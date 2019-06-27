 ГБР завершило расследование дела банды "оборотней в погонах" на Киевщине, в которую входили правоохранители и криминальные авторитеты, - Варченко

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала замглавы ГБР Ольга Варченко.

В сообщении отмечается: "В состав преступной организации входило 11 человек, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также другие лица, которые организовались в устойчивое иерархическое объединение и на протяжении 2016 - 2018 гг. совершали тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, свободы, неприкосновенности и собственности лиц на территории г.Киева и Киевской области.

По результатам проведенного комплекса процессуальных (следственных) действий и оперативных мероприятий задокументирована деятельность активных участников преступной организации, проведено три волны спецопераций, более 120 обысков, в ходе которых выявлено значительное количество незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов, других средств приспособленных для причинения телесных повреждений.

Во время досудебного расследования задержаны 11 человек, среди которых двое действующих и один бывший сотрудник Службы безопасности Украины, а также так называемые "криминальные авторитеты".

Участники преступной организации осуществляли похищения людей с целью дальнейшего вымогательства денежных средств на общую сумму более 2,5 млн долларов США и принадлежащего им имущества, незаконно лишали их свободы, применяли в отношении потерпевших насилие и пытки, как средство достижения преступных целей - получения имущества и денежных средств.

Относительно 4 человек, причастных к совершению указанных преступлений, уже приняты обвинительные приговоры.

Относительно еще 4 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 УК Украины и 3 активных участников преступной организации, среди которых действующий сотрудник Службы безопасности Украины, который долгий период времени занимал высокие руководящие должности в звании полковника, обвинительные акты направлены в суд 08.05.2019 и 25.06.2019 соответственно.

Следует отметить, что при принципиальной позиции прокуроров Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины на протяжении всего срока досудебного расследования в отношении указанных задержанных была применена мера пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога, срок действия которого уже во время проведения подготовительного судебного заседания судьями Соломенского районного суда г. Киева относительно обвиняемых был продлен на 60 суток, несмотря на попытки обвиняемых затянуть процесс рассмотрения соответствующих ходатайств в том числе и путем имитации ухудшения состояния здоровья, что подтверждалось выводами врачей и фальшивой систематической потерей сознания одним из обвиняемых".