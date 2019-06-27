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 Мы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ

Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией о лицах, которых представители "ДНР/ЛНР" намерены вернуть в Украину, в то же время готовы встречать всех украинцев, находившихся в плену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке СБУ.

"У СБУ нет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке.

Как сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных, о чем заявил народный депутат Вадим Рабинович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных. СПИСОК

"Принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-е из них военнослужащие), удерживаемых в Донецке и Луганске", - написал Рабинович на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Рабинович обнародовал в Фейсбуке фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить. Согласно списку, свободу обретут военнослужащий ВСУ Великий Дмитрий Николаевич, 1998 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 11 сентября 2016 года; командир отделения украинской армии Веремейчик Яков Петрович, 1986 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 25 мая 2018 года; старшина 53-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВСУ Горяинов Максим Анатольевич, 1984 года рождения, попавший в плен "ДНР" 22 мая 2017 года.

Также украинской стороне будет передан задержанный "МГБ ЛНР" 16 октября 2017 года Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 года рождения, осужденный за "государственную измену" к 12 годам заключения "военным судом ЛНР".

Также читайте: Спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3134628
 
 
 Топ комментарии
 
Это называется разброд и неразбериха. Украину втягивают в сомнительные соглашения неизвестно с кем. Это игра врага.
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Зеленский возвращает все говно, от которого мы так долго и сложно пытались избавиться. Рыгов, пророссийских деятелей всех мастей и конечно же махровых пророссийских пропагандонов. Я чувствую по «запыту суспильства» из нас хотят сделать что-то наподобие рашки.Мы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 8666
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ОШИБКА РЕЗИДЕНТА Мы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 2863 НЕТ ЧТО ТОТАКОЕ БЫЛО В ДАЛЕКОМ 1967 ГОДУ ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ....
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Это называется разброд и неразбериха. Украину втягивают в сомнительные соглашения неизвестно с кем. Это игра врага.
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и сбу в фейсбуке)...а завтра возмущенный лейтенант баканов выступит с гневной речью, что медведчук не поставил в известность сбу о своих отношениях сч террористами...как видно, они неплохие...вот сбу и узнать бы, какие они
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Як Медведчук зустрівся з тереристами СБУ не цікавить?
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Порошенківську вовчу гвардію нічого, що цікавить звичайних українців, - не цікавить, головне здерти бабло і більше нічого не треба.
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Многоходовочка Кремля-рост рейтинга на "благих намерениях"
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Але знають усі ціни на дорогі автівки.
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22 серпня відновляться штрафи на євробляхи...як думаєш, - де президент буде приймати парад до дня незалежності - і фейсбуку чи по скайпу?
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весело скачущим на одной ножке, с шаурмой в свободной руке ибо за другую его будет держать мама, чтобы мальчик не поскользнулся
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Что вы хотели от шаражкиной рекет-конторы созданной Порошенко? Она ничего не знает, кроме того с кого ей поручено сбить деньги.
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И что там, зелеБобики? Почему еще Медведчук не сидит?
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Медведчук на какой государственной должности?
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Опа, на десять меньше чем у Порошенко, выходит Зеленский - патриот в отличии от Офшорного.
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Де обісцяні Зеленським конкурси на голів ОДА?! Чи теж жартував над українцями, як про зниження високих тарифів? На голів ОДА Зеленських вніс всяких чортів, якщо покопатися, 100% будуть зв'язані з його бізнес-оточенням, по-іншому він не вміє.
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Це той самий Медведчук - кум Х..ла, якого боявся Поросенко та рекламував себе на його каналах. Виходить Зе як По? Так порохобецили? Така ваша думка опустити Зеленського до рівня Офшорного?
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А нагадай мені, при якому президенті це відбулося?
Ми не маємо офіційних відомостей про українців, яких терористи "ЛДНР" збираються повернути, - СБУ - Цензор.НЕТ 919
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цель ********* создать в Украине управляемый хаос..
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Зеленский возвращает все говно, от которого мы так долго и сложно пытались избавиться. Рыгов, пророссийских деятелей всех мастей и конечно же махровых пророссийских пропагандонов. Я чувствую по «запыту суспильства» из нас хотят сделать что-то наподобие рашки.Мы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 8666
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але ж пєтю не вертає.. оце гавно так гавно Мы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 9149
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Невже Зеленский поверне до влади бувшого рига Порошенка? Не вірю, що він такий антиукраїнський покидьок.
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Лубянские кураторы зели недооценили уровень недовольства в Украине, после систематических сливов укр. интересов зелей в ПАСЕ, на фронте, с рос. соц. сетями и водой в крым. Пришлось отпускать 4 пленных. Как раз вовремя. Теперь вопрос о сотрудничестве зели с русней даже не стоит
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******* хочет очередных гадь савченок подсунуть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ
 
 
 
 
 
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