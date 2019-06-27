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 ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года

Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России.

"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в коммюнике Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данное решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 года о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

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Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

А также экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.

Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Источник: https://censor.net.ua/n3134591
 
   
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гут
хорошо но мало
Дания еще держится против немецкого потока?
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Щас соевые взвоют про Зеленского.
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Они каждые пол-года продлевают санкции еще на пол-года - так с 2014го.
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Поперла ЗЕлена піна, як з сільського сортиру гівна від сусідських дріждів.
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Европа сыграла лихо...
Взяла 80 лимонов баксов от РФ за право видеть рожу Милонова\Слуцкого и продлила ей санкции Дороговато обошлись эти господа...
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ну хоч щось позитивного за останні дні, бл...
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Це визначна ЗЕрємога Зеленськаго! Гуррряяяя!!!
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Дід Мітя‏ @Grandpa_Mitya

Дзвонив замовнику в Німеччину. Не беруть трубку...
Набрав з Lebara mobile, трубку взяли відразу.
Питаю,- чого не берете трубку. відповідають:
- Начальство наклало заборону на співпрацю з українськими фірмами, у вас є 15 днів на переукладання договору через лондонський офіс.
Питаю:
- У зв'язку з чим таке обмеження? відповідають: - В Україні скоро скоро очікується великий фінансовий колапс, ми не хочемо ризикувати нашою репутацією через затримки в обслуговуванні. Коли ваша нова влада точно визначиться з фінансами країни, тоді поговоримо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года
 
 
 
 
 
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