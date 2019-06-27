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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1912) Путин (24856) Климкин (2233)

 "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.

Видео 112

"Мне очень не нравится как действет, а точнее бездействует Верховная Рада. Я не буду перечислять проваленные наши решения и назначения. Я наведу последний скандальный пример. Сначала они не увольняют министра иностранных дел Климкина. При этом Климкин публично заявил, что идет и делает уйти в отставку... Мы даем кандидатуру Вадима Пристайко и они проваливают это решение... Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

Кроме того, Зеленский обратился к президенту РФ с требованием освободить украинских моряков.

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава государства на русском языке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3134598
 
   
 Топ комментарии
 
ну так выползи из этого интернета в реальную жизнь наконец то
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и кто ж тебе доктор,шо ты не вникаешь в свои полномочия? "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина - Цензор.НЕТ 3307
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Оно и понятно. Выбрал ты в Турцию, на отдых, инагурировался и занялся трудоустройством бизнеспартнёров, друзей детства, молодых региАналов и клоунов из своей самодеятельности. Так ты, вовчик, меньше под фонтанами бегай и шаурму кушай, а СТРАНОЙ занимайся. Впрочем страной уже занялись. Пинчуки, таруты, коломойские, ахметовы.
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Да зеля Страной управлять это не куем на рояле играть
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Теперь, к сожалению, у него вместо рояля вся Украина.
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Поддержать украинскую делегацию в ПАСЕ время нет, а в интернете сидеть есть.
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Сам говорить не может, читает с листа и плохо имитирует гнев и возмущение.
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Це тому, що за кожну його обмовку на нього буде вилито більше лайна, ніж існує в природі
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Хм, а заседание кабмина, хотя бы раз в неделю, провести не пробовал?!
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Якого в дупу кабміну? Мародерського?
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Та, какой есть - тат и собирать, шоб потом не жаловаться. К сожалению, руководителю, как правило, приходится работать не с тем с кем хочется, а с тем кто есть.
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"Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна - Цензор.НЕТ 944Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 20 мин.20 минут назад

Зеленский: о нотах по украинским морякам я узнал из интернета, патамуша был занят
"Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна - Цензор.НЕТ 7454
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Що, за шаурмою та фонтанами працювати ніколи?
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Якщо людина занадто роздулася від самовпевненості, то у Великобританії є таке на такий випадок влучне прислів'я: "...треба витягнути пробку із дупи..."
Пан Зеленський дуже хоче бути схожим на Президента.

Та поки що виходить не дуже.
Клім, Клім Голобородько Чугункін.
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Клім Чугункін - це дівоче прізвище Поліграфа Поліграфовича Шарікова із "Собачого сердця"

Пан Зеленський дуже хоче бути схожим на Президента, як Шаріков хотів бути схожим на людину У Шарікова не вийшло.
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Судя по всему, у Потроха пробка еще заднице, судя по тому, как его раздуло))
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преЗЕбила раздуло ..... Ну, допустим, согласен. Но причем тут Порох?
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Дайте-е мнеа булАву-у.... дали, а нетакую дали.... это какойй то набалдашник с ручкой.Я так не играю, я уже устал и хочу в квартал ,там хотя все понятно было и хозяин один ,кого обосрать, а кого миловать ,а здесь.... все шото просят, назначь ДА назначь, поставь да продвинь будем ваше невежество благодарны.... я вам ничего не назначь.... это все он ну тот с бородой .... P.S Ваш Вова с кривова рова...
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это, что за президент - ни отношений не может наладить, ни связи
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Якщо кожного разу ти будеш тиждень роздуплюватися, щоби щось із себе вичавити, то одного разу поїде і поїзд і вокзал... Ворушися! Такого вайлуватого "слугу" вже би викинули накєр на вулицю з порядного дому. Ти думаєш, Порошенко мав іншу Україну? А нібуя! Ту саму! З вибриками ВР, з придуркуватим, злодійкуватим народом і т ін. З Клімкіним і Аваковим, Югою і Юльою. Давай роби щось, бо це не рожі корчити в кварталі. Це серйозна робота.
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Ахаха бомбануло, чуть соплями всех не забрізгал. еще пару таких волнений и от инсульта кони двинет)))
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Ух ты, какой грозный! Как жук навозный. Как ПАСЕ проголосовало о снятии санкций с кацапии, так на ЦН последний сапожник об этом высказался. А это чудо ничего не знает. Так езжай в ПАСЕ, МАСЕ и сам отстаивай свою страну. Ты же главный дипломат. А то появился из бункера и блеет, как баран. Позорище какое-то.
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Он только к Макарону ещё никем съездил... так Нотр Дамм деПари тут же палахнул!!! С Анжелкой Меркель посюсюкал - её аж трусило, как наркомана в ломке!!! А теперь на родине Зехера в Кривом Рогу у памятника Богдану Хмельницкому рука с булавой отвалилась... Ещё ничего хорошего Зебень не сделал, а уже дел натворил!!! "Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна - Цензор.НЕТ 3199
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В таком случае Трампу при встрече с Зю стоит шапочку из фольги одеть, а то смотри облысеет.
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Знову невістка. Вова щоки надуває. Абідєлса. Ви за пять років чули щоб Порошенко когось звинувачував?
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А теперь прикиньте, что же произойдёт с Зе, если ему отключить интернет?
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Тоді він взагалі ні про що не дізнається...
Ну, це буде повний блекаут. Котострофа, не менше.
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Если тебе диктуют кукловоды твои действия и для них внешняя политика не в приоритете, а в обузе, то остаётся только порадоваться, что у тебя есть время читать интернет.
Хотя я думаю, что вычитал это кто-то из штата кукловодов.
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Зеленский это ублюдок недоношенный.
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Чувак расписался в собственной беспомощности.
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Чего у нас только не было, но чтобы президент на весь мир заявил, что он не владеет ситуацией в государстве, нижнее днище нижнего ада. Теперь все мировые лидеры окончательно убедятся, что "мудрый" украинский народ избрал недееспособного лидера и что рано ещё говорить об Украине как о состоявшемся государстве, после чего будет сделан выбор в пользу налаживания отношений с Россией, ПАСЕ это еще цветочки, вот о чём завтра договорятся Трамп и Путин будет иметь решающее значение.
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Зеля, не расстраивайся! я тоже из интернета узнаю, да все так!
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Тут я согласен со многими - Зеленський пізно всрався.
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ты главный фигляр малороссии, а не Украины, идиот! до Украины ты не доросло и не дорастешь уже никогда.




