 Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на подготовительном заседании, сообщает пресс-служба суда.

"С целью предоставления ответчику времени для подготовки ответа на иск и размещения объявления в средствах массовой информации о слушании дела суд отложил рассмотрение до 15 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что истица обратилась в суд в интересах своей дочери, ученицы 7-го класса, и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

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Напомним, 22 мая Кабмин одобрил новую редакцию украинсокго правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

27 июня должно было состояться подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. В пресс-службе суда сообщили, среди требований иска - признание противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания". По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.