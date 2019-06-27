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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Верховный Суд (728) Коломойский (1085) Приватбанк (486)

 Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским

Большая палата Верховного суда встала на сторону государственного "ПриватБанка" в споре с Марганецким ГОКом, который является поручителем по кредиту рефинансирования, выданному при прежних собственниках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка, такое решение  суд принял 26 июня.

"Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка", - говорится в сообщении поесс-службы.

Это одно из 4 решений Большой Палаты Верховного Суда, оно обеспечивает банку победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций. Судебный процесс, в котором имущественный поручитель Марганецкий ГОК пытался высвободить свою ипотеку, обязывающий ПриватБанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.

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"Подтверждением этого является уже сегодняшнее решение Северного апелляционного хозяйственного суда в данной категории споров, которым была удовлетворена апелляционная жалоба ПриватБанка и отменено незаконное судебное решение Хозяйственного суда г. Киева по иску ООО "Подол недвижимость", - отмечают в "ПриватБанке".

14 мая и 11 июня ПриватБанк выиграл в Большой Палате Верховного Суда споры по делам по искам ОАО "Покровский ГОК", компании Тровелко Холдингз Лимитед и ЗАО "Эрлан" в НБУ и ПриватБанка об обязательствах банка по погашению задолженности по кредиту рефинансирования перед НБУ.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/n3134622
 
   
 Топ комментарии
 
Вернем Все Взад 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿 🇺🇦 🇬🇪 +25%‏ @USSRComeBack


Таков был план. Убрать мешавшего олигархическим кланам, и особенно Кремлю, Порошенко и поставить на место президента "зиц-председателя" - камикадзе, который в конце срока должен будет сесть в тюрьму за то, что слил страну

Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5739
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Бене нужно в Америку готовиться -- там его очень ждут !!!
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Бене нужно в Америку готовиться -- там его очень ждут !!!
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...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.

А вот через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.

Показательно, что украинские антикоррупционеры активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
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Коломойши не хотят спалиться перед выборами...

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Вернем Все Взад 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿 🇺🇦 🇬🇪 +25%‏ @USSRComeBack


Таков был план. Убрать мешавшего олигархическим кланам, и особенно Кремлю, Порошенко и поставить на место президента "зиц-председателя" - камикадзе, который в конце срока должен будет сесть в тюрьму за то, что слил страну

Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5739
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Ну это слишком примитивно, а фото хорошее...
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чорт лисий - це медведчук?не думаю що в нього такий високий рейтинг
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Ну это не секрет. Ситуация была очевидна для всех, не снялся бы Вакарчук , победил бы Вакарчук. Общество ждало самопожертвования от "элит", широкого обьединения вокруг единого, нового кандидата, и это под всеобщую демонизацию Пороха. И что в ответ? 39 кандидатов, вот что! Вот в чем трагедия, и виноваты все, все эти клоуны которые поперлись толпой на выборы. В результате получите, и роспишитесь...
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Не победил бы Вакарчук, даже если бы он голым на стадионе спел. Фасон не тот, не та фигура тела...
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Суши сухари.
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В тюрьму не сядет. В Ростов не дернет. На историческую родину. Или как вариан - старая добрая Англия.
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ну бєня так просто не уступить. тай преЗедент скромно в тряпочку мовчить
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прочитал раньше, чем ты сделал замечание? И удалил. критика правильная
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Березовский тоже был силен в спорах за деньги-вначале,и чем закончил,ПРавильно Шарфиком...!
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його вбили та повісили фсбешники бо він знав хто підривав будинки у росії
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Березовский оставил записи всего - что знал о Вове...
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впадлу читать, но осуждаю Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским - Цензор.НЕТ 330
и не удивлюсь.
ни разу.
Разве только от цен на продукты и на "кравчучки")
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Ну хоть еще какая-то судебная инстанция держится и не "легла" под Зелемойского.
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Че то порохоботам сегодня не прет
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Беня притормозил коней, потому что сильно палит своего клоуна
Вон уже рейтинг слуги олигархов начал падать
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Порошня хотела подмять под себя приват
Не получилось
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Всё забрать у олигархов и национализировать!
А ПриватБанк?
Надо вернуть законному владельцу!
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...Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.Источник: https://censor.net.ua/n3134622...
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Да многовато Банков при помощи Петиной Гонтаревой Похерили,а баблосики в другие глубокие карманы перекочевали? Да еще Народ нагрели обесценив Гривну...!
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зебилы из ольгино даже текст прочесть не в состоянии..
Беню-то - нагнули с Приватом.. :D
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ооо, як збудилися мацьковські тролляки, аж роги пообвисали...знову смикають себе за піпєтки, згадуючи порохоботів...шо, кремлівському х*йлу так не до вподоби Порох,що його аж падуча шарашить при одній згадці цього прізвища??? Співчуваю...
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зелебобибики, кому там не было чем срать, потому что страна богатая а жрать нечего?
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Помните, как Порошенко осенью 2014-го (!) прислал 500 альфовцев арестовывать Корбана за типа он украл деньги из благотворительного фонда, куда сам давал взносы. Это четко подтверждает, что Порошенко начал отжимать Приватбанк и загонять под плинтус Коломойского, единственного из олигархов, кто назвал Путина шизофреником и не дал разползтись русскому миру по Украине. Совпадение? Не думаю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским
 
 
 
 
 
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