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Все про:Медведчук (889) Национальный корпус (212)

 Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука

27 июня, украинские националисты провели акцию протеста у Администрации президента. Участники акции, инициатором которой выступил "Национальный корпус", требовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука и задержать его.

Как передает Цензор.НЕТ, видео акции размещено на Youtube-канал "Нацкорпуса".

Сегодня, 27 июня, украинские националисты провели акцию протеста возле Администрации Президента. Участники акции, инициатором которой выступил "Национальный Корпус", требовали отПрезидента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность одного из лидеров "Оппозиционной Платформы - За Жизнь" Виктора Медведчука и
задержать его.

Митинг украинских националистов стал реакцией на сегодняшний визит Виктора Медведчука в Минск, где он провел встречу с главарями непризнанных республик ДНР и ЛНР и договорился об освобождении 4 пленных граждан Украины. Активисты скандировали, что такой шаг со стороны Медведчука - грязная манипуляция накануне досрочных выборов. Участники акции также
заявили, что Медведчук не имеет никакого юридического и морального права представлять Украину на международной арене и, тем более, о чем-то договариваться с агрессором от имени всех украинцев.

"Медведчук возглавляет колонну сторонников "русского мира" и ведет ее на парламентские выборы. Он завозит грязные российские деньги, скупает украинские телеканалы, проводит на камеры псевдопереговоры в Москве. Он пытается ввести в заблуждение людей, торгуя жизнями, предлагая что-либо в обмен на лояльность российского агрессора. На этот раз он перешел границу цинизма. Мы ценим человеческие жизни, но сейчас это делается только для пропаганды ", - заявили в "Национальном Корпусе".

Представители "Национального Корпуса" также подчеркнули, что Президент Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать на встречу Виктора Медведчука с руководителями сепаратистов и не голословными заявлениями, а реальными действиями.

"Медведчука нужно задержать за государственную измену и немедленно", - отметили в "Национальном Корпусе ".

Напомним, еще в декабре 2018 Виктора Медведчука исключили из Минского процесса. Несмотря на это, политик продолжил вести переговоры с Российской Федерацией от имени Украины, не имея на то никаких юридических оснований.

В частности, в начале июня Медведчук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, во время которого провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука 04

Источник: https://censor.net.ua/n3134632
 
   
 Топ комментарии
 
Помнится мне с Пороха сразу требовали результаты, и его "АТО за неделю" и "1000 в день на передке" - 5 лет ему вспоминали. Поэтому - попытки зестада "дайте 100 дней" ни что иное, как блеяние баранов. Дуже дякую. Йа вибачаюс
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эту собаку надо пристрелить а не задержать. Наживкой может быть Марчучка - местная ТП.
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это должно было быть сделано еще 5 лет назад. но лучше поздно чем никогда. обменять собаку на всех пленных включая моряков.
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эту собаку надо пристрелить а не задержать. Наживкой может быть Марчучка - местная ТП.
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але, нацжены, не отвлекайтесь от свинарчуков, Порох еще на свободе Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука - Цензор.НЕТ 1711
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Dust. Попов Дмитрий охоту на укров закончил.

Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука - Цензор.НЕТ 4893
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І шо? Прямо так Вова візьме і заарештує? Він що слідчий суддя? Нахера піплу макарони вішати? Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 5424
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Помнится мне с Пороха сразу требовали результаты, и его "АТО за неделю" и "1000 в день на передке" - 5 лет ему вспоминали. Поэтому - попытки зестада "дайте 100 дней" ни что иное, как блеяние баранов. Дуже дякую. Йа вибачаюс
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Давай шановний мухи і котлети окремо. Коли всякі пі...и бігали з автоматами та власівськими прапорами, то це було АТО. Коли кацапня завела танки та Гради, то це, курва, вже не АТО! Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 9889
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Ті які голосували за квартал 95 Орали голосно про свинарчуков, барыгу, обо всём, що в асортименті Г+Г. А рятувати Україну - це щось занадто висока матрерія. Зараз поразка за поразкою на внутрішнему\зовнішньому фронтам.

