 Музей истории Киева, фонды которого находятся в Украинском доме, просит Зеленского посодействовать в выделении полноценного помещения в Гостином дворе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом коллектив музея сообщил в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому.

"Обращаем Ваше внимание, что обсуждение переноса Офиса Президента с ул. Банковой, 11 в помещения Украинского дома происходит без учета того, что именно на 4-м и 5-м этажах этого здания находятся фонды Музея истории Киева. Открытый в 1982 году в Кловском дворце, в 2004 году по решению тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича, Музей истории города Киева был лишен достойного помещения. Выселение Музея истории города Киева состоялось с нарушением Закона Украины "О музеях и музейном деле", в частности, помещения Украинского дома не были приспособлены для хранения музейных предметов и построения экспозиции. На сегодня здесь находится около 300 000 единиц хранения музейного фонда Украины, в том числе уникальные археологические памятники, реликвии городского самоуправления, живопись, графика и тому подобное", - отмечается в обращении.

Музей подчеркивает, что в течение 15 лет пребывания в Украинском доме коллектив Музея истории Киева неоднократно обращался к высшему руководству государства с просьбой решить вопрос о предоставлении или сооружении здания для него. В прошлом году депутатами Киевского городского совета было поддержано ходатайство Музея о передаче ему здания Гостиного двора на Контрактовой площади:

"Впрочем, это сооружение до сих пор не передано в коммунальную собственность столицы, поскольку нет соответствующего решения Кабинета министров Украины. Таким образом, если будет окончательно принято решение о перемещении Офиса Президента в Украинский дом, то уникальным фондам Музея истории Киева грозит гибель, поскольку очередное временное и несоответствующее помещение будет способствовать их разрушению и возможному окончательному уничтожению".

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В связи с этим Музей просит Зеленского посодействовать в передаче Гостиного двора в коммунальную собственность Киева с последующим приспособлением здания под нужды Музея истории города Киева.

"Размеры и расположение этого сооружения позволяют разместить здесь все структуры, необходимые для функционирования учреждения: экспозиционные и выставочные залы, фондохранилища, реставрационные мастерские, конференц-зал, библиотеку, рекреационную зону и тому подобное. Предоставление Гостиного двора наконец решит многолетнюю проблему Музея истории города Киева и способствовать его развитию не только как ведущего учреждения по исследованию и популяризации истории Киева, но и как общественного объекта, площадки для полноценной жизни городской общины.

Сегодня наш Музей, несмотря на трудности, ведет активную выставочную и образовательную работу в небольшом здании Музейно-выставочного центра по ул. Б. Хмельницкого, 7. Некоторые музейные проекты, в частности, выставка, посвященная столетию УНР, представлены в музее в Нью-Йорке. Деятельность Музея истории города Киева достойно оценивается коллегами в Украине и за рубежом, а поэтому руководство Музея неоднократно ходатайствовало о предоставлении заведению статуса национального. Эти стремления были поддержаны Вашим предшественником, но обещанный статус Музей не получил до сих пор", - говорится в письме Зеленскому.

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При этом коллектив Музея благодарит президента за поддержку и содействие в возвращении Музея истории города Киева к полноценной жизни, "ведь мы уверены, что столице и государству, которое стремится быть европейской, нужен современный музей, который рассказывает о богатой, интересной и сложной истории нашего города".