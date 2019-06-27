 Использование шлаков при строительстве дорог может сэкономить миллиарды, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины Светлана Берзина.

Берзина сообщила, что использование шлаковых материалов при производстве только строительных материалов и строительстве дорог позволит сэкономить бюджету минимум 17 млрд грн в год. При этом, активизация переработки шлаков сохранит природу.

"Используя шлаковые материалы, мы экономим деньги, поскольку этот ресурс более дешевый, чем природный – песок, гравий, гранит – которые мы добываем. И наша команда экспертов вместе со специалистами "Prozorro" подсчитала ежегодную экономию на ремонте и строительстве дорог по бюджетным средствам – она составляет самое малое 17 млрд грн", - рассказала Берзина.

Кроме того, по мнению эксперта, увеличение объемов использования шлаков при изготовлении стройматериалов и строительстве позволит снять проблему уничтожения экосистем в местах, где находятся шлакоотвалы.

"Сегодня порядка 6% территории Украины находится под шлаковыми отвалами. Шлаки являются источником пыли – и существенно влияют на качество жизни людей, живущих в местах присутствия таких отвалов. Переработка шлаковых отвалов поможет решить проблему. С другой стороны она также поможет нам экономить исчерпываемые природные ресурсы, в процессе добычи которых нарушаются экосистемы. К тому же шлаковые материалы – куда более надежны, в частности, для строительства дорог, тоннелей, метро и так далее", - убеждена Берзина.

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