 В Киевской области налоговиками ликвидировано незаконное производство спирта. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших в одном из городов области подпольное производство спирта из недоброкачественного сырья.





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По результатам санкционированных обысков, проведенных в подпольных производственных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 2 тыс. 135 литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта, 1 тыс. 700 литров жидкости синего цвета с характерным запахом спирта, оборудование и инвентарь для массового производства спирта, компьютерную технику, электронные носители информации, мобильные телефоны и черновые записи.







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Всего изъято ТМЦ ориентировочной стоимостью свыше 1,3 млн грн, в т.ч. подакцизных товаров на сумму почти 730 тыс грн.

Продолжается следствие.