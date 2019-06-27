EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3077  101
Все про:Зеленский (1912) ПАСЕ (1373) Россия (73181)

 На каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский

Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято ранее и во время встреч с европейскими лидерами президенту Украины Владимиру Зеленскому по этой теме лишь объясняли, что ПАСЕ – это площадка для переговоров.

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно кроме встреч с Меркель, Макроном у меня было по 7 встреч ежедневно. На каждой встрече я поднимал этот вопрос возвращения РФ в ПАСЕ. Каждый из тех, с кем я встречался, говорили мне: "Владимир, поймите такая ситуация. ПАСЕ это площадка для переговоров". То есть это решение было уже давно у каждого, с кем я встречался. Они знали этот ответ на 100%. Я, кстати, об этом говорил заграницей. К сожалению, меня не услышали. То есть решение было давно принято. Я делал все, что я мог. Но все это было постфактум. Поэтому, если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал до этого, я могу к ним обратиться, что они до этого, чтобы этого не произошло", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены. 7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний

Источник: https://censor.net.ua/n3134597
 
   
 Топ комментарии
 
Да успокойся. Уже и так понятно, шо чуваку все 5 лет Пэдра будет в портки срать. На каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7626
 показать весь комментарий
 
Решение было принято по результатам беседы с тобою, чувак.
 показать весь комментарий
 
Жрать ШАУРМУ..прыгать по ФОНТАНАМ...стучать писюном по РОЯЛИ...шутить ТУПЫЕ ЖАРТЫ...
ЭТО НЕ ДИПЛОМАТИЯ!!!
ЭТО ШАПИТО!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну так может поэтому Порох все время возил туда паспорта иванов взятых в плен, ошметки автобуса простреленного сепарней, чтоб убедить продажных европейцев не делать того, что случилось при тебе, наш гарант, а не просто блеял - "может не надо пускать", получая снисходительные похлопывания по плечу! а у вас в это время товарищ юморист только скабрезные номера в квартале выходили на эти темы; теперь столкнувшись лицом с этим - одни оправдания...
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх