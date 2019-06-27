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 Политика Украины
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 Кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных. СПИСОК

Виктор Медведчук заявил, что договорился об освобождении из плена наемников РФ на Донбассе четырех украинских пленных.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных - трех военных и одного гражданского. Звучат пафосные заявления. Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго", - отметил он.

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"Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.

Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.

Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.

Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске", - рассказал Бутусов.

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"То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года. Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина. Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен. Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах. Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться", - резюмировал журналист.

Кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134579
 
   
 Топ комментарии
 
Гнида перед виборами піариться на людському горі. Шоб ти в корчах здох, блазень х@йловський. Амінь.
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Так и должно было быть.. Кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных - Цензор.НЕТ 3198 Агитация перед выборами от Пукина...
А ребятам скорейшего возвращения к родным!...
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Вадилу на детектрор сразу, если сепар то сразу на зону
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Где эта СКОТИНА сидела 2 года?. Боже, мои нервы не выдерживают этих скотских, жадных до денег и власти рыговских политиков. Иногда хочется кричать: Господи, если даешь человеку ум, забери у него жажду власти и бабла
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Даже сам путин иногда делает , добрые дела- но для меня он Ху-Ло и преступник!!!
АНАЛОГИЧНО!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных. СПИСОК
 
 
 
 
 
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