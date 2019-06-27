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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел 27 июня совещание СНБО о состоянии реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в секторе безопасности и обороны и принятых решений по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО 01

"Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину", - подчеркнул Президент.

По словам главы государства, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.

"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - сказал Владимир Зеленский.

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Президент констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех.

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать ", - подчеркнул Зеленский.

Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО 02

По словам Президента, необходимо увеличивать прозрачность оборонных закупок, секретность должна оставаться там, где она целесообразна.

"Наша цель - совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контрольную роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство", - подчеркнул он.

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Глава государства также отметил активизацию некоторых правоохранительных органов в этой сфере.

"Справедливость и эффективное использование средств - наша цель, но самое главное - это сохранение жизни наших бойцов", - сказал Зеленский.

Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО 03

В совещании приняли участие Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, врио Председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств. Президент заслушал доклады о ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК.

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Зеленский поручил участникам совещания в течение 7 дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3134578
 
 
 Топ комментарии
 
точно также посмотри на расследования журналистов на твои и твоего кореша офшоры с миллионами украденных у украинцев денег. писатель хренов
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5 лет нам в публичное пространство внедряли разных звёзд, активистов, всратых антикоррупционеров и прочих народных хероев. ФСБ и олигархи во все СМИ нам просовывали своих людей. Чтобы везде, на каждом эфире и в каждой газете сидела и умничала прикормленная сволочь, которая уже где-то бухала с ними на корпоративах и приучена есть из руки.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
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Лично я жду реакции "правоохранительных" органов на хищение 160 миллиардов гривен из ПриватБанка его собственником и о преступном переводе из этой суммы 41 миллиона долларов США на счета офшорной компании "Квартал 95" собственником которой является некто Владимир Зеленский. а так же жду от означенных органов реакции на уклонение от призыва в ВСУ гражданина Владимира Зеленского. Для начала.
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точно также посмотри на расследования журналистов на твои и твоего кореша офшоры с миллионами украденных у украинцев денег. писатель хренов
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аха-ха...так если есть факты то надо в прокуратуру подавать-куму пороха-луценко, а не звиздеть впустую на форумах..
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так и по укроборонпрому тоже нет фактов кроме расследования - и уже зебик говорит "надо наказывать". в чем отличие? пусть то же самое инициирует проверку своих и кореша своего офшорок. а если подтвердится - уйдет нахрен как обещал. не? не то пальто?
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Согласен что проверять надо тупо всех без исключений...
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Так фактов у Зе тоже нет и не будет, а оно что там гундосит.
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Метнул какашку, представься чтоб гордиться
.
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киевский окружной? или бердичевский?
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тебя ж должно устраивать - потмена переименования, допуск анищенок и карлсонов на выборы
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ПОРОХОБОТЫ ПРЕДЫДУЩИЕ 5 лет В ТЕЧЕНИИ КОТОРЫХ НЕ САДИЛИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПИСАЛИ О СУДАХ

ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ВДРУГ СУДЫ ДЛЯ ВАС СТАЛИ НЕ ТАКИЕ?
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То, что ТЫ "ничего не читал", совершенно НЕ ЗНАЧИТ, что "ничего не писали".
Даже вон, до Пороха в конце концов дошло, что без судебной реформы ничего не сделать.
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Петру необхідна найкраща камера )))
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для початку хай хоч звинувачення висунуть )))
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а тебе потрібен найкращій психіатр.
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5 лет нам в публичное пространство внедряли разных звёзд, активистов, всратых антикоррупционеров и прочих народных хероев. ФСБ и олигархи во все СМИ нам просовывали своих людей. Чтобы везде, на каждом эфире и в каждой газете сидела и умничала прикормленная сволочь, которая уже где-то бухала с ними на корпоративах и приучена есть из руки.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
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То есть вы считаешь шо было тысячи "троллей"?
А я напомню тебе поговорку: если ты такой умник - где же твое бабло то?

