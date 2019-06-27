 Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление адвоката опубликовано на сайте партии "Европейская солидарность".

По словам Голованя, Труба в частности, превысил свои полномочия, вмешиваясь в работу следственных подразделений Бюро, не обеспечил тайну следствия и допустил разглашение служебной информации. Адвокат сообщил, что эти уголовные правонарушения, в отношении которых готовится заявление, имеют отношение в том числе и к деятельности Андрея Портнова.



Адвокат сообщил, что, в частности, в своих публичных интервью, а также во время брифинга относительно обысков в Минобороны и волонтеров, которые занимались обеспечением армии, Труба разгласил информацию, которая может быть известна только следователю по делу.

"В соответствии с требованиями УПК, следователь ГБР, осуществляя свои полномочия, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. А что мы видим? А мы видим, что директор ГБР, если исходить из его активности в интернете и в СМИ, только и делает, что вмешивается и влияет на деятельность следователей, работающих в ГБР ", - отметил Головань.

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Он также рассказал о том, что на днях Портнов в своем телеграмм-канале щеголял письмом ГБР в адрес адвокатского объединения "Головань и партнеры", который почему-то оказался у господина Портнова раньше, чем его получило само адвокатское объединение.

"Что это может означать? Это может означать только одно - что кто-то в ГБР в режиме онлайн сливает господину Портнову информацию о деятельности ГБР ", - отметил адвокатГоловань.



"Именно директор ГБР принимает меры по предотвращению несанкционированного доступа к информации с ограниченным доступом, а также обеспечивает соблюдение законодательства о доступе к публичной информации. То есть вопрос о том, кто имеет доступ к тем письмам, которые получает или направляет ГБР, - как раз и есть прямая ответственность директора ГБР ", - отметил Игорь Головань.



Он также напомнил о том, что в Интернет попали незаконные указания директора ГБР Романа Трубы следователям о порядке ведения тех или иных расследований по делам. Это, по его мнению, также подтверждает незаконное вмешательство руководителя Бюро по работе следствия и его неспособность обеспечить хранение информации с ограниченным доступом.

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Адвокат Головань сообщил, что сразу же после регистрации уголовного производства он опубликует соответствующую выписку. И отметил, что информация об отказе ГБР в регистрации заявления о совершении преступления господином Портновым не соответствует действительности, поскольку согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины отказ в регистрации заявления или сообщения о преступлении запрещена.



"Мы получили прекрасное подтверждение от господина Портнова о его внепроцессуальных отношениях с ГБР. Мы будем работать над тем, чтобы господин Труба был привлечен к ответственности", - подытожил Головань.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.