Питання до зебобів.. Скільки часу вам треба щоб прозріти?
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зачем прозревать если можно поесть шаурмы и смотреть Сватов, Лигу Смеха , Смехапанораму , рассмеши комика , КВН , Долгоносиков , Петросяна ....сидеть ровно на жопке и ждать зарплату с неба по 4$ тыс у.е. ??????
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Все,что сможет зеля-это сыграть для мертвечука на пианино "собачий вальс".
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Мертветчук даже за смерть Стуса не ответил,а в Раду залезет то и подавно - гадить на головы будет.
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А чому ви націоналісти "щоки надуваєте" - от візьміть і затримайте цього покидька!!!
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На Банковій під АП зібралися громадяни, які вимагають у Зеленського припинити здавати Україну. "Виходь, слуга народу" - скандірують люди. Мовчить "слуга", не виходить. Якому народу він служе?Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 4851
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Пеца пять лет не арестовывал Медведчука,а Зеленский должен уже,Порохососы не палитесь
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А сколько Зєля будет неарестовьівать? 2,5 ?
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ледокоин много лет зраду разгонял, при порохе, а теперь прозрел да?
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Вот только Климкин говорит другое, виноват Петя и депутаты дебилы.
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поздно пить боржоми , пока боролись с свинорчуками - наверху оказались мертверчуки
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Медведчук на 112 сегодня прямо послал Вову.
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мертвецчук за вальцмана, он у вальцмана связным был, все цу от пукина передавал..
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мертвечука 5 лет крышевал ручной агент пукина - лолита вальцман)))))
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ну, раз медведчук лишился крыши, его пора пришла
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Молодцы ребята. Украинцы так ненавидят мертветчука, шо будут за вас голосовать, если вы его арестуете.
нечего куму **** делать в Украине ! Смерть ворогам !
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Софа, ви ж досвідчена людина. Як без суду його можна заарештувати, та навіть якщо його впіймають і самі приведуть під арешт, то в першу чергу заарештують їх самих. Без доказів, а їх немає, ця акція блеф.
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Ну что-то с этой вошью надо делать . Не дает он жить Украине . Модет судьба Чаушеску его ждет?
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Пецькіни кадри це зроблять

Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 3738
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Вот и ******** вылез на политические подмостки. Все уже забыли как рыги его дочке отправили миллионы еаро ЗА ПРАВИЛЬНОЕ ************ ????
Спасибо Зебилы за ЭТИХ ХУТИНСКИХ ЯЩЕРОВ
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Ти багато бухаешь і погано орієнтуєшся в наших реаліях.Йому нізвідки вилазити,бо він нікуди і не залазив.Це пороха друг і він його з 2005 року оберігає,хоча ющара ще повинен його був посадити за фальсифікації на корсть янучари,але пецька відмазав
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Перестань дышать клеем, зебил- у тебя галюны .- где это я бухаю? Не забудь поцеловать в Ж своего ЗЕ , пенсионер 😀😀😀
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Це стало можливим після того, як з трону зігнали Потрошенка.
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Давно пора арештувати та обміняти на Сєнцова. Хоча за кума ху%ло може і більше полонених віддасть...
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Поддерживаю. Арестовать. И в СИЗО неожиданный сердечный приступ. Или самоубийство. Или при задержании заставить этого путинского прихвостня побежать... И при попытке к бегству...
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Шакала медведчука нужно было арестовать ещё в 2014-ом году.
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Та заатрелiть ту су.у на ф.й, твой все, нацiоналicти сранi ручнi моськи Кускова. Що нема в Украïнi героïв!?
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Если бы это было так просто Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 9507 .. Такие твари как Мудачук , в тюрьмы не садятся . Такие проблемы , кроме как через оптику , не решаются .
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Олухи-лучше бы на снайпера скинулись. Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 2058
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Если не помогут протесты - медведку нужно националистам,ликвидировать. Как агента кгб. Как месть за Бандеру. А иначе вы гавна не стоите. Если вы это сделаете,то это будет для вас дорогой во власть. Тапк как это покажет,что и ахмету с каламойским вы хребет сломаете. Выбирайте. Жить или гнить. Прятаться и прислуживать,или диктовать то к чему вы призваны !
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А зірку з неба?
Снайпера купіть - і швидше, і дешевше.
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Та застрелiть нафуй того пса I конєц, чи вже нема в Украïнi героïв, а лишились тiльки ручнi моськи авакова!?
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Киевский

🇺🇦 ретвитнул(а)

Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 3625
⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran 12 ч.12 часов назад

Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 3625ВАЖЛИВОУкраинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 3625 Ще раз попереджаю усіх про фейковий АККУкраинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 3625 @zel_prezident який створено інфо3.14здотою (Ольгіно чи "мінстецьєм", байдуже) спеціально для підняття рейтингу мародера Порошенко за рахунок знищення рейтингу СН! НЕ ВЕДІТЬСЯ НА КАЦАПСЬКУ та ЗЛОДІЙСЬКУ БРЕХНЮ!!!

Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 8213
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Украинский националист и без МР-40 или ППШ Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 485. Бледное подобие настоящих УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ. Так бараны на выпасе!
Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 7885
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З яких це пір порохобот Гербут став зелеботом?
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если скрин свежий, то приблизительно час назад Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука - Цензор.НЕТ 1011
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Какая то слабенькая акции. Где перформанс: где члены резиновые розовые? Где плюшевые игрушки? где фаеры? пришли, постояли, ушли. чего хотели? я понимаю - оплата по прейскуранту но мог бы вовчик и раскошелиться
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Там был конкурс по метанию яиц в чучело медведчука. Креативные хлопцы
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а в россии в таких случаях запускали бумажные самолетики...они летали там, яйца тут
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Нацики забросали чучело с лицом медведчука яйцами. Это всё что нужно знать о националистах. Даже не самого медведчука, потому шо страшно.
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Эту продажную мразь не только арестовать а кол осиновый в известное место засунуть...
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Этого мудака мертверчука нужно было уже давно под «белые рученьки» и ай-да в тюрьму........
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у националистов как всегда.. много текста и мало дела
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Для этого есть СБУ или Генпрокуратура, при чем здесь АП.
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Порошенко былс Медведом в засосах 5 лет , теперь Зеленый не телится , то берите ситуацию в свои руки , есть же Корсары . гранатометы и осы . Патриотов ( Семенихина ) уничтожают , а эти гниды диктуют условия и еще наживаются
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Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука - Цензор.НЕТ 6927Сергій Стерненко‏ @sternenko 57 мин.57 минут назад
В партії президента є нові проросійські кандидати.
Один катається в Москву та носить на плечі прапор РФ, а інша фінансувала партію Мураєва Деталі у свіжому випуску
https://youtu.be/Mstv6Emir4Q
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А что вы думаете, не присосутся? За ********** деньжата? Правильно делают, что пишут об этом - вот Зе их и погонит из партии!
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Націоналісти молодці, а де ж ПЕС? Чому ПЕС не протестує проти дій Медведчука?
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Ну если и пэпка не прореагирует, то он сам и есть ахент!
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Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука!..Або заплатити їм відступне...це вже можна не негайно...
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немає рішення суду про протиправну діяльність, то акція блеф
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Без справжніх націоналістів не буде України!
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Помнится этот "корпус" тянул на Пороха. Вот посмотрим как теперь они "поработают" с Зелей и его "хэндлерами". Уроды помогли завалить Пороха, теперь вот разгребайтесь сами с медведчуками и каломойскими у власти. Дебилов только могила исправит.
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О, проснулись. Я так понимаю акция разовая.
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План Кремля развития событий в Украине.
Уже невооруженным взглядом просматривается план Путина по оккупации и уничтожению Украины.
Ключевой фигурой этого плана является Медведчук, кум Путина (Нарцисс, это псевдоним Медведчука в КГБ). Никто не сомневается, что Медведчук является врагом Украины, и его задача уничтожение нас как государство а затем расчленение и рассредоточение нас по Сибири, дальнему востоку и еще дальше а наши земли заселить гражданами с россии, что и было уже после голодомора.
Следующей ключевой фигурой является Вадим Рабинович (Желудь, псевдоним Рабиновича в КГБ),
Вадим был два раза осужден и отбывал наказание в тюрьме 14 лет. Редкой души погань.
Об этом говорит маленький факт, Рабинович продал еврейской общине принадлежащий ему участок земли в Бабьем Яру для возведения памятника, расстрелянным немецкими нацистами, евреям. Это уже о многом говорит, что у этой особи нет ничего святого.
