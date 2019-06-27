 Кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных. СПИСОК

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных - трех военных и одного гражданского. Звучат пафосные заявления. Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона "Кривбас" Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ФОТО

"Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.

Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.

Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.

Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске", - рассказал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года. Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина. Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен. Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах. Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться", - резюмировал журналист.