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 Политика Украины
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 "Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании

Защита Украины начинается на Донбассе, но линия фронта везде, и сейчас она переместилась в парламентский зал, - об этом генерал-лейтенант, командующий ДШВ, четвертый номер списка "Европейской Солидарности" Михаил Забродский заявил во время выступления перед общиной города Киверцы на Волыни.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Траншеи бывают очень длинные: они тянутся и в Верховную Раду, а также в Брюссель. И неизвестно, на каком участке противник может нанести страшный удар. Сегодня мы предполагаем, что таким участком может стать зал Верховной Рады. Это так называемое парламентское наступление - это типичный прием из арсенала гибридной войны. У них сейчас следующий шанс, поэтому я в команде "Европейской Солидарности". Я считаю, что там самый горячий участок. У десантников есть такое правило: там, где сложнее - там работают они. Сегодня я вижу, что сложнее всего будет там, под куполом Верховной Рады".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко

С этой недели Михаил Забродский официально ушел в отпуск на время избирательной гонки согласно требованиям закона и присоединился к агитационной работе в команде "Европейской Солидарности". Он отметил, что ему приятно работать в команде, которую знают не по красивым обещаниям, а по реальным делам.

"Европейская Солидарность" - это люди, которые знают, что делать. В отличие от всех предшественников, которые 25 лет водили нас по парадам, хлопали нам один раз в год, Петр Порошенко стал первым человеком и привел первую команду, которая действительно занялась построением Вооруженных сил Украины. А ситуация была настолько критической, что еще немного - и воевать не было бы вообще кому, потому что армия была запрограммирована на самоуничтожение: техника старела, люди уходили, все разрушалось", - напомнил Забродский.

Читайте также: Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность

Источник: https://censor.net.ua/n3134643
 
   
 Топ комментарии
 
Главнокомандующий ПЕСа в ВР. (Может быть, а может и нет).
"Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании - Цензор.НЕТ 8110
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В місті на бордах:
Забродський - командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Герой України, партія ЄС.
Пустоваров - заммера, який тікав від правоохоронців в вікно, потім його возили в картатій ковдрі до суду, опоблок.

За кого проголосує нарід? Тому так і живем
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Всё правильно... Когда на каком-то участке фронта создаётся угроза, умный командир по этим траншеям перебрасывает ударные силы... Можно - и в Верховную Раду... Пару батальонов избирателей...
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У Нади спросите, она вам расскажет, как это сделать.
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Я и сам знаю... А "рыжему псу", как говорил Маугли, пора вернуться на Деканское плоскогорье, жрать ящериц...
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Ждем хороший прогноз погоды в Украине в ближайшее время:
"Над всей Испанией безоблачное небо" "Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 1532
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Придется в зале ВР выкопать траншею для ПЕСа, если пройдет.

В крайнем случае, поставить блиндаж в виде будки.
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Защита Украины начинается на Донбассе, но линия фронта везде, и сейчас она переместилась в парламентский зал, - об этом генерал-лейтенант, командующий ДШВ, четвертый номер списка "Европейской Солидарности" Михаил Забродский