Ибо визжать о "троллях" как тех, так и этих = или визжащий "мирдверьмяч", или нету троллей. Ибо уже были бы скрины, записи и прочее, за что можно было бы отхватить нехилый куш, для жизни в норм. стране, плюя в/на потолок то. Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО - Цензор.НЕТ 9631
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бла бла бла, честно бред полный, ладно козлы реваншисты под шумок хотят вернуться, но порох тоже зло страшное
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Наркоман, шо ты врешь?
Украинцы ждут чтобы ты выполнил свои обещания - отнять все и поделить "сделать" олигархов, снизить тарифы, прекратить войну, зарплата учителям по 4000 $, назначение на посады кпо открытому конкурсу с привлечением ведущих HR-агентств и т.п.
Где это все?
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Откуда тебе убогому ,сдрыснувшему за поребрик, знать ,что ждут Украинцы .
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Я не голосовал за то ,что находится в твоем больном воображении.
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движемся в парашку усиленными темпами, зеля будет указывать кого наказать, и давить на органы
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Да-да, мы уже увидели реакцию Зе-"борцунов":
Начали копать под ВОЛОНТЕРОВ, которые в 2014-ом спасли Украину.
Обыски, допросы, угрозы волонтерам которые вообще никакого отношения к разворовыванию бюджета не имеют.
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Трубу призначили ще за Порошенка тільки працювати дали лише зараз.
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Интэрэсно, о чем задумался Югик? О, гады лезут в ТАЕМНЫЦЮ.
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от тому у свинарчуків руки не рубані...бо прийшли нові ділки! ба так пєця мародерив шо навіть надлишкове майно знайшли...для продажу. так пєця армію забезпечив, шо з приходом нового преза пропали атошні, міняють меню солдат, і замість положеної червоної риби отримують таку ж червону...бички в томаті! ато зажерлись, йогурти їм подавай,фрукти...сухпаї жріть
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Масон Лемберг написав.
"Для мене рішення судів про неконституційність норми, яка передбачає утримання під вартою терористів і державних зрадників, та рішення про повернення старих назв проспекту Бандери не є несподіванкою.
Не є несподіванкою рішення ПАРЄ та мовчання зелі.
Не є несподіванкою дозвіл пінчуку поставляти свої труби в росію.
Про все це я писав ще 21 квітня. Після другого туру.
Є несподіванкою кількість безпринципних гівноїдів, які випльовували героїчні пости, збирали "мондани" з кожного фейку про плани мореля, а зараз напхали повний рот лайна та дивляться, як їх презедент реально зливає країну.
І є несподіванкою кількість дурнів, які в такий складний час, вбачають героя-рятівника в іншому 45-річному інфантильному дурнику, бо той розказує за новиє літса та нову політику, несучи просто шизофренічну хрєнь.
Ви ж, блть, власною кров'ю будете відхаркувати результати своєї дурості. І це стосується всіх.
На фото: акція "Ніч на Банковій", вересень 2018 р."
Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО - Цензор.НЕТ 4522
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Лично я жду реакции "правоохранительных" органов на хищение 160 миллиардов гривен из ПриватБанка его собственником и о преступном переводе из этой суммы 41 миллиона долларов США на счета офшорной компании "Квартал 95" собственником которой является некто Владимир Зеленский. а так же жду от означенных органов реакции на уклонение от призыва в ВСУ гражданина Владимира Зеленского. Для начала.
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Не будет реакции проституток с названием "правоохрЕнители", будет реакция людей. Захарченко и Янукович в курсе. Фигляр просравший за 30 суток внешнюю политику страны выстраиваемую папиредниками 5 лет, может у них проконсультироваться. Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО - Цензор.НЕТ 8266
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смешались в кучу кони, люди. детский сад какой-то.
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Дожились, с.ка, у руля тамада недоделанная...
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У многих из сидящих в СНБО этот КЛОВАН еще недавно плясал на именинах...крестинах... корпоратосах...и тд
Прикинте сколько злобы и ненависти у этого ЧМОшника к нашей Ылитке?)))
УЩЕРБНЫЙ будет мстить...
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Однозначно, кухарчук, вкусивший власти, станет демоном...
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Из клована не выйдет слепить НАПОЛЕОНА или ЧЕРЧЕЛЯ...
В лутшем случае...Пьера РИШАРА))))
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Зайшов на хвильку почитати нормальну новину, а на форумі тільки парашні ботошлюхи гівном між собою перепльовуються.
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Работа у них такая - за мзду малую говно на вентилятор лить.
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Перед заседанием СНБО наш солнцеликий 73% великан лупанул ШАУРМЫ? А в фонтане искупался?
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Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО

Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО - Цензор.НЕТ 4148
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О! Наша Зєлєбоба нарешті вилізла із норки! Красень, холі) Тільки наразі всіх цікавлять АКТУАЬТНІ ПИТАННЯ: реє с типація РНС Цією Викоючною Курвою, твої губери сєпари, замах на Семеніхіна і постійна брезня твоїх спікерів.
Агов, Зєлєбоба! Як слишимість?!
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Чергова імітація бурхливої діяльності? Телевізори з ситуаційної кімнати знайшлися? А коррупцю СБУ за два тижні вже поборола?
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ИВ дал пинок под зе сраку)))
Шо б вынел на свет после дип.успеха и шо то побурчал 73%-м))) похаял папередников...

Вечером ШанПанЗЕ получит кусочек ШАУРМЫ и купание в Фонтане...
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Свынарчукам и Порошенко приготовиться ! Порошенко в наручниках .... м-ммм ... шо может быть лучше ? Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО - Цензор.НЕТ 8444
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Українці чекають коли сядуть Свинарчуки та Порося,якщо цього не буде,то і Зеля піде з позором як і Петро Мародер.
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А какие же наивные зебелята))))
Верят, как и про коммуналку!
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А чем порохобецилы лучше, если верят во второе пришествие Петрушки, это или детский сад или действительно реальная имбецильность. Українці чекають на реакцію правоохоронних органів на розкрадання в оборонно-промисловому комплексі, - Зеленський провів нараду РНБО - Цензор.НЕТ 4302
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Особенно украинцы ждут хищения до 2014г, а не когда избыточное имущество появилось.
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депутат Рады заявил о планах команды Зеленского перенести столицу Украины

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу из Киева. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», - сообщил он.

При этом депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства.

Зебiли, сволото, кого ви вибрали?
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
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Ты такый остовумный шо пц Українці чекають на реакцію правоохоронних органів на розкрадання в оборонно-промисловому комплексі, - Зеленський провів нараду РНБО - Цензор.НЕТ 7259 .! У Зели учился ?
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и нету других забот...А вы,друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.
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Мне помнится он своему другу детства назначенному в СБУ руководить отделом К поручил через две недели доложить о громких разоблачениях. Прошло уже 2 недели после закончившихся тех двух недель.... Ну и где?

Тут опять одни лозунги о понести ответсвенность...
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Странно помоему украинцы ждут адекватной реакции от зебила на возвращение кацапов в ПАСЕ....
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Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе - а если бы не ждали то и расследовать не надо ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО. ФОТО
 
 
 
 
 
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