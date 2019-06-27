 "Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Траншеи бывают очень длинные: они тянутся и в Верховную Раду, а также в Брюссель. И неизвестно, на каком участке противник может нанести страшный удар. Сегодня мы предполагаем, что таким участком может стать зал Верховной Рады. Это так называемое парламентское наступление - это типичный прием из арсенала гибридной войны. У них сейчас следующий шанс, поэтому я в команде "Европейской Солидарности". Я считаю, что там самый горячий участок. У десантников есть такое правило: там, где сложнее - там работают они. Сегодня я вижу, что сложнее всего будет там, под куполом Верховной Рады".
С этой недели Михаил Забродский официально ушел в отпуск на время избирательной гонки согласно требованиям закона и присоединился к агитационной работе в команде "Европейской Солидарности". Он отметил, что ему приятно работать в команде, которую знают не по красивым обещаниям, а по реальным делам.
"Европейская Солидарность" - это люди, которые знают, что делать. В отличие от всех предшественников, которые 25 лет водили нас по парадам, хлопали нам один раз в год, Петр Порошенко стал первым человеком и привел первую команду, которая действительно занялась построением Вооруженных сил Украины. А ситуация была настолько критической, что еще немного - и воевать не было бы вообще кому, потому что армия была запрограммирована на самоуничтожение: техника старела, люди уходили, все разрушалось", - напомнил Забродский.
Забродський - командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Герой України, партія ЄС.
Пустоваров - заммера, який тікав від правоохоронців в вікно, потім його возили в картатій ковдрі до суду, опоблок.
За кого проголосує нарід? Тому так і живем
"Над всей Испанией безоблачное небо"
В крайнем случае, поставить блиндаж в виде будки.
=================================================================
Долго он вдуплялся сын Порошенко после 2 месяцев это понял.
Цікаво, а Зєлєнський хоч знає з якої сторони стріляє автомат?
================================================================
Достойный депутат партии ЕС.
То ти хіба офіцер, Забродський?
І так, згадай як військові голосували, ьнбе попустить, порохоботе)
За Україну, де МОВА, ВІРА, НАТО, ЄС і якомога далі від підарашки.
Когда я говорил, что главный кандидат России на этих выборах, это хаос, я имел в виду примерно вот это.
Жуков, Ватутин, волонтерский намет, Приватбанк, два миллиарда, Окружной суд, Портнов, обыски, Коломойский, Богдан, Шефир, шаурма, шорты, ПАСЕ, станица Луганская, две ракеты, отказ от Керченского пролива, уход МВФ, референдум, не референдум, дефолт, не дефолт, просто пошутил, я вам ничего не должен, ********* у Трампа, Даша Коц, гандоны с говном, СкайАп и весь остальной полный ******, который мы все имеем счастье наблюдать сейчас в прямом эфире.
Где-то в ленте мне попалось отличное сравнение, уж не помню, кто автор, извините, братцы. Нынешнее гражданское общество Украины - это мальчик с пальцем. Около дырявой платины. И вот в плотине образуется дырочка. Мальчик затыкает её пальцем и замазывает. Потом на другом конце плотины образуется вторая дырочка. Мальчик бежит туда, затыкает её пальцем и замазывает. Потом образуются сразу две дырочки. Пока мальчик замазывает их, образуются ещё три. Он затыкает их уже пальцами ног. А в этот момент образуется еще десять. И первую дырочку тоже снова прорвало. И все они в разных местах.
И вот мальчик носится туда сюда и пытается, как угорелый, заткнуть всё новые и новые дырки.
Но затем неизбежно наступает момент, когда ни пальцев, ни времени, ни сил, ни скорости, да и ни желания уже не хватает.
После этого крушение платины неизбежно.
И вы же понимаете, что то, что происходит сейчас - это ТОЛЬКО САМОЕ НАЧАЛО?
Вы же понимаете, что настоящий ****** начнется после парламентских выборов?
Когда у Игоря Валерьевича будет в руках всё - и исполнительная власть, и парламентское большинство и Окружной суд. Вот тогда начнется полный ******. Сейчас-то они пока еще выжидают, пока еще не делают резких движений, чтоб не обвалить рейтинг и дотянуть со своими сорока процентами до двадцать первого липня.
А после выборов они стеснятся перестанут. Совсем.
Да еще и в коалиции с оппоболоком, идущим на втором месте...
Ммммм... Это будет славный ******. Настоящий.
И, главное, быстрый.
Полгода. Полгода, с ноября месяца, я бегал, умолял, орал в уши. Остановитесь. Что вы делаете. Нельзя. Будет жопа. Полная жопа. Вы же просрете страну, вы понимаете это?
Неа.
Порохобот, тварь, сволочь, продался, шоколадки, не нравится - вали.
В итоге вышло ровно так, как предупреждали. Вот прям по писанному. Как по учебнику. Дословно.
И ведь, главное, ровно сто лет назад было ровно то же самое. Вот ровно сто лет. Ровно то же самое. Я недавно читал исследование про Нестора Махно и Украину девятнадцатого года - и просто с ума сходил от того, как все повторяется. Один в один. Вот ровно один в один. Невероятно. Те же приемы, те же грабли.
Вы знаете, например, как в Украину в 1919 году вошла красная армия? А точно так же. Вот ровно так же! Пока украинцы срались и воевали друг с другом, красная армия отхватила пол-Донбасса, а на возмущенную ноту правительства УНР ответила - нас там нет, это ваши партизаны, разбирайтесь с ними сами.
А немцы, посмотрев на весь этот хаос, пожав плечами, снялись и, со словами "да нам-то ***** это надо", ушли.
Только-только начала выстраиваться система - как её тут же, на самом взлете, ******** и с радостью побежали в хаос.
Сами. Никто не заставлял.
Ну, что ж. Хорошая была попытка.
Через сто лет еще раз попробуем.
Жаль."А.Бабченко.
twitter.com/Panch76611503/status/1144277856224239617?s=09