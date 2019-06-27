 "С сегодняшнего дня Минобороны не имеет права покупать каски и бронежилеты", - Бирюков про обыски ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бывший советник министра обороны и кандидат в народные депутаты Юрий Бирюков написал на странице в Facebook.

"Так выглядели наши дома и квартиры в 2014 году, когда всей страной мы экстренно одевали армию, таскали каски и броники, аптечки и форму. Казалось, что это уже в прошлом, казалось, что это уже позади. Так вот. Это - казалось", - пишет он, сопровождая свой пост рядом фотоографий.



















Далее он сообщает, что следователи ГБР закончили обыски в Главном управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ сегодня утром.

"Нет, они не нашли деньги или злата-серебра. Нет, они не нашли никаких компроматов. А они и не искали. Следователи ГБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку", - сообщает Бирюков.

По его словам, с сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения.

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С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты. Совсем. Вообще. Точка. Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.

Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее", - отмечает Бирюков.

"И еще один момент. Некто Портнов написал вчера о том, что это его "привет Порошенко". Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры... где... а материалы... Россия? За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции. Вот тут я прошу репост", - написал он.

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