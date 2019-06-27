 ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года

"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в коммюнике Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Данное решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 года о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.
Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.
Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.
А также экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.
Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
хорошо но мало
Дания еще держится против немецкого потока?
Взяла 80 лимонов баксов от РФ за право видеть рожу Милонова\Слуцкого и продлила ей санкции Дороговато обошлись эти господа...
Дзвонив замовнику в Німеччину. Не беруть трубку...
Набрав з Lebara mobile, трубку взяли відразу.
Питаю,- чого не берете трубку. відповідають:
- Начальство наклало заборону на співпрацю з українськими фірмами, у вас є 15 днів на переукладання договору через лондонський офіс.
Питаю:
- У зв'язку з чим таке обмеження? відповідають: - В Україні скоро скоро очікується великий фінансовий колапс, ми не хочемо ризикувати нашою репутацією через затримки в обслуговуванні. Коли ваша нова влада точно визначиться з фінансами країни, тоді поговоримо...