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Все про:дети (3597) Луганщина (4090) Нацполиция (9606) Аброськин (540)

 На Луганщине родители "за плохое поведение" посадили на цепь 6-летнего мальчика, - Аброськин. ФОТО

В Луганской области полиция обнаружила 6-летнего ребенка, которого родители в "воспитательных целях" привязали цепью внутри дома.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

На Луганщине родители за плохое поведение посадили на цепь 6-летнего мальчика, - Аброськин 01

"Сегодня в ходе проведения операции "Безопасное лето" и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганщины совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка по адресу проживания женщины, 1992 г.р., и ее мужа, 1982 г.р., работает механизатором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо детей утонули за минувшие сутки, еще трое стали жертвами половых преступлений, - Аброськин

Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 г.р., был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение", - говорится в сообщении.

На Луганщине родители за плохое поведение посадили на цепь 6-летнего мальчика, - Аброськин 02

Также читайте: Мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями, нашли в Запорожье, - Аброськин

Источник: https://censor.net.ua/n3134647
 
 
 Топ комментарии
 
рАдителЕй -на цепь,ребенка отдать ЛЮДЯМ !
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Вырастит озлобленное такое же
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для них це звичайні будні На Луганщине родители "за плохое поведение" посадили на цепь 6-летнего мальчика, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3055 лугандонія
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"Аніжєнашілюді"!!1 Амнистировать, максимально понизить тарифы, выплатить все пенсии и выплаты, и взять представителей "кармлящего Лугандона всея Украины" в новое правительство!! От тогда заживём! Будет первая потужная безальтернативная, миролюбная Зэлэрэхформа. 😎
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Але знизу все одно стукають. Після університету я деякий час попрацював за фахом у школі - дізнався про отаких екземплярів. Один з екземплярів - "мати" (маляр-штукатур з IQ десь на рівні таргана), котра дізналася, що донька-десятикласниця прогулює школу - прийшла додому, взяла молоток і зламала доньці ноги - "шоб знала, ****, нах*я тебе ноги - в школу ходить, а не перед ё*арями раздвигать". Після чого наклала "шини" з якихось дошок, перемотала ганчір'ям - і кинула дівчину на диван, подалі від телефону. Донька тільки через 2 тижні якось спромоглася дати про себе знати.
Аргумент бабищі - "а ****, нас с братом батя тож арматуриной воспитывал, вон на голове плеши какие".
Посадили цю монструозину чи ні - я ХЗ. Але батьківських прав позбавили.
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Там таких в ЛДНР,озлобленных с детства большинство
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Почему ЛДНР? Украинская полиция действует на контролируемой территории.
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Взрывной рост ожесточения в народе,кое у кого перешедший все границы, налицо. В условиях прихода к власти "болота" и упырей это может кончится очень плохо для нашей страны.
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Ужас какой! Надеюсь, ребенка забрали от этих уродов моральных.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганщине родители "за плохое поведение" посадили на цепь 6-летнего мальчика, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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