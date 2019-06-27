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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1912) МИД (5037) Климкин (2233) Лубкивский Даниил (15)

 Президенту стоит научиться разговаривать с министром иностранных дел. Это не его слуга, а полномочный представитель Украины, - дипломат Лубкивский

Украинский дипломат и общественный деятель Даниил Лубкивский посоветовал президенту Зеленскому научиться разговаривать с министром иностранных дел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лубкивский отметил: "Президенту Украины стоит научиться разговаривать с Министром иностранных дел. И перестать проявлять эмоции. Прежде чем выходить к прессе, главе государства должен усвоить прописную норму, что Президент, Премьер-министр и министр иностранных дел представляют государство в международных отношениях ex officio (по должности), то есть без специальных полномочий.

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Кроме этого, Президенту стоит понять, чем именно является должность Министра иностранных дел. Это - не его слуга. Не адъютант. Не какой-то неизвестный подчиненный.

Министр иностранных дел - это полномочный представитель Украины, один из главных чиновников государства и буквальный автор внешней политики. Разговоры в сегодняшнем стиле надо оставить со всеми прошлыми манерами.

Достойный ответ Павел Климкина на выпад Владимира Зеленского.

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Президент сказал, что он может нравиться, а может не нравиться. Никто не спорит.

Но Президент должен всегда думать, что он говорит, как и где. И, по крайней мере, демонстрировать взвешенность. За ним внимательно следит мир. Сегодня мир увидел его слабость. Если бы это была его личная вещь, нет проблем.

Эта слабость вредит Украине".

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Источник: https://censor.net.ua/n3134648
 
   
 Топ комментарии
 
Для начала научится просто разговаривать...
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шмаркля, думає, що з засновників кварталу воно стало головним акціонером ТОВ "Держава Україна"
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Для кацапа любой патриот Украины = шоколадный. Такова методичка кремлядей
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патриоты Украины по всяким галяндиям не лазиют Президенту варто навчитися розмовляти з міністром закордонних справ. Це не його слуга, а повноважний представник України, - дипломат Лубківський - Цензор.НЕТ 4740
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но я ему благодарен за ресурс, где просто можно высказаться
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меня аж колотит если эта гнида снова захочет 5 лет жизни украсть
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да твоя уже вся украдена давным давно....
иди поищи зелень в вентиляции
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Скоро лубкивский и вся компания будет учиться разговаривать с зеленским и на коврике ночевать у него, как Педро у Яныка в своё время
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я думаю, ана, зелі жінка, щі варить по-пам`яті...а борщ варити... їй треба повчитись..
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политика умиротворения с бешеными рускими псами проходить не должна, это *** реванш прокремлевской падали
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короче - кто за текст в суфлере отвечает??? текст то.... по дебильному написан ! )))
задолбали эти сценаристы)))) так Наполеона...только Ватерлоо подставило..!!! )))
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Де це лубківське чмо було під час Іловайська, Дебальцево, коли вибухали склади з нашою зброєю? Чмирь ти лубківський! Продажне ти лайно мародерське!
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Все, висрався? Молодець. Але штани треба було зняти, то не добре в штанах срати, напевно не зручно? Чи тобі то звично? Ну тоді продовжуй в штанах.
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Какие прописные истины, у Зеленского явно выраженный комплекс двоечника и манеры соответствующие, ничему учится он никогда не хотел, а вот доказать профессору что тот ничтожество полное и ерундой занимается из кожи вон лез, всю жизнь провёл в балаганах, наколядовал жалкие 100 млн. долл., а тут и любовь 73% таких же недорослей подоспела, он просто не понимает куда попал и что теперь с этим делать. А вот товарищ Путин, чётко понимает что делать и как и это очень опасная ситуация, трудно предположить (а может просто не хочется думать об этом) чем всё это может закончиться.
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То, что Клизму профессиональный идиот, я уже убедился и не раз. И то, что его место на помойке тоже. Этот скандал это подтвердил. Это одна сторона медали. Другая, наши типа политиков не могут отойти от того, что победитель получает все. Зеля первый, который, во всяком случае пока, ещё ничего не получил.
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правильно, климкин - это слуга поросенко))
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то ви там всі в себе на мокшанії кріпосні слуги
а тут, окрім зеленої шмарклі, слуг немає
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ржу вголосину
хто б там патякало про продажність?
в кого 95-й не шестерив на корпоративах?
ги-и-и-и-и!
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президенту час збиратися до Ростова
бо всіх вже заї...
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так оця зелена шмаркля і є - бивший
тільки поки що не кажи йому, він не знає
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це вологі мрії кацапні?
ги-и-и-и-и-и!
добре що в прігожена такі косоголові довбні
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клоун.., о вибачте, президент підсвідомо думає що виступає на сцені...перед руSSкімі олігархами....і хоче зірвати хайдовші аплодисменти...а взагалі,
я знову ж, в 2902-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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це добре.. вони своєю агресією прокатили пєтю на президентських.. зараз памагают те саме зробити на парламентських.. не треба ім заважати Президенту варто навчитися розмовляти з міністром закордонних справ. Це не його слуга, а повноважний представник України, - дипломат Лубківський - Цензор.НЕТ 1364 а навіть трохи потролити, шоб ще агресивнішими були
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Зєля місяць головує, країна розколюється ....
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Может, Лубкивскому напомнить про табель о рангах? Климкин может быть хоть трижды министром аж иностранных дел, а Зеленский Президент Украины или Лубкивский этого не уяснил, урод?
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да не тсарь оно а всего лишь какашка зеленая. пусть шаурмой занимается
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Зебіли вже просто на істерику переходять. Вони й раніше розумом і логікою не вирізнялись, але б хоча б готові якісь фрази постили, а тепер в них просто істерика і повна маячня. Пілять, а це ж лише місяць пройшов, то пістець...
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Таке враження, що Беня вже ні при чому, у Бені лише свої інтереси, він того Зе, напевно, в оренду віддав.
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Вовочка,просто тупий клоун!!що з нього хотіти?
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Лубкивский.Бери Климкина и дуй в отставку.Или предложи себя в обмен на наших пленных парней.Хотя кому такое говно нужно?
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Это же какой Лубкивский? Шлюха Виктора Ющенко? Может бы он о себе поведал, о своём папашке и братике?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезиденту стоит научиться разговаривать с министром иностранных дел. Это не его слуга, а полномочный представитель Украины, - дипломат Лубкивский
 
 
 
 
 
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