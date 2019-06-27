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 Политика Украины
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 Одна из самых популярных форм агитации на выборах - концерты, их активно используют партии Зеленского и Вакарчука, - КИУ

Отличительная особенность агитации в ходе избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду – проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов в народные депутаты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", отмечает генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель

"В отличие от предыдущих парламентских выборов, одной из самых распространенных форм агитации на выборах 21 июля стало проведение концертов в поддержку политических сил или отдельных кандидатов в народные депутаты", - сообщил Кошель на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, студия "Квартал 95", деятельность которой ассоциируется с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировала серию музыкально-юмористических концертов в 19 городах Украины с 29 июня по 16 июля.

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Кошель также отметил, что в регионах Украины проходят концерты группы "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, возглавляющий избирательный список политической партии "Голос" (18 июня такой концерт состоялся во Львове).

По оценке КИУ, не менее 15 украинских исполнителей участвовали в развлекательных агитационных мероприятиях в поддержку определенных политических партий или кандидатов в июне.

Гендиректор КИУ напомнил, что в соответствии с законом проведение концертов является одной из форм предвыборной агитации. Он уточнил, что наличие во время проведения концерта политической символики партии или кандидата, обсуждения положений их предвыборных программ или же прямые призывы голосовать "за" или "против" должны рассматриваться как деятельность, побуждающая избирателей голосовать за определенного кандидата, а, следовательно, является агитацией.

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Он отметил, что фактически до официальной регистрации субъектов избирательного процесса началась так называемая кампания "Добрых дел", которую организовывали для своих округов будущие кандидаты.

Кошель назвал Топ-5 технологий, которые использовали кандидаты в одномандатных округах. По его словам, наиболее распространенная из них – предоставление подарков учреждениям дошкольного и школьного образования. "Такого всплеска работы с детьми и школьниками, который был в начале июня, мы не помним ни в одной избирательной кампаний", – подчеркнул Кошель.

По его словам, политики фактически через эмоции детей пытались привлечь голоса их родителей и массово занимались благотворительностью и псевдоблаготворительностью: установление окон и дверей в школах и детских садах, проведение праздников, массовая раздача сладостей и ценных призов, раздача бесплатных товаров и услуг избирателям, участие потенциальных и зарегистрированных кандидатов в народные депутаты в открытии социальных объектов, которые финансируются местными властями, отчет местных политиков о количестве средств, привлеченных на округ за время их работы народными депутатами.

"От благотворительного фонда Юрия Деревянко, который, очевидно, не имеет юридического отношения к этому политику, лучшие ученики и учителя получили награды от 500 до 2000 грн", - рассказал Кошель.

В то же время он отметил, что кандидаты почти не используют такую форму агитации как непосредственные встречи с гражданами.

Источник: https://censor.net.ua/n3134574
 
 
 Топ комментарии
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После того как Вакарчук согласился легализовать однополые браки он потерял остатки уважения.
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Вы что-то путаете. Это Зеленский согласился. Вакарчук против.
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Та никто не виноват, что у Пети только воровать талант - пускай фокусы с бумажниками граждан показывает.
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А зачем для этого талант? Все зависит от занимаемой должности... Аппетит приходит во время еды...
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отмечает генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель Источник: https://censor.net.ua/n3134574\\\\\

Должность - высший сорт. Раз в 5 лет чет вякнул на камеру, или просто поручил 25-тому заместителю попросить Васю чтобы он че написал в Фейсбуке....
Просто мечта. И хотя и не бюджетная посада, но бабло и на ней капает. А если уволить, так это надо с вертолетами вытаскивать за галстук, да и то "деятель" себя прикует к креслу, а потом отсудит и восстановится.
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В случае Слуги Урода целевой аудитории больше подошли бы цирковые выступления и игра в наперстки.
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Одна из самых популярных форм агитации на выборах - концерты, их активно используют партии Зеленского и Вакарчука, - КИУ

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ЭТИ 2 ПАРТИИ КОНЦЕРТАМИ ДОСТАВЛЯЮТ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

А ПАРТИИ ПОРОШЕНКО КРУГЛОСУТОЧНО УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ГАДЯТ В СЕТИ

КАК ГОВОРИТСЯ ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.
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Особенно смешно, когда смеются над украинской армией. Или таким, как вы, это очень весело?
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Ну вот после выборов, пусть этот ЛОХторат заместо зарплат "концертами" питается.
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По словам лидера партии Голос, никакого отношения к олигархам он не имеет и общается с ними только по поводу музея Холокоста "Бабий Яр"
Святослав Вакарчук заявил, что не имеет никакого отношения ни к Виктору Пинчуку, ни к российскому бизнесмену Михаилу Фридману. Об этом лидер партии Голос рассказал в интервью LB.ua.
"Я не имею никакого отношения к Пинчуку. Точка", - сказал Вакарчук.
"С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы. Первая - по форуму YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет. На этом наше общение заканчивается", - добавил он.
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удивительно...
а опоблок что...петь-плясать-зазывать... не-не)))) ну что ж такое, а?
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Они хава-нагилу репетируют.Зеля с коломойшей обещали тоже подключиться.)
хава нагила
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдна из самых популярных форм агитации на выборах - концерты, их активно используют партии Зеленского и Вакарчука, - КИУ
 
 
 
 
 
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