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Долго он вдуплялся сын Порошенко после 2 месяцев это понял.
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Паркетнi комбати теж вчасно зрозумiли що краще ризикувати своїм життям в Верховній Раді. "Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 2196
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Главнокомандующий ПЕСа в ВР. (Может быть, а может и нет).
"Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании - Цензор.НЕТ 8110
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Так. Віддача снайперської 12,7 трохи сильніша, ніж АК 74, з яким служив Порошенко в СА.
Цікаво, а Зєлєнський хоч знає з якої сторони стріляє автомат?
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Это так называемое парламентское наступление - это типичный прием из арсенала гибридной войны. У них сейчас следующий шанс, поэтому я в команде "Европейской Солидарности".
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Достойный депутат партии ЕС.
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Так ето ольгинская шавка им приказано нашего Пороха мочить!
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Поздно спохватился... Мы об этом самом говорили ещё после первого тура... А некоторые - ещё до него...
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порошенко зрадник і мародер. Буле сидіти гнида.
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У ПОПа були ПЕСики, він їх так любив. Вони просрали вибори до ради, він їх взяв і вбив)
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ти забув.шо вин ше алкоголик. и про мятий костюм.
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Скоріше посадять васька петренко.... А може краще відправлять васю на передову, бо сильно вумний ....якраз для арміі такий підходить ...
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так он не кум не друг он однокурсник а это не считается .
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До Мальдивских островов траншеи не дойдут. "Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 9458 ВСУ Защитят тебя ТАВАРЬЩЬ !!! от Донбасса до Мальдив! "Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 7602
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Бутусікі чесно відпрацьовують свої 30 шекелів)
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Это тот забродский,который с понтонных мостов из БМ-21, на учениях шмалял? Ну тогда ему срочно нужно уже во власть пробиваться! Достиг так сказать совершенства идиотизма!
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Армія має бути поза політикою. Якого х.. військовий когось намагається залякати? І кого? Цивільних? І що він зробить, якщо ПЕСики не пролізуть до ВР? Вчинить державний заколот, тільки щоб не сів його пахан - сивий мародер і зрадник?
То ти хіба офіцер, Забродський?
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Ні тут будуть чекати поки київські гниди притягнуть сюди кремлівских вошей, і вони знову, як і в 1921 заллють кровью Україну.
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найсмішніше читати пред*яви до заслуженого воїна,не побоюсь цього слова воєначальника та мужика від фанів гаранта сцикла...таких же сциклів...
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А це, як по вулиці йде вовкодав, а з балконів і вікон, дзявкають кімнатні собачки...
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Навіщо сиве гівно під час війни купляла бізнеси на росії? І як це в'яжеться із заявами Забродського?
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Я, на відміну від порохнявої тридварасні, воїнів не паплюжу тільки тому, що вони займають не ту політичну позицію. Просто нагадую істину, що армія має бути за політикою.
І так, згадай як військові голосували, ьнбе попустить, порохоботе)
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Армія повинна бути за Україну.
За Україну, де МОВА, ВІРА, НАТО, ЄС і якомога далі від підарашки.
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Армія має виконувати накази головнокомандувача та начштабу. І не лізти у політику. Зрозумів, порохососе?
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"
Когда я говорил, что главный кандидат России на этих выборах, это хаос, я имел в виду примерно вот это.
Жуков, Ватутин, волонтерский намет, Приватбанк, два миллиарда, Окружной суд, Портнов, обыски, Коломойский, Богдан, Шефир, шаурма, шорты, ПАСЕ, станица Луганская, две ракеты, отказ от Керченского пролива, уход МВФ, референдум, не референдум, дефолт, не дефолт, просто пошутил, я вам ничего не должен, ********* у Трампа, Даша Коц, гандоны с говном, СкайАп и весь остальной полный ******, который мы все имеем счастье наблюдать сейчас в прямом эфире.
Где-то в ленте мне попалось отличное сравнение, уж не помню, кто автор, извините, братцы. Нынешнее гражданское общество Украины - это мальчик с пальцем. Около дырявой платины. И вот в плотине образуется дырочка. Мальчик затыкает её пальцем и замазывает. Потом на другом конце плотины образуется вторая дырочка. Мальчик бежит туда, затыкает её пальцем и замазывает. Потом образуются сразу две дырочки. Пока мальчик замазывает их, образуются ещё три. Он затыкает их уже пальцами ног. А в этот момент образуется еще десять. И первую дырочку тоже снова прорвало. И все они в разных местах.
И вот мальчик носится туда сюда и пытается, как угорелый, заткнуть всё новые и новые дырки.
Но затем неизбежно наступает момент, когда ни пальцев, ни времени, ни сил, ни скорости, да и ни желания уже не хватает.
После этого крушение платины неизбежно.
И вы же понимаете, что то, что происходит сейчас - это ТОЛЬКО САМОЕ НАЧАЛО?
Вы же понимаете, что настоящий ****** начнется после парламентских выборов?
Когда у Игоря Валерьевича будет в руках всё - и исполнительная власть, и парламентское большинство и Окружной суд. Вот тогда начнется полный ******. Сейчас-то они пока еще выжидают, пока еще не делают резких движений, чтоб не обвалить рейтинг и дотянуть со своими сорока процентами до двадцать первого липня.
А после выборов они стеснятся перестанут. Совсем.
Да еще и в коалиции с оппоболоком, идущим на втором месте...
Ммммм... Это будет славный ******. Настоящий.
И, главное, быстрый.
Полгода. Полгода, с ноября месяца, я бегал, умолял, орал в уши. Остановитесь. Что вы делаете. Нельзя. Будет жопа. Полная жопа. Вы же просрете страну, вы понимаете это?
Неа.
Порохобот, тварь, сволочь, продался, шоколадки, не нравится - вали.
В итоге вышло ровно так, как предупреждали. Вот прям по писанному. Как по учебнику. Дословно.
И ведь, главное, ровно сто лет назад было ровно то же самое. Вот ровно сто лет. Ровно то же самое. Я недавно читал исследование про Нестора Махно и Украину девятнадцатого года - и просто с ума сходил от того, как все повторяется. Один в один. Вот ровно один в один. Невероятно. Те же приемы, те же грабли.
Вы знаете, например, как в Украину в 1919 году вошла красная армия? А точно так же. Вот ровно так же! Пока украинцы срались и воевали друг с другом, красная армия отхватила пол-Донбасса, а на возмущенную ноту правительства УНР ответила - нас там нет, это ваши партизаны, разбирайтесь с ними сами.
А немцы, посмотрев на весь этот хаос, пожав плечами, снялись и, со словами "да нам-то ***** это надо", ушли.
Только-только начала выстраиваться система - как её тут же, на самом взлете, ******** и с радостью побежали в хаос.
Сами. Никто не заставлял.
Ну, что ж. Хорошая была попытка.
Через сто лет еще раз попробуем.
Жаль."А.Бабченко.
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из парламента транши по траншеям легче перетаскивать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании
 
 
 
 
 
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