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То Булаву от него "прячут", то документы "не показывают"...и где только это несчастье взялось, с какого кривого рога вылезло....
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ось чим займалася зелена шмаркля в той час, коли була потрiбна допомога

"Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна - Цензор.НЕТ 5561
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На мой взгляд, если моряков можно было вызволить из рашинской тюрьмы, то это надо было сделать и Климкин не имел право единолично решать этот вопрос.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО...НО по сути.

Вова это и есть те бревна в колеса или попросту САБОТАЖ,чтоб сковырнуть тебя с должности.
***** и его кубло сделают ВСЕ,чтоб вернуть власть.
А еще помимо освобождения моряков,реально убило,когда мутнявый климкин вдруг заявил о якобы встрече путина с Зеленским в Осаке,хотя не в Осаке,ни сам Зеленский об этом не знали.
Самодеятельность климкина тянет на уголовщину.
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То есть Климкин должен неделю ждать и ничего не делать, пока Зе! проспится и изволит новости узнать? Зе! должен руководить внешней политикой, а не заниматься переездами офиса.
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этО невнятное чучело климкин ОБЯЗАН!!!! докладывать през-ту.
Вова разошлите по ВСЕМ посольствам и представительвам письма с указанием,что климкин НЕ ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ представлять гос-во Украина.
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А ты не пробовал не узнавать новости, а руководить событиями, а, ЗЕсопля? Это как бы твоя работа.
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А мені, особисто здається, що ви з фонтану, до сих пір не вистрибнули, пане президент...

"Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна - Цензор.НЕТ 7850
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его голос выдает его -он гей,еще и нарик уклонившийся от освидетельствования.Требую проверить у него наличия яиц .
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ничего, на Макрона тоже гонят, что на самом деле он гей, а жОна егойная- это прикрытие, т.е. Борода. Однако, он не производит впечатление идиота и жалкого фигляра, как ЗеЛупа, даже если оно, ЗеЛупа, и натурал. зеленая сопля -жалкое мусЧинка, даже не клоун, фигляр!
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Ипаное чучело, кукла театральная, ты можешь самостоятельно выражать свои мысли без бумажки?
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Насрали в штаны твоему божеству,угадал?
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угадал. только не называй петю божеством, соевый.
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Осьо вже пітуха пустив... Дайте йому конституцію почитати. Він - її гарант, якщо шо. Нехай нарешті зрозуміє, шо воно таке - президент... Один по пеньках бігав, цей - по фонтанах... Шото не то.
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Это такая должность,Вова,где работать надо. И показывать реальный результат. Хлопанье е*лом в фонтанах недостаточно
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Всех саботажников гнать из кресел под суд!!!! Сволочи!!! Вы не Президенту вредите, вы стране житья не даёте, негодяи! Хватит колотить своё болото, не хотите работать, идите вон! Ишь, распоясались, никакого порядка, кто что хочет то и делает. Ну ничего, не долго вам осталось ёрничать, скоро и вам народ покажет кто в доме хозяин!
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Это потому что ты пляска шута во время осады
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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