 Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину", - подчеркнул Президент.
По словам главы государства, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.
"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - сказал Владимир Зеленский.
Президент констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех.
"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать ", - подчеркнул Зеленский.
По словам Президента, необходимо увеличивать прозрачность оборонных закупок, секретность должна оставаться там, где она целесообразна.
"Наша цель - совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контрольную роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство", - подчеркнул он.
Глава государства также отметил активизацию некоторых правоохранительных органов в этой сфере.
"Справедливость и эффективное использование средств - наша цель, но самое главное - это сохранение жизни наших бойцов", - сказал Зеленский.
В совещании приняли участие Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, врио Председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств. Президент заслушал доклады о ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса.
Во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК.
Зеленский поручил участникам совещания в течение 7 дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания.
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ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ВДРУГ СУДЫ ДЛЯ ВАС СТАЛИ НЕ ТАКИЕ?
Даже вон, до Пороха в конце концов дошло, что без судебной реформы ничего не сделать.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
А я напомню тебе поговорку: если ты такой умник - где же твое бабло то?
Ибо визжать о "троллях" как тех, так и этих = или визжащий "мирдверьмяч", или нету троллей. Ибо уже были бы скрины, записи и прочее, за что можно было бы отхватить нехилый куш, для жизни в норм. стране, плюя в/на потолок то.
Украинцы ждут чтобы ты выполнил свои обещания -
отнять все и поделить"сделать" олигархов, снизить тарифы, прекратить войну, зарплата учителям по 4000 $, назначение на посады кпо открытому конкурсу с привлечением ведущих HR-агентств и т.п.
Где это все?
Начали копать под ВОЛОНТЕРОВ, которые в 2014-ом спасли Украину.
Обыски, допросы, угрозы волонтерам которые вообще никакого отношения к разворовыванию бюджета не имеют.
"Для мене рішення судів про неконституційність норми, яка передбачає утримання під вартою терористів і державних зрадників, та рішення про повернення старих назв проспекту Бандери не є несподіванкою.
Не є несподіванкою рішення ПАРЄ та мовчання зелі.
Не є несподіванкою дозвіл пінчуку поставляти свої труби в росію.
Про все це я писав ще 21 квітня. Після другого туру.
Є несподіванкою кількість безпринципних гівноїдів, які випльовували героїчні пости, збирали "мондани" з кожного фейку про плани мореля, а зараз напхали повний рот лайна та дивляться, як їх презедент реально зливає країну.
І є несподіванкою кількість дурнів, які в такий складний час, вбачають героя-рятівника в іншому 45-річному інфантильному дурнику, бо той розказує за новиє літса та нову політику, несучи просто шизофренічну хрєнь.
Ви ж, блть, власною кров'ю будете відхаркувати результати своєї дурості. І це стосується всіх.
На фото: акція "Ніч на Банковій", вересень 2018 р."
Я тоже
Прикинте сколько злобы и ненависти у этого ЧМОшника к нашей Ылитке?)))
УЩЕРБНЫЙ будет мстить...
В лутшем случае...Пьера РИШАРА))))
Агов, Зєлєбоба! Як слишимість?!
Шо б вынел на свет после дип.успеха и шо то побурчал 73%-м))) похаял папередников...
Вечером ШанПанЗЕ получит кусочек ШАУРМЫ и купание в Фонтане...
Бо не сяде нихто....
Верят, как и про коммуналку!
Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу из Киева. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», - сообщил он.
При этом депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства.
Зебiли, сволото, кого ви вибрали?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
Тут опять одни лозунги о понести ответсвенность...