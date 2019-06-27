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 Экономика
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Все про:дороги (1801) ремонт (917)

 Использование шлаков при строительстве дорог может сэкономить миллиарды, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина

В Украине не развита культура использования вторичного сырья, которое обладает огромным потенциалом для экономии средств и сохранения окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины Светлана Берзина.

Берзина сообщила, что использование шлаковых материалов при производстве только строительных материалов и строительстве дорог позволит сэкономить бюджету минимум 17 млрд грн в год. При этом, активизация переработки шлаков сохранит природу.

"Используя шлаковые материалы, мы экономим деньги, поскольку этот ресурс более дешевый, чем природный – песок, гравий, гранит – которые мы добываем. И наша команда экспертов вместе со специалистами "Prozorro" подсчитала ежегодную экономию на ремонте и строительстве дорог по бюджетным средствам – она составляет самое малое 17 млрд грн", - рассказала Берзина.

Кроме того, по мнению эксперта, увеличение объемов использования шлаков при изготовлении стройматериалов и строительстве позволит снять проблему уничтожения экосистем в местах, где находятся шлакоотвалы.

"Сегодня порядка 6% территории Украины находится под шлаковыми отвалами. Шлаки являются источником пыли – и существенно влияют на качество жизни людей, живущих в местах присутствия таких отвалов. Переработка шлаковых отвалов поможет решить проблему. С другой стороны она также поможет нам экономить исчерпываемые природные ресурсы, в процессе добычи которых нарушаются экосистемы. К тому же шлаковые материалы – куда более надежны, в частности, для строительства дорог, тоннелей, метро и так далее", - убеждена Берзина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3134600
 
   
 Топ комментарии
 
Тиждень тому їхав з Полтави на Харків. Такого будівництва дороги я за все життя не бачив! Глибина підготовки фундаменту траси метра три точно! Шар піску, потім шар гравію з метр в два пласти різних фракцій поверх мабуть бетон сантиметрів 40, і це ще не чистове покриття!
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Это очевидно. Просыпайся Украина ! Убей олигархов и их коррупцию !
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А хто вам сказав,що потрібно,щоб було дешево? Чудні ви якісь, ремонт доріг- це ж Клондайк,Ельдорадо...
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Это очевидно. Просыпайся Украина ! Убей олигархов и их коррупцию !
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Та при баррригє-мародері хоч дороги будували! А за рехворматора Зеленського ще наїмося "всегохарошего" по саме нехочу.
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Да построили Гайсин - Винниця на один сезон! Между Уманью и Киевом есть только отремонтированный кусок на котором вся правая полоса смялась сразу как пластилин!
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Не баламуть! З Харкова відремонтували дорогу до самої Ахтирки, а її там з радянських часів ні хто не робив! На Купянськ взагалі була не дорога, а чумацький шлях для танків, зараз все ОК. В тому році їхав в Східницю,там такий автобан прокладали що любо дорого подивитись, тепер мабудь все, зареформує Зеленський все вусмерть!
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А от Купянска до Сватово сделали дорогу? В том году было только направление
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Не делали еще участок Немиров-граница с Черкасской областью, не звезди.
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Такое ощущение, что соя вся стала мазохистами и просто жаждет, чтобы в Украине стало чем хуже - тем для вас лучше.
Нахрена вы эти идиотские прогнозы катаете? Для чего?
Мысли - они материальны - и если вы хотите, чтобы было плохо и постоянно пишете об этом - то вы притягиваете это плохо.
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Какие прогнозы, зебил? Выгляни в окно! (у тебя за ним маасква, но ты понял).
За месяц страну откинуло на 5 лет назад. Такими темпами шлимазл устроит здесь УССР уже через полгода.
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Идиот, у меня в Киеве все как было, так и есть. Ничего, кроме погоды после президентских выборов не поменялось. Выглядывай на улицу из фейсбука иногда, придурок.
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Що буде при Зеленському ще невідомо, але при мародері всі дороги просто зникли, тільки останній рік трохи стали ремонтувати.
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Навіть при ворюзі януковичу якісь були. Більшого вора чим порошенко ще не було в Україні.
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а если использовать землю,то вообще поднятся можно не плохо.
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Для меня всегда было загадкой,почему эти отвалы не используются.По логике и рациональности ,ответ ясен. Но не понятна логика олигархов во власти. Они от Сатаны. А значит и все человеческое им чуждо.
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А для мене було загадкою навіщо з союзу везли пісок на будівництво Асуанської греблі, коли там своя Сахара невичерпна! Однак вони таки щось мабуть знають, ті будівельники, вони ж не в юридичних академіях на роялях бейцями грати вчились.
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Та используются потихоньку. Но вот как на строительстве дорог их использовать? Шлак хрупкий, вместо щебенки не годится, просядет дорога.
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Тиждень тому їхав з Полтави на Харків. Такого будівництва дороги я за все життя не бачив! Глибина підготовки фундаменту траси метра три точно! Шар піску, потім шар гравію з метр в два пласти різних фракцій поверх мабуть бетон сантиметрів 40, і це ще не чистове покриття!
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Про три метра загнули. И это трасса не Полтава-Харьков, а строящаяся трасса Киев-Днепр.
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Да ладно, технологія не нова, у нас в Україні скільки помятая говно в дорогі катають.
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Подушка настоящего автобана около 2-х метров. У нас так взлетные полосы не делают.
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Нельзя строить дороги из шлаков! А как же тогда наши горе - строители дорог будут нам втюхивать свой пластилиновый асфальт по тройной цене?
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шо то она крепко попутала...наверное шлак с породными отвалами...
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та почему не используется?во всех селах,где угольное отопление шлаком засыпают ямы на дорогах Использование шлаков при строительстве дорог может сэкономить миллиарды, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина - Цензор.НЕТ 9490.
може стоит подумать об удешевлении битума для связки шо песка,шо щебня,шо шлака?он на самом деле создает льаиную долю стоимости.
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Тут миллионы тонн. Только в шлаковом отвале "Азовстали". Сейчас этот кошмар значительно выше!

Использование шлаков при строительстве дорог может сэкономить миллиарды, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина - Цензор.НЕТ 7029
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А хто вам сказав,що потрібно,щоб було дешево? Чудні ви якісь, ремонт доріг- це ж Клондайк,Ельдорадо...
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Тада...Київ-Чоп у 2012му зробили турки, і все - стоїть без ремонту 7 років.
А у Київ-Одеса - кожен рік сотні міліонів вкладають - і повний капець там.
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Из цемента делаем товарищи.
Эта блля...дь отчасти говорит правду, но они хотят просто вернуться к старым схемам и опять нас также грабить.
А качество цемента и подушки проерять легко и садить в тюрьму жуликов, тоже будет легко.
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Шлаки можно использовать только для производства кирпичей и строительных блоков. Для дорог - это нонсенс. Там давление от машин (особенно фур) такое, что шлак превратится в пыль и любой асфальт просядет. Если гражданин этого не понимает, грош ему цена.
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Теперь Ахметов будет вам не только уголь и электроэнергию втридорога продавать, но и шлаки! Деолигархизация идёт полным ходом! Конец эпохи бедности притаился за углом!
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Боюсь что если использовать шлаки в строительстве дорог, то и дороги будут такие-же шлаковые.
А у нас и так, почти все дороги - шлаковые. Нафига их ещё бОльше?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИспользование шлаков при строительстве дорог может сэкономить миллиарды, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина
 
 
 
 
 
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