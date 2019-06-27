 Переработка шлаков в Украине составляет 7% против 70% у ЕС, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом в комментарии сообщила глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Светлана Берзина.

"Мы собрали за круглым столом по обсуждению этой проблемы всех – и производителей шлаков, и производителей стройматериалов, и компании, которые уже помогают бизнесу в переработке, логистике по управлению шлаковыми отходами. На выходе мы сформируем "дорожную карту", которую передадим Министерству экологии для включения в Национальный план действий по реализации государственной экологической политики до 2025 года. Ведь решение проблем с техногенными отходами является одной из приоритетных задач. И сегодня мы демонстрируем, что такие документы нужно готовить не в кабинетах, а с участием всех секторов, всех заинтересованных сторон – для того, чтобы этот документ был жизнеспособным", – подчеркнула Берзина.

По ее словам, сейчас речь идет о формировании пошаговой "дорожной карты" с учетом того, какие документы необходимо принять, какие механизмы и инструменты применить, чтобы достичь таких показателей переработки шлаковых отходов, как в Европе, где они практически полностью перерабатываются с последующим использованием в производстве строительных материалов.

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"Сегодня мы отстаем от Европы в разы. Золошлаковых материалов мы перерабатываем 7% – против 70% в ЕС. И в два раза меньше, чем в Евросоюзе, перерабатываем металлургических шлаков: у нас это 40%, в Европе – 97%. При этом, это очень хорошие материалы, которые намного лучше природных "ведут" себя в цементе, в бетоне, в дорожном строительстве", – подчеркнула Берзина.

Среди шагов по наращиванию объемов использования шлаковых отходов в строительстве в ходе круглого стола, в частности, обсуждалось повышение ренты на использование природных материалов (в Швеции этот шаг позволил увеличить переработку шлаков в 98 раз и достичь практически полного отсутствия отходов). Внесены предложения также ввести протекционные меры – введение льготного тарифа на перевозку шлаковых отходов и стимулирование указывать в качестве технических требований в тендерах на строительство и ремонт дорог использования шлаковых материалов при их проведении.

"Также должна быть программа государственной поддержки за счет экологического налога, который позволит модернизировать производство производителям стройматериалов с точки зрения установки специальных дополнительных линий, которые будут позволять додрабливать, создавать единую массу этих шлаков, для того, чтобы ввести в производственный процесс по производству стройматериалов",– заявила Берзина.

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