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Все про:Луганщина (4090) наемники РФ (863) операция Объединенных сил (1338)

 Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС

В районе Станицы Луганской (Луганская обл.) наемники РФ завершили первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста. Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных Сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов. В течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано", - говорится в сообщении.

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"Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции. Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме. Слава Украине!" - добавили в штабе ОС.

Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС 01

Вчера штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

Источник: https://censor.net.ua/n3134570
 
   
 Топ комментарии
 
5 лет нам в публичное пространство внедряли разных звёзд, активистов, всратых антикоррупционеров и прочих народных хероев. ФСБ и олигархи во все СМИ нам просовывали своих людей. Чтобы везде, на каждом эфире и в каждой газете сидела и умничала прикормленная сволочь, которая уже где-то бухала с ними на корпоративах и приучена есть из руки.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
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Т.е. ты отдал голос за ватного ублюдка ЗЕ только для того, шоб было, как при Пете, но без украинского языка, без украинских названий и с рыгами во всех ветках власти?
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Зеля воплотив план Порося у дію))
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Дочекавсь взаємності від **************? Неабияке досягнення... Цікаво, з яких таких хуів... Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6079
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4 апреля 2018 г.Украинская сторона готова отводить силы от Станицы Луганской 10 апреля, если там не будут стрелять about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.unian.net%2Fwar%2F10069013-ukrainskaya-storona-gotova-otvodit-sily-ot-stanicy-luganskoy-10-aprelya-esli-tam-ne-budut-strelyat.html
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свои минные поля "сняли" или наоборот "удобрили"...
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Так, первым в списке подлежащих освобождению значится 30-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Великий. Он был взят в плен в сентябре 2016 года..
Еще один украинец - Яков Веремейчик 1986 года рождения. Из документа следует, что военнослужащего ВСУ пленили в мае 2018 года.
Третьим в перечне освобождаемых идет 54-летний Эдуард Михеев.
34-летний Максим Горяинов,
вроде хорошая новость? хоть и плохой спектакль. это с лентасру.
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Himikus

@MrHimikus


Не покидали думки що Зассика робив в Станиці? Чого він туди поперся? Чому саме Станицю здає першою? Завжди відповідь одна: там де воює росія, причина газ або нафта. Цього разу- газова труба. Магистраль Північний Кавказ-Центр, на якій ми поставили заглушки. Тепер ми це місце здаєм

Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8190
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Вот где собака порылась. Ссыкливый Кловун начнет поставлять газ "тамженашимлюдям"
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то вони прямо на мосту стояли, а тепер відійшли від обриву на пару шагов назад
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ну теперь то тролли поверят в обоюдность отвода?
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Осталось только почитать, какие фортификационные сооружения пришлось оставить нашим бойцам ради этого.
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ну сооружение--дело такое, прекратится стрельба с убитыми и ранеными, а люди--главная ценность...а вообще там еще должно быть давно выполнено разведение, просто оно постоянно срывалось
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Не знаю, кто ты. Ребята оттуда пишут, что там реально позиция была очень хорошая и здорово укреплена, что позволяла даже небольшими подразделениями удерживать участок фронта до подхода подмоги.

По опыту, когда начинают манипулировать ценностью людей те, кому на них априори насрать - добра не жди.
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ну а что делать...или тебе сооружение дороже человеческой жизни?
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Дурак ты, дядя. Или тебе мелкий шрифт мешает понять, что это начинаются поставик газа на неподконтрольную? Бизнес на крови, как любят говорить зедебилы.Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6334
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блин, порохоботы, вы реально запарили уже со своими методичками...в 10тый раз повторяю, что разведение на этом участке было еще при пете согласовано, только из за обстрелом откладывалось постоянно
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а шо поменялось что сепары стали такие пушистые
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есть инфа, что сепаров на этом участке заменили российские кадровики, и о чудо, обстрелы прекратились
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Зашибись. Надо на росийских кадровиков всех сепаров поменять на территории Украины. А заодно и войска ВСУ тоже поменять на росейские. Вот это будет самая зедебильная перемога.
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зачем ты свои фантазии мне рассказываешь?может ты вообще агент кремля, если хочешь заменить всу рашистами?
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а почему при порохе не меняли, и почему рацейским кадровикам вдруг понадобилось прекращать