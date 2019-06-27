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 Политика Украины
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Все про:Портнов (400) Труба (102) ГБР (384) Головань Игорь (1)

 Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Иван Головань заявил, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины и Закона о Государственном бюро расследований, и в ближайшее время будет зарегистрировано соответствующее уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление адвоката опубликовано на сайте партии "Европейская солидарность".

По словам Голованя, Труба в частности, превысил свои полномочия, вмешиваясь в работу следственных подразделений Бюро, не обеспечил тайну следствия и допустил разглашение служебной информации. Адвокат сообщил, что эти уголовные правонарушения, в отношении которых готовится заявление, имеют отношение в том числе и к деятельности Андрея Портнова.

Адвокат сообщил, что, в частности, в своих публичных интервью, а также во время брифинга относительно обысков в Минобороны и волонтеров, которые занимались обеспечением армии, Труба разгласил информацию, которая может быть известна только следователю по делу.

"В соответствии с требованиями УПК, следователь ГБР, осуществляя свои полномочия, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. А что мы видим? А мы видим, что директор ГБР, если исходить из его активности в интернете и в СМИ, только и делает, что вмешивается и влияет на деятельность следователей, работающих в ГБР ", - отметил Головань.

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Он также рассказал о том, что на днях Портнов в своем телеграмм-канале щеголял письмом ГБР в адрес адвокатского объединения "Головань и партнеры", который почему-то оказался у господина Портнова раньше, чем его получило само адвокатское объединение.

"Что это может означать? Это может означать только одно - что кто-то в ГБР в режиме онлайн сливает господину Портнову информацию о деятельности ГБР ", - отметил адвокатГоловань.

"Именно директор ГБР принимает меры по предотвращению несанкционированного доступа к информации с ограниченным доступом, а также обеспечивает соблюдение законодательства о доступе к публичной информации. То есть вопрос о том, кто имеет доступ к тем письмам, которые получает или направляет ГБР, - как раз и есть прямая ответственность директора ГБР ", - отметил Игорь Головань.

Он также напомнил о том, что в Интернет попали незаконные указания директора ГБР Романа Трубы следователям о порядке ведения тех или иных расследований по делам. Это, по его мнению, также подтверждает незаконное вмешательство руководителя Бюро по работе следствия и его неспособность обеспечить хранение информации с ограниченным доступом.

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Адвокат Головань сообщил, что сразу же после регистрации уголовного производства он опубликует соответствующую выписку. И отметил, что информация об отказе ГБР в регистрации заявления о совершении преступления господином Портновым не соответствует действительности, поскольку согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины отказ в регистрации заявления или сообщения о преступлении запрещена.

"Мы получили прекрасное подтверждение от господина Портнова о его внепроцессуальных отношениях с ГБР. Мы будем работать над тем, чтобы господин Труба был привлечен к ответственности", - подытожил Головань.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3134634
 
   
 Топ комментарии
 
Та пора Югика подключать тушить Петино пердалище, а то у Пети будет посадка не в раду а на нары
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Мені по барабану хто виб"є стільця з під ніг Мародера.У Порося було п"ять років щоб розібратись з Портновими))
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Порося ще досі думає що він виграв вибори президента?
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Мені по барабану хто виб"є стільця з під ніг Мародера.У Порося було п"ять років щоб розібратись з Портновими))
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Теперь уже поздно Портнова садить? Всё? ))
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ПОРОХОБОТЫ Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2120 ВАШ ГЕНПЛОКУЛОЛ ЛУЦЕНКО СКАЗАЛ, ШО ПОРТНОВ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВЕН
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/

А ВЫ ВСЕ ВРЕМЯ ПИШИТЕ О ЕГО ВИНЕ, ДАЙТЕ НА ЭТОТ МАТЕРИАЛ ССЫЛКУ.
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И ПОЧЕМУ ПОРОШЕНКО ПУСТИЛ В УКРАИНУ ПОРТНОВА.
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Серйозно? По барабану?
А якщо це буде *****, га?
І разом з ним виб'є стільця з-під тебе та твоєї сім'ї?
І з-під усієї країни?
Історія нічому не вчить? ЧК, Голодомор, концтабори, КГБ?...
...
Якщо можеш - схаменися, ще не пізно. Пожежа розгорається! А ти радієш, що "ура, управдом погорелец!!!"
Назад до реальності! - НАЦІОНАЛЬНА ЗАГРОЗА! Рівень: ЧЕРВОНИЙ! Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3632
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Крот - колорад калированный. Он ждёт здесь путинских опричников. И уже давно.
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Останні два абзаци - заклик скоріше для тих представників ЗЕлекторату, хто щиро помилявся - і ще може усвідомити свій косяк.
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Крот, Портнов при Порохе сидел в маскве, как мышь под метлой - не видно и не слышно его было. Теперь Порох не президент. Теперь, по твоему, с Портновым никто не совладает. Теперь все лапки к верху и терпим.
И ваш Зю не должен никому и ничего? В том числе и Портнова он не должен приструнить?
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Чумка нульова,розкажи це Луценку,де повинен бути Портнов,а то він щось по цієї справі мовчить))
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о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР
--

