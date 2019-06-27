 "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.Видео 112
"Мне очень не нравится как действет, а точнее бездействует Верховная Рада. Я не буду перечислять проваленные наши решения и назначения. Я наведу последний скандальный пример. Сначала они не увольняют министра иностранных дел Климкина. При этом Климкин публично заявил, что идет и делает уйти в отставку... Мы даем кандидатуру Вадима Пристайко и они проваливают это решение... Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
Кроме того, Зеленский обратился к президенту РФ с требованием освободить украинских моряков.
"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава государства на русском языке.
Зеленский: о нотах по украинским морякам я узнал из интернета, патамуша был занят
Пан Зеленський дуже хоче бути схожим на Президента.
Та поки що виходить не дуже.
Клім, Клім
ГолобородькоЧугункін.
Пан Зеленський дуже хоче бути схожим на Президента, як Шаріков хотів бути схожим на людину У Шарікова не вийшло.
Ну, це буде повний блекаут. Котострофа, не менше.
Хотя я думаю, что вычитал это кто-то из штата кукловодов.
Вова это и есть те бревна в колеса или попросту САБОТАЖ,чтоб сковырнуть тебя с должности.
***** и его кубло сделают ВСЕ,чтоб вернуть власть.
А еще помимо освобождения моряков,реально убило,когда мутнявый климкин вдруг заявил о якобы встрече путина с Зеленским в Осаке,хотя не в Осаке,ни сам Зеленский об этом не знали.
Самодеятельность климкина тянет на уголовщину.
Вова разошлите по ВСЕМ посольствам и представительвам письма с указанием,что климкин НЕ ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ представлять гос-во Украина.