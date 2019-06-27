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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22252) украинский язык (690)

 Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания

Окружной административный суд города Киева отложил до 15 августа рассмотрение дела об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на подготовительном заседании, сообщает пресс-служба суда.

"С целью предоставления ответчику времени для подготовки ответа на иск и размещения объявления в средствах массовой информации о слушании дела суд отложил рассмотрение до 15 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что истица обратилась в суд в интересах своей дочери, ученицы 7-го класса, и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

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Напомним, 22 мая Кабмин одобрил новую редакцию украинсокго правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

27 июня должно было состояться подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. В пресс-службе суда сообщили, среди требований иска - признание противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания". По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.

Источник: https://censor.net.ua/n3134615
 
 
 Топ комментарии
 
Самое интересное, что те, кому не нравится новое правописание, вообще украинским языком не пользуются.
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Чота мне начинает казаться, что закон Ома ограничивает мои свободы...
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київський окружний суд може вирішити всі Ваші проблеми.... навіть 3 закони Нютона можна відмінити Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания - Цензор.НЕТ 4986
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А парашенко приступить к обязанностям,того ? ))
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Чота мне начинает казаться, что закон Ома ограничивает мои свободы...
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київський окружний суд може вирішити всі Ваші проблеми.... навіть 3 закони Нютона можна відмінити Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания - Цензор.НЕТ 4986
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Кстати о законе Ома : почему бездействуют наши учёные, - может им тоже пришла пора озаботиться модернизацией основных математических, физических и химических законов ? Ну чтобы от кацапов максимально дистанцироваться... Начать предлагаю с корректировки таблицы Менделеева.))
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Самое интересное, что те, кому не нравится новое правописание, вообще украинским языком не пользуются.
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Каждое говно будет оспаривать.....
Давай, ссуд, я тоже обращусь: нужно "переточить" стволы артиллерии на 100мм.
Ибо чаек пугает.

И пичужек такими стволами всех разогнали Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания - Цензор.НЕТ 307
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Мне тоже интересно, каким образом правила украинского правиписания относятся к компетенции какого-то окружного админсуда. Кстати, опыт показывает, что истец иногда ничего не знает о своём "деле".
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А чиво ево атлаживать.Пракансультираваться нужна с Ануфрием и перехадить на церковнаславянский.Или хатябы, с Партновым он силён везде.И ищё, нужна падать в суд на барыгу шикаладнава, што заставлял на малароскам гаварить.
Все адэквантые и умные- 21-во за Слугу народа.
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Суд вирішив "зачекать"... До 15 серпня "Або ішак здохне, або він, бо - падишах...".
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Як нові норми можуть щось ускладнити, якщо вони нічого не забороняють, а навпаки - розширюють способи написання певних слів? Це не ускладнення, це полегшення та збільшення стилістичної свободи.
Сподіваюсь, у позивачки є науковий ступінь з філології! Інакше не зрозуміло, як взагалі пересічна людини може чогось вимагати у таких специфічних питаннях?
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Позивачці заплатили ті, хто до усрачки боїться, що українці вернуться до норм літературної мови, що вони йснували перед русифікаційним спотворенням 1933 року. В Білорусії досовєцьку норму таки заборонили на законодавчому рівні.
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Й-обаный стыд, а не правописание.
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