EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  7115  209
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1912) МИД (5037) моряки (801) Климкин (2233)

 МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в комментарии "Украинской правде", реагируя на эмоциональное обращение президента Владимира Зеленского.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин, добавив, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.

Смотрите также: "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - Зеленский обратился к Путину с требованием отпустить украинских моряков. ВИДЕО

Министр подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос, было ли личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - сказал он.

Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

Источник: https://censor.net.ua/n3134625
 
   
 Топ комментарии
 
а зе жалуется..что ему не дали на нотах поиграть..
 показать весь комментарий
 
здесь Климкин прямо обвиняет Зе..... - возможно в сдачи интересов Украины и гос.измене...

Отвечая на вопрос, было ли личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:
"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3134625
 показать весь комментарий
 
Улыбайтесь, вас сливает ватное чучело

https://t.co/lDI3aHeWUO

З істерики преЗедента я зрозумів, що дійсно існували домовленості між Зеленським, Меркель - Макроном і рф - злив ПАРЄ у обмін на моряків.
МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом, - Климкин - Цензор.НЕТ 5803
Але рф не була б рф, якщо б не підклала у ці домовленості свиню. Тобто моряків ми звільняємо під письмові гарантії від України про визнання підсудності російським законам. Тобто це означає де-юре визнання Керченської протоки внутрішніми водами рф, і як наслідок - Криму - територією рф. Натурально обмін заручників на визнання Криму - те, чого рф і вимагає з моменту окупації. Визнайте - і ми всіх повернемо.

Я не беру етичну сторону - тут важливо розуміти, що президент України на це погодився.

І істерить він зараз не тому, що йому шкода моряків.

Істерить «президент», тому що на увесь світ довелось продемонструвати свою брудну білизну.

Як за 30 днів «президент» вже почав кулуарно торгувати суверенітетом країни.

І до чого він доторгується за п'ять років - можна вже уявити.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Не повезло Зеленському.. Пєтя так хотів, шоб їх постріляли.. А їх не постріляли.. І тепер треба якось витягати
 показать весь комментарий
 
Сколо сколо полохнявый ты пойдьошь вслед за париком. Будэтэ рыбалыты, та огирочкы квасыты
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Прахоботы в своем репертуаре. Радуются, если кто-то вставляет палки в колеса Зеленскому, а потом тут же орут "а пачиму он ничиво ни делает". А насчет Климкина - жаль. Я о нем был лучшего мнения.
 показать весь комментарий
 
И это все перед встречей Трампа и Хутина

МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3432 Дмитрий‏ @dmitriypaut 1 ч.1 час назад

Климкин сорвал сегодня перед Днём Конституции признание Украиной Крыма территорией Мацковии! Истерика преЗе поэтому. Мацква предложила выдать моряков, если их осудят в Украине за то, что им вменяют рузьге. То есть незаконное вторжение в территориальные воды Крыма.
*******! Репост
МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9081
 показать весь комментарий
 
 
Эх, Климкин, Климкин, что ж ты не дал возможность Зеленскому прогнуться перед Путиным? Признать, что Россия права, Украина не права, Керченский пролив - полностью российский, Крым - российский, Азовское море - российское, поэтому украинские моряки - бандиты, правильно вы их судите, а если предадите их нам, то мы будем их судить сами, как вы и хотите.
Хоть кто-нибудь имеет другое объяснение сегодняшним психам Зеленского?
 показать весь комментарий
 
 
ЕСЛИ АРЕСТОВАТЬ МЕДВЕДЧУКА, ТО ЕГО МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА ВСЕХ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ В РОССИИ!
 показать весь комментарий
 
и Бойко с Шуфричем в довесок.. мелочь, но может добавить весу
 показать весь комментарий
 
Это так Порошенко подставляет Зеленскому плечо. Скорее подножку ему ставит.
 показать весь комментарий
 
Когда Зеленский начнет бороться с коллаборантами??? это главнейшая задача в воюющей стране уничтожить агентуру врага и троянских коней и шпионов врага! Почему троянские кони не в тюрьме? Этих паразитов надо вытравить из тела Украины!
СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх