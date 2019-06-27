 Налоговая милиция Сумской области обеспечила возмещение в бюджет 1,6 млн грн неуплаченного экологического налога

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено, что главный бухгалтер одного из коммунальных предприятий Сумской области, нарушая нормы действующего законодательства Украины относительно применения ставок налога, устанавливаемый в зависимости от места (зоны) размещения отходов в окружающей природной среде в пределах населенного пункта, внес ложные сведения в налоговые декларации по экологическому налогу, в результате чего уклонился от его уплаты в значительных размерах.

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Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, фигурантом в полном объеме возмещен причиненный бюджету ущерб в сумме 1,6 млн гривен, в связи с чем судом решается вопрос о его освобождении от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.