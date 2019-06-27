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 Экономика
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Все про:аукцион (154) электроэнергия (274)

 Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии

27 июня на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ) прошел первый аукцион по продаже электрической энергии для населения. Продано более 4 млн мВт*часов доступной электроэнергии производства государственных НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго". Тарифы для населения не изменились.

Об этом говорится на веб-сайте биржи.

На торгах было реализовано 138 тыс. мВт*ч электроэнергии "Укргидроэнерго" по 673,76 грн/МВт*час и 4,14 млн мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 грн/МВт*час. Общая стоимость ресурса составила более 2,4 млрд гривен.

Также были проведены торги по закупке электроэнергии для нужд операторов систем распределения и оператора системы передачи (функция возложена на НЭК "Укрэнерго"). На них было реализовано 828,8 тыс. мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 МВт*час.

По словам генерального директора УЭБ Александра Коваленко, в торгах приняли участие все 30 операторов системы распределения, оператор системы передачи и ГП "Гарантированный покупатель". "Первые электронные торги необходимые для обеспечения населения доступной электроэнергией и закупки технологической электроэнергии для ОСР и ОСП состоялись. Де-факто первый сегмент рынка – уже заработал", – резюмировал Коваленко.

С 1 июля на УЭБ будут ежедневно проводится торги электроэнергией государственных производителей "Центрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Энергоатома" на рынке двусторонних договоров для всех желающих потребителей. Следующие торги по PSO состояться 21, 22, 23 августа.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго".

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии".

Источник: https://censor.net.ua/n3134635
 
   
 Топ комментарии
 
Куплю відро напруги в кого ціна буде найнижчою. Пропонуйте.
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Продам напряг ведром. Недорого!!! Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 1321 (ничего личного, просто юмор)
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Ану бля взяли по відру й побігли на енергоринок!
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Особливо сподобалось, що "Тарифы для населения не изменились". Де ринок? АУ! Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 5478
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Ану *** взяли по відру й побігли на енергоринок!
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Курва, в мене відро пластмасове, бо залізне в брухт здав! З пластмасовим в гумових тапках можна? Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 620
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То з залізним цебром треба в гумових чоботях. А пластмаса сама діелектрик
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Ану не торгуйтеся! Не для того вам дарований ринок!
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Куплю відро напруги в кого ціна буде найнижчою. Пропонуйте.
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Продам напряг ведром. Недорого!!! Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 1321 (ничего личного, просто юмор)
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Так Вам прямо до Ахкакого бизнесмена. По 8 грн. за кВТ.год. влаштує? Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 5264
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".... Тарифы для населения не изменились..." Источник: https://censor.net.ua/n3134635
А нам легче стало от этого рынка??
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Это же сколько проводов(кабелей) теперь будет?
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ОЧЕРЕДАЯ ЛАПША НА УШИ ЛОХОВ
Да в комунальных платежках цифра не изменится, ЛОХИ заплатят в магазинах на заправках в макдональдсе.... и многих других местах! Или может кто то думает что макдональдс повышение тарифов будет покрывать из своих доходов?!!
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В 90-і корешу показали, як треба торгувати цим, так він рвонув так, що ледь зупинили. Встиз квартиру, машину купити і живим зостався. Боржників в нього зосталось не мало, але краще тоді вже було не лізти на роги, тому і живий зараз.
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Ломбард запущен ура! Клиент пару дней будет шиковать.
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Половой признак бабушки потребителям.
Слава пэтьке с ахметом！
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Прибабахнутый пэтя потирает руки с ахметом от предстоящих барышей. Или ты дубина не понимаешь, как при пэте у ахмета появилась энергомонополия
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ну и по чем ныне кВт для простого украинца?
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товаріщі, ударім новим енергоринком по разгільдяйству і бєздорожью!
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Ибо поднять разгильдяйство без энергорынка уже невозможно…
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНовый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии
 
 
 
 
 
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