 Политзаключенный Балух объявил голодовку в российской колонии: требует встречи с украинским консулом, возвращения ему Псалтыря и теплого белья, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет российская "Новая газета" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, поскольку мне стало известно, что мой подзащитный находится в штрафном изоляторе, я поинтересовался причиной этого. Как выяснилось, первое взыскание к нему было применено сразу же по прибытии с этапом в Тверь еще в середине марта. В Керчи Балуху обещали отправить вместе с ним его верхнюю одежду, но не отправили. И когда по прибытии в Тверь он вышел из столыпинского вагона, караульный кинул моему подзащитному какую-то куртку. Владимир Григорьевич отказался надевать чужую одежду. После чего конвойный небрежно бросил: "Что же вы сюда все такие зачарованные приезжаете? Вот сунем тебя головой в унитаз, и будешь как все!" За этот отказ взять куртку Балух получил 15 суток ШИЗО. Из них 14 он отбыл в Твери, а в последний день его отправили в Торжок, в ИК-4", - рассказал адвокат.

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По его данным, всего в исправительной колонии Балух был в ШИЗО уже 5 раз: "Четыре раза по 15 дней, один раз 12. При этом во всех случаях основания для помещения в ШИЗО, — даже если допустить, что все эти нарушения имели место, — носили малозначительный характер и уж точно не должны были стать причиной для получения такого строгого наказания".

Для примера Берман привел причины, по которым политзаключенного отправляют в ШИЗО: "Не поздоровался с кем-то из сотрудников, хотя Владимир Григорьевич это отрицает, и, с его слов, дело было так: подбегает сотрудник — ты со мной не поздоровался. "Я же тебя не видел", — отвечает Балух. И здоровается. А тот — уже поздно. Таких случаев "нездорованья" было два. Цена — месяц ШИЗО. Потом основанием для ШИЗО послужила складка на воротнике куртки, задрался он, что ли — и Балух получил новые 15 суток. Следующий случай: нехорошо себя чувствовал, присел на шконку, даже не лег, — выписали еще пятнадцать. Ну и в последний раз: чувствовал себя плохо, головные боли, озноб, судя по всему, давление мучает (он, кстати, несколько раз во время разговора со мной замолкал и просто хватался за голову, сжимал ее, видно было, как человеку плохо и больно), Балух обратился к конвойному с просьбой вызвать врача. На что конвойный сказал, ладно, иди, сейчас решим. Владимир Григорьевич пошел и лег на шконку. И — новые 15 суток. Другие заключенные, совершающие проступки гораздо более тяжелые, получают значительно менее серьезные взыскания: ставят такого на "ласточку" на час-два — и пошел обратно. Даже если кому-то и назначается ШИЗО, то на значительно меньшие сроки".

"Он не признал себя виновным, отстаивал свою позицию, не хочет мириться ни с какими нарушениями закона в отношении себя, в то время как другие зеки смирились. Ну и к политзаключенным всегда будет отношение более строгое — в назидание остальным. Его просто пытаются "загасить" в этой колонии. Балух небезосновательно считает, что как только второго июля закончится этот срок нахождения в ШИЗО, его сразу же снова туда поместят или будут применять иные формы взыскания, например, зачислив в злостные нарушители режима, переведут в ПКТ. Сегодняшнее содержание в ШИЗО фактически превратилось для Балуха в настоящую, не придуманную пытку — у него отобрали теплое белье и свитер. В изоляторе и так-то холодно, и в Тверскую область пришла на днях прохладная погода с дождем. Владимир Григорьевич радовался, что его подняли на встречу со мной в следственный кабинет, где он мог наконец-то согреться.И еще — у Балуха в колонии в Керчи был Псалтырь, который прошел цензуру и был все время с ним, но в Торжке по совершенно неизвестной причине Псалтырь у него забрали. Мало того, что человек промерзает до костей, он не может помолиться так, как ему удобно это сделать. На недопустимость лишения человека права отправлять религиозные обряды, к чему, без сомнения, относится и право на молитву, неоднократно впрямую указывал ЕСПЧ, но, видимо, ИК-4 в Торжке он не указ", - добавил адвокат.

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"Я выполнил поручение родных Владимира Григорьевича, его сестры Надежды, передал различные их пожелания. Кроме того, поскольку состояние здоровья Балуха, о котором сообщали немногочисленные публикации в СМИ, внушило опасения кардиологам, меня попросили врачи высокой квалификации задать ему ряд специальных вопросов. Он на эти вопросы ответил в первый день нашей встречи, я передал ответы докторам, и эти ответы обеспокоили их еще больше. Теперь вот мы пытаемся добиться посещения Владимира Григорьевича врачом — кардиологом высокой квалификации. Заявление на проход специалиста Балух уже написал — так требуется по правилам внутреннего распорядка. И вопрос допуска врача зависит целиком и полностью от начальника колонии", - добавил Берман.

"Ну и теперь самое главное. 25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку. Меня это заявление взволновало, я принял решение посетить его и на следующий день, 26 июня, — специально, чтобы справиться о состоянии его здоровья и дел. Встретил он меня радостно — можно было поговорить и опять погреться в кабинете. Подтвердил, что перестал принимать пищу и передал мне письменное уведомление для администрации о начале голодовки. Владимир Григорьевич требует вернуть Псалтырь, теплое белье и свитер. И я вам так скажу: даже если по правилам в ШИЗО нельзя иметь теплое белье, пусть я буду выглядеть непрофессионально, но мне плевать на эти правила, ибо я знаю, что целью наказания не должны быть унижение человеческого достоинства и прямые издевательства", - акцентировал адвокат.

Уведомление Владимира Балуха о начале голодовке.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что администрация Тверской колонии в России не позволила украинскому консулу встретиться с Балухом.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

Ранее Балух в знак протеста объявлял голодовку 19 марта 2018 года.