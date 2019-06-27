 "Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Траншеи бывают очень длинные: они тянутся и в Верховную Раду, а также в Брюссель. И неизвестно, на каком участке противник может нанести страшный удар. Сегодня мы предполагаем, что таким участком может стать зал Верховной Рады. Это так называемое парламентское наступление - это типичный прием из арсенала гибридной войны. У них сейчас следующий шанс, поэтому я в команде "Европейской Солидарности". Я считаю, что там самый горячий участок. У десантников есть такое правило: там, где сложнее - там работают они. Сегодня я вижу, что сложнее всего будет там, под куполом Верховной Рады".

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С этой недели Михаил Забродский официально ушел в отпуск на время избирательной гонки согласно требованиям закона и присоединился к агитационной работе в команде "Европейской Солидарности". Он отметил, что ему приятно работать в команде, которую знают не по красивым обещаниям, а по реальным делам.

"Европейская Солидарность" - это люди, которые знают, что делать. В отличие от всех предшественников, которые 25 лет водили нас по парадам, хлопали нам один раз в год, Петр Порошенко стал первым человеком и привел первую команду, которая действительно занялась построением Вооруженных сил Украины. А ситуация была настолько критической, что еще немного - и воевать не было бы вообще кому, потому что армия была запрограммирована на самоуничтожение: техника старела, люди уходили, все разрушалось", - напомнил Забродский.

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