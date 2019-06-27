 МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в комментарии "Украинской правде", реагируя на эмоциональное обращение президента Владимира Зеленского.
"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.
"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин, добавив, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.
Министр подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.
Отвечая на вопрос, было ли личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:
"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - сказал он.
Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".
Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".
Дмитрий @dmitriypaut 1 ч.1 час назад
Климкин сорвал сегодня перед Днём Конституции признание Украиной Крыма территорией Мацковии! Истерика преЗе поэтому. Мацква предложила выдать моряков, если их осудят в Украине за то, что им вменяют рузьге. То есть незаконное вторжение в территориальные воды Крыма.
*******! Репост
Хоть кто-нибудь имеет другое объяснение сегодняшним психам Зеленского?
СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!