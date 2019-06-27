 "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.

"Мне очень не нравится как действет, а точнее бездействует Верховная Рада. Я не буду перечислять проваленные наши решения и назначения. Я наведу последний скандальный пример. Сначала они не увольняют министра иностранных дел Климкина. При этом Климкин публично заявил, что идет и делает уйти в отставку... Мы даем кандидатуру Вадима Пристайко и они проваливают это решение... Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

Кроме того, Зеленский обратился к президенту РФ с требованием освободить украинских моряков.

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава государства на русском языке.

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