белое. Для вас на этом сайте в заголовке сказано - 27.06.19 15:29 Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС ЦЕНЗОР .НЕТ.
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це з вами марно спілкуватись.
я питаю конкретну цифру, яку ніхто не вказав.
отже ніякого відходу немає.
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Ксения ну вы что ребенок маленький? Від початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3490 для вас же все в статье от штаба ООС. Силы разводятся по обоюдной договоренности сторон - и это только первый этап. Точная цифра в статье не приводится с линейкой вероятно там никто не бегал но если что то было бы не так об этом первым заявил бы штаб ООС. Но они говорят что все нормально а Вы кричите- Зрада, Зрада, Зрада!!! Вам хочется чтобы смертей было больше?
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на яку відстань рогаті відійшли, цифра є???
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а хто їх контролювати буде, кто їм дозволить, коли вони завжди пишуть що рогатв їх не допустили туда, туда, так шо це усе хрінь собачья по відводу сил!!!
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ви шо вірите кацапам клятим?? щоб їх до пекла клятих!!!!
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да до чого це, у вас шо місків зовсім нема, зараз усе робиться щоб здати країну і рогатим вірити не треба, від слова -зовсім!!!!
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В Маріуполі затаїлось близько 10 тис. сепарні та іхтамнєтов(зі зброєю в схронах). Після відводу військ вони займуться "самоврядуванням". Сухопутний шлях до Криму буде відкритий.
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саме тому вбили Тимчука, що б ніхто не розповів населенню.
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З Криму знімуть блокаду, визнають російським і пустять потяги.
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Придурки ці зелебобики, посіпаки путін-*****!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 27 июня ранен один воин. Враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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