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а шо такое внепроцесуальные отношения и за шо тут бьют по морде?
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удмурдЪ, тя это липецкий или воронежский диалект.. всегда путаю
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вот видишь ты даже родной диалект узнаешь
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Труба устраивал, пока пороха не трогали. прозрели)).
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А что раньше были обнародованы факты нарушения Трубой УПК Украины? За что его было трогать?
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А шо,сейчасч такие факты есть? Где? Я не вижу.Они доказаны судом,личным признанием? Это тока трындёжь парашного адвокатика! Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2169Доказы где?????
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зараз зелені членорили будуть захищати вбивцю Майдана портнова..
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Про вбивць на Майдані запитай у Луценка
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порохобот Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 1169 ваш шакаладный Генпгокугог Луценко сказал у него к Портнову нет вопросов.

Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/

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На Пецо висит 8(восемь)судебных производств,пока что ,порохососы сушите сухари
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ооо...портняка вже "не має" відношення до бувшого шефа...швиденько відхрестився, замазавши лайном Пороха...Всі ви до війни в одному котлі варилися, спілкувалися, бо одна країна...а тепер розбігаються по окремих "тарілках"...Сам завляв, що явився з "міссією"- знищити Пороха...То що вже "стрілки" переводити?І так все зрозуміло...
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Сам виноват Не влазил бы в назначения глав гбр , набу , и т д и т п , а так назначил приспобленцев , которые на ходу умеют переобуваться Вот и получай , а так сидел с зелей в соседних камерах Не так обидно было бы
Назначил трубу - получи трубу 😁
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то Петин адвокат, а не ген.прокурор, ну а ген.прокурор ты сам понимаешь Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 668
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рука олігарха руку хабарника миє...у всіх суддів такі "хатинкі під стріхами", та "вєліки", що навіть в розвинутих країнах мільонери не можуть собі такі дозволити...
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А про свої НЕ процесуальні стосунки з Холодницьким юГіком суддями шоколадний мародер вже забув? А тут бач що за "фігня" про нього НЕ процесуальні стосунки використовують!!!
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Та пора Югика подключать тушить Петино пердалище, а то у Пети будет посадка не в раду а на нары
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ооо, гнида парашинська...і ти активувався...збудився бідолаха...то циклон, то дніпро, то зЄніт...от уже лайно перекрашене...і не забанять тебе, гидото кацапська!
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да онЕ с циклопов две гея на сменку потеют
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Порохобот, я стараюсь такой понос у вас провоцируют не многие, но я рад быть среди них...я заставлю вас аптечку с собой носить!

А мой ник ко мне никакого отношения не имеет, я просто хочу чтоб Южмаш патужные реформаторы в хлам не превратили, это напоминание что на томосе в космос не слетаеш!
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"Таємниця слідства чи суду" що це таке? Це знає КС?
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О как тут шаурмаботы раскудахтались то.
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Сепаров Потрошенка к ответу! Пособникам Кремля: хорошим - хорошие камеры, плохим - плохие.
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посадят петю - наступит мир и благоденствие
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Почему все свои заявления адвокат Порошенко Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 4214 делает через СМИ, а не путем подачи иска в суд?


Потому шо все его заявления - фейк!!!


А делает он это ради спасения хоть какой то репутации Порошенко, шобы не потерять хотя бы то ничтожно малое количество избирателей его партии которое есть.
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Он делаетза бабло и соответсвенно отраатывает как может
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А портнянкина за незаконное получение закрытой информации привлекать низзя?
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Помнится, Порошенковский кум Луценко раскрыл личности агентов, которые работают под прикрытием. И еще удивлялся, как это тайные агенты не прошли открытый конкурс на свои должности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань
 
 
 
 
 
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