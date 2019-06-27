 "С сегодняшнего дня Минобороны не имеет права покупать каски и бронежилеты", - Бирюков про обыски ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бывший советник министра обороны и кандидат в народные депутаты Юрий Бирюков написал на странице в Facebook.
"Так выглядели наши дома и квартиры в 2014 году, когда всей страной мы экстренно одевали армию, таскали каски и броники, аптечки и форму. Казалось, что это уже в прошлом, казалось, что это уже позади. Так вот. Это - казалось", - пишет он, сопровождая свой пост рядом фотоографий.
Далее он сообщает, что следователи ГБР закончили обыски в Главном управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ сегодня утром.
"Нет, они не нашли деньги или злата-серебра. Нет, они не нашли никаких компроматов. А они и не искали. Следователи ГБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку", - сообщает Бирюков.
По его словам, с сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения.
С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты. Совсем. Вообще. Точка. Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.
Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее", - отмечает Бирюков.
"И еще один момент. Некто Портнов написал вчера о том, что это его "привет Порошенко". Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры... где... а материалы... Россия? За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции. Вот тут я прошу репост", - написал он.
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УХВАЛАСправа № 357/7707/16-к
1-кс/357/1885/19
У Х В А Л А
02 травня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Антко О.С.,
прокурора Дубченка О.В.
розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів
В С Т А Н О В И В:
19 квітня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор просить розкрити банківську таємницю ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ НВП Темп-3000 , код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи військової частини 1471 недбало ставлячись до виконання службових обов'язків, 04.08.14 уклали із ТОВ НВП Темп-3000 договір постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних, за яким безпідставно, у порушення вимог Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів (набрав чинності 23.07.2014 року), зайво сплатили ТОВ НВП Темп-3000 податок на додану вартість на загальну суму 2711 тис. грн.
Водночас встановлено, що на підставі наданих військовою частиною 1471 платіжних доручень:
- платіжне доручення №924 від 14.08.2014;
- платіжне доручення №1067 від 01.09.2014;
- платіжне доручення №1105 від 05.09.2014;
- платіжне доручення №1192 від 15.09.2014;
- платіжне доручення №1243 від 22.09.2014;
- платіжне доручення №1327 від 30.09.2014;
- платіжне доручення №1364 від 06.10.2014;
- платіжне доручення №1391 від 10.10.2014;
- платіжне доручення №1407 від 13.10.2014;
- платіжне доручення №1438 від 16.10.2014,
з рахунків військової частини 1471, відкритих в Управлінні Державної казначейської служби України в Рокитнянському районі Київської області, на рахунок ТОВ НВП Темп-3000 2600194248001, відкритий в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за договором від 04.08.2014 №149-14, здійснено платежі відповідно:
- 15.08.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;
- 02.09.2014 в розмірі 1 374000,00 грн.;
- 08.09.2014 в розмірі 135000, 00 грн.;
- 17.09.2014 в розмірі 553800, 00 грн.;
- 24.09.2014 в розмірі 519000, 00 грн.;
- 01.10.2014 в розмірі 579750, 00 грн.;
- 08.10.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;
- 15.10.2014 в розмірі 5174100,00 грн.;
- 15.10.2014 в розмірі 3327750, 00 грн.;
- 17.10.2014 в розмірі 1 764600, 00 грн.,
а всього в розмірі 16266000, 00 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 2711000, 00 грн.).
Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ НВП Темп-3000 від 28.02.2017 №381/28-10-41-01/31778043 в бухгалтерському обліку ТОВ НВП Темп-3000 взаємовідносини з військовою частиною 1471 відображено наступним чином: Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік в сумі 15599200 грн. та з податку на додану вартість в сумі 666800 грн.
Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 та необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , що розташований за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , у якого міститься інформація, не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Прокурор довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А.
Крім того, прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №4201611360000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ НВП Темп-3000 , код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали по 02 червня 2019 року.
Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_3
Весь этот паноптикум дезертиров, уклоненцев, "сроду не служивших" и прочих "лейтенантов" список РНБО выгодно оттенял яростный вид упорно молчащего Хомчака.
Хомчаку что, уже доложили о том что снайпер убил украинского офицера в районе Станицы Луганской?
И как Саша Сирский (командующий ООС) оттягивал бойцов от орудийных лафетов?
В общем решили побыстрее передать командование в руки гражданских особей ибо с военными становится все труднее.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
и испытывать не надо тратиться на суды
и каски и жилеты будут хорошего качества
Из-за такой мелочи "уважаемых людей" от кормушки отрывать...)
Опять как 2014 году солдатам придется идти служить со своими касками и бронежилетами.