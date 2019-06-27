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 Политика Украины
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 Спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский недоумевает, почему вопрос освобождения пленных украинцев глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук поднял именно перед выборами.

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще раз хочу сказать: я ни разу в своей жизни не общался - ни на должности президента Украины и в принципе в целом в жизни с господином Медведчуком. Это правда. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, это не о личностях, это очень важный вопрос – почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спрашивайте его", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку. ВИДЕО

Ранее кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3134602
 
   
 Топ комментарии
 
Вова, проснись! Ты теперь президент! С тебя, ТЕБЯ, мудака теперь все спрашивать будут!
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Владимир Александрович, не Вы ли задорно советовали Порошенко заняться освобождением пленных и какие Ваши реальные успехи на данный момент в этом вопросе?... Спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6306
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"Зеля, ты посадишь Медведчука?" - "Спросите у Медведчука".
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Тупой и зелёный?? Порох с первого дня захвата моряков и кораблей требует возврата их на всех уровнях!!!... Или слуга про себя?? Тогда при чём тут кум путина? Авторитет великий для слуги, что его спрашивать следует??!
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Вова! Закривай Мародера і Медведчука в одну камеру!
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Если в одну камеру - только с Йулей. Корпоратив так корпоратив
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Зеля, закрий ведмедчукчу за гратами. Побачиш, як одразу двіжуха з обміну полоненими піде.
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Медведчук - це не волонтери в МО. Там Трубу не натравиш
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Мы спросим! С тебя! Ты кто президент или шут?
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придворный шут.... слуга... паяц.... печально.
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Соя,мне тоже печально, от зеркала отойти не пробовал?
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Зеленский слишком интеллигентный человек, чтоб общаться с такими уродами, как пуйло и мертветчук..Но ничего, лиха беда начало, жизнь президентская его, надеюсь, обтесает...
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ага... зелёный только заму властелина зелёных человеков в баньке прислуживать может и бабло косить на паРаше... Ах нет! ещё каломойка есть, богдан, портняжка...
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Франческа
Зеленский слишком интеллигентный человек...
Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6245

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Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам

https://petition.president.gov.ua/petition/63666
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комментаторы порохоботы - дешёвые отбросы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами, - Зеленский
 
 
 
 
 
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