Еще одна ключевая фигура Юрий Бойко, редкий вор, правда Бойко тупой и в лидеры он не годится.
Портнов, это исчадие ада, посланник сатаны. В будущем от деятельности Портнова будет много крови, много слез. Этот человек подчинит себе всех судей. Портнов есть самый центр зла и ненависти, он выходец из ада и он имеет прямое подчинение кремлю. Портнов наипервейший враг и в первую очередь нужно от него избавиться.
Зеленский, это подсадная кукла изготовлена из ветоши и по всей видимости и по плану ему обещали
большие деньги, как и Януковичу 15 млрд. долл., за сдачу Украины россии.
Становится непонятно, почему враг топчет нашу землю и ест наш хлеб совсем безнаказанно. Где герои нацкорпуса, почему ваши языки в жопах? Нацкорпус должен быть в первых рядах а не в сраке.
По плану кремля после парламентских выборах Медведчук должен стать головою Верховной Рады а
после этого пропихнуть Азарова в премьер министры Украины. Со всеми вытекающими последствиями.
Естественно после такого демарша народ не выдержит и выйдет под Верховную Раду и будут недовольства и это тоже является эпизодом плана кремля. Начнутся противостояния, прольется много крови, Украина будет расчленена, начнется гражданская война. Граната перед Верховной Радой окажется детской забавой. Ну а Путин скажет Европе, вот видите? Европа махнет рукой, делай Путин, что хочешь, только наведи порядок. И это тоже план кремля.
В результате чего будет письмо Медведчука Путину ввести миротворцев в Украину.
И это абсолютно устраивают Путина, в этих двух сценариях выигрывает только россия.
Исходя из планов Путина как нам необходимо сорвать такой план?
Революция, это только начало и революция должна себя защитить от контрреволюции.
Логично возникает вопрос как помешать планам Путина.
Этот план разработан в тонкостях и сейчас он осуществляется полным ходом.
Нам жизненно необходимо нарушить ход выполнения плана Путина.
Если мы не помешаем Путину то не будет Украины.
В нашу задачу входит не допустить развитие событий, остановить задумки кремля и при этом жизненно важно не сорвать противостояния внутри Украины.
Всякая организация имеет руководящий орган и во главе этого органа стоит руководитель или руководители.
Бороться в целом с организацией довольно трудно и не рационально, это все равно, что бороться с ветровыми мельницами, эффекта будет минимум.
Поэтому единственно максимально эффективным методом борьбы с вражеской организацией будет ликвидация руководства самой организации, это разрушит механизм их управления. Теперь вопрос, кто стоит во главе диверсионной организации? На вершине шайки стоит кум Путина Медведчук и Рабинович.
Ликвидировав Медведчука и Ко, дееспособность подрывной деятельности сведется к нулю и не нужно тратить силы и енергию на длительную борьбу с самой ДРГ Путина под руководством Медведчука.
В истори воин и противостояний, во всех случаях ликвидация руководства организаций приводила к бездействию а потом и к уничтожению всей подрывной структуры врага.
Причем это нужно сделать после выборов президента, в зависимости кто победит на выборах, и исключительно важно до выборов парламента, и как можно ближе к парламентским выборам, что таким образом, сто бы москва не успела перегруппироваться.
После этой акции в кремле и окружении Медведчука наступит ступор и станет невозможно выполнение плана Путина.
Я не призываю ни к чему, просто анализируя причины пытаюсь дать прогноз о возможных вариантах.
И если украинцы не сломают план кремля, то этот план обязательно будет осуществлен со всеми вытекающими последствиями.
Нам нужно осознать, что война с россией, это извечная война и нам необходимо научиться наносить первыми упреждающие удары.
Закон ведения войны - уничтожение врага, если врага не уничтожить то враг поднимется и пойдет на нас и тогда сложнее будет одержать победу. А победа для нас - это выживание, поражение - смерть.
P/S/
Путин прекрасно понимает, что если осмелится пойти открытой войной, то практически все станут на защиту и будут убивать агрессора до последнего патрона а потом устроят партизанскую войну на россии, с рельсовой войной, подрывом трубопроводов и с возможными подрыва АЕС.
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
P/P/S/
Наши воины на фронте с россией каждый день уничтожают путинские ДРГ.
И мы в тылу должны, обязаны ликвидировать ДРГ посланные Путиным. Слишком много поставлено на карту, на кону наша жизнь и проиграть мы не имеем никакого права, потомки нам этого не простят.
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Типа не сразу слились))))
Типа не ясно))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука
 
 
 
 
 
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