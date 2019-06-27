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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4090) Нацполиция (9606) Национальная гвардия (1193) Шевченко Артем (169)

 Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко. ФОТО

Национальная гвардия и Нацполиция Украины не уходя из Станицы Луганской и после разведения армейских сил в этом районе будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этой территорией.

Об этом в Фейсбуке написал глава Департаментиа коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

5 мая прошлого 2018 с участием Арсена Авакова, Николая Чечеткина, Позывного Маршала (Евгения Жукова), Сергея Князева и экс-командующего НГУ Аллерова был открыт обновленный и полностью оснащенный отдел полиции в Станично-Луганском. На его стене - памятные таблички в честь пяти погибших в боях за этот населенный пункт милиционеров из добровольческого батальона еще милиции Чернигова. Кроме них здесь в 2014 погибло немало защитников Украины из других подразделений.

Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины-Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины никуда оттуда не уходят и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этим населенным пунктом. Сейчас полицейские батальона "Луганск-1" под командованием Сергея Губанова и начальника полиции Луганщины Сергея Колесника, который 5 мая в поршлом году, занял эту должность, оказались на первой линии в районе КПВВ совместно с пограничниками и достойно будут нести службу", - написал он.

Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 01

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Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 02
Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 03

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Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 04
Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 05

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Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 06

Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 07

Источник: https://censor.net.ua/n3134607
 
   
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новость, чтобы зрадоботы не сильно зраду разгоняли?и ежу понятно, что полиция и нацгвардия остаются на своих местах, только военные отходят и то на 1 км
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ну что теперь?нападение на нгу и полицейских-кто виноват?всу,которые не прикрыли?и как они прикроют,находясь в тылу?
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при нападении все возвращается назад, но я думаю, до целеноправленного наступления боевиков не дойдет, это не в их интересов, да и рашисты вроде нацелены на перемирие...уже был случай разведения сил в районе Золотого, и там все нормально, в новостях как зона боев оно не фигурирует
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Сойдутся где-то посередине! как завещал ваш шестой гидрант
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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