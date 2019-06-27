 Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука

Как передает Цензор.НЕТ, видео акции размещено на Youtube-канал "Нацкорпуса".
Сегодня, 27 июня, украинские националисты провели акцию протеста возле Администрации Президента. Участники акции, инициатором которой выступил "Национальный Корпус", требовали отПрезидента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность одного из лидеров "Оппозиционной Платформы - За Жизнь" Виктора Медведчука и
задержать его.
Митинг украинских националистов стал реакцией на сегодняшний визит Виктора Медведчука в Минск, где он провел встречу с главарями непризнанных республик ДНР и ЛНР и договорился об освобождении 4 пленных граждан Украины. Активисты скандировали, что такой шаг со стороны Медведчука - грязная манипуляция накануне досрочных выборов. Участники акции также
заявили, что Медведчук не имеет никакого юридического и морального права представлять Украину на международной арене и, тем более, о чем-то договариваться с агрессором от имени всех украинцев.
"Медведчук возглавляет колонну сторонников "русского мира" и ведет ее на парламентские выборы. Он завозит грязные российские деньги, скупает украинские телеканалы, проводит на камеры псевдопереговоры в Москве. Он пытается ввести в заблуждение людей, торгуя жизнями, предлагая что-либо в обмен на лояльность российского агрессора. На этот раз он перешел границу цинизма. Мы ценим человеческие жизни, но сейчас это делается только для пропаганды ", - заявили в "Национальном Корпусе".
Представители "Национального Корпуса" также подчеркнули, что Президент Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать на встречу Виктора Медведчука с руководителями сепаратистов и не голословными заявлениями, а реальными действиями.
"Медведчука нужно задержать за государственную измену и немедленно", - отметили в "Национальном Корпусе ".
Напомним, еще в декабре 2018 Виктора Медведчука исключили из Минского процесса. Несмотря на это, политик продолжил вести переговоры с Российской Федерацией от имени Украины, не имея на то никаких юридических оснований.
В частности, в начале июня Медведчук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, во время которого провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Питання до зебобів.. Скільки часу вам треба щоб прозріти?
нечего куму **** делать в Украине ! Смерть ворогам !
Спасибо Зебилы за ЭТИХ ХУТИНСКИХ ЯЩЕРОВ
Снайпера купіть - і швидше, і дешевше.
🇺🇦 ретвитнул(а)
⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ @Realuran 12 ч.12 часов назад
ВАЖЛИВО Ще раз попереджаю усіх про фейковий АКК
@zel_prezident який створено інфо3.14здотою (Ольгіно чи "мінстецьєм", байдуже) спеціально для підняття рейтингу мародера Порошенко за рахунок знищення рейтингу СН! НЕ ВЕДІТЬСЯ НА КАЦАПСЬКУ та ЗЛОДІЙСЬКУ БРЕХНЮ!!!
В партії президента є нові проросійські кандидати.
Один катається в Москву та носить на плечі прапор РФ, а інша фінансувала партію Мураєва Деталі у свіжому випуску
https://youtu.be/Mstv6Emir4Q
Уже невооруженным взглядом просматривается план Путина по оккупации и уничтожению Украины.
Ключевой фигурой этого плана является Медведчук, кум Путина (Нарцисс, это псевдоним Медведчука в КГБ). Никто не сомневается, что Медведчук является врагом Украины, и его задача уничтожение нас как государство а затем расчленение и рассредоточение нас по Сибири, дальнему востоку и еще дальше а наши земли заселить гражданами с россии, что и было уже после голодомора.
Следующей ключевой фигурой является Вадим Рабинович (Желудь, псевдоним Рабиновича в КГБ),
Вадим был два раза осужден и отбывал наказание в тюрьме 14 лет. Редкой души погань.
Об этом говорит маленький факт, Рабинович продал еврейской общине принадлежащий ему участок земли в Бабьем Яру для возведения памятника, расстрелянным немецкими нацистами, евреям. Это уже о многом говорит, что у этой особи нет ничего святого.
Еще одна ключевая фигура Юрий Бойко, редкий вор, правда Бойко тупой и в лидеры он не годится.
Портнов, это исчадие ада, посланник сатаны. В будущем от деятельности Портнова будет много крови, много слез. Этот человек подчинит себе всех судей. Портнов есть самый центр зла и ненависти, он выходец из ада и он имеет прямое подчинение кремлю. Портнов наипервейший враг и в первую очередь нужно от него избавиться.
Зеленский, это подсадная кукла изготовлена из ветоши и по всей видимости и по плану ему обещали
большие деньги, как и Януковичу 15 млрд. долл., за сдачу Украины россии.
Становится непонятно, почему враг топчет нашу землю и ест наш хлеб совсем безнаказанно. Где герои нацкорпуса, почему ваши языки в жопах? Нацкорпус должен быть в первых рядах а не в сраке.
По плану кремля после парламентских выборах Медведчук должен стать головою Верховной Рады а
после этого пропихнуть Азарова в премьер министры Украины. Со всеми вытекающими последствиями.
Естественно после такого демарша народ не выдержит и выйдет под Верховную Раду и будут недовольства и это тоже является эпизодом плана кремля. Начнутся противостояния, прольется много крови, Украина будет расчленена, начнется гражданская война. Граната перед Верховной Радой окажется детской забавой. Ну а Путин скажет Европе, вот видите? Европа махнет рукой, делай Путин, что хочешь, только наведи порядок. И это тоже план кремля.
В результате чего будет письмо Медведчука Путину ввести миротворцев в Украину.
И это абсолютно устраивают Путина, в этих двух сценариях выигрывает только россия.
Исходя из планов Путина как нам необходимо сорвать такой план?
Революция, это только начало и революция должна себя защитить от контрреволюции.
Логично возникает вопрос как помешать планам Путина.
Этот план разработан в тонкостях и сейчас он осуществляется полным ходом.
Нам жизненно необходимо нарушить ход выполнения плана Путина.
Если мы не помешаем Путину то не будет Украины.
В нашу задачу входит не допустить развитие событий, остановить задумки кремля и при этом жизненно важно не сорвать противостояния внутри Украины.
Всякая организация имеет руководящий орган и во главе этого органа стоит руководитель или руководители.
Бороться в целом с организацией довольно трудно и не рационально, это все равно, что бороться с ветровыми мельницами, эффекта будет минимум.
Поэтому единственно максимально эффективным методом борьбы с вражеской организацией будет ликвидация руководства самой организации, это разрушит механизм их управления. Теперь вопрос, кто стоит во главе диверсионной организации? На вершине шайки стоит кум Путина Медведчук и Рабинович.
Ликвидировав Медведчука и Ко, дееспособность подрывной деятельности сведется к нулю и не нужно тратить силы и енергию на длительную борьбу с самой ДРГ Путина под руководством Медведчука.
В истори воин и противостояний, во всех случаях ликвидация руководства организаций приводила к бездействию а потом и к уничтожению всей подрывной структуры врага.
Причем это нужно сделать после выборов президента, в зависимости кто победит на выборах, и исключительно важно до выборов парламента, и как можно ближе к парламентским выборам, что таким образом, сто бы москва не успела перегруппироваться.
После этой акции в кремле и окружении Медведчука наступит ступор и станет невозможно выполнение плана Путина.
Я не призываю ни к чему, просто анализируя причины пытаюсь дать прогноз о возможных вариантах.
И если украинцы не сломают план кремля, то этот план обязательно будет осуществлен со всеми вытекающими последствиями.
Нам нужно осознать, что война с россией, это извечная война и нам необходимо научиться наносить первыми упреждающие удары.
Закон ведения войны - уничтожение врага, если врага не уничтожить то враг поднимется и пойдет на нас и тогда сложнее будет одержать победу. А победа для нас - это выживание, поражение - смерть.
P/S/
Путин прекрасно понимает, что если осмелится пойти открытой войной, то практически все станут на защиту и будут убивать агрессора до последнего патрона а потом устроят партизанскую войну на россии, с рельсовой войной, подрывом трубопроводов и с возможными подрыва АЕС.
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
P/P/S/
Наши воины на фронте с россией каждый день уничтожают путинские ДРГ.
И мы в тылу должны, обязаны ликвидировать ДРГ посланные Путиным. Слишком много поставлено на карту, на кону наша жизнь и проиграть мы не имеем никакого права, потомки нам этого не простят.
Типа не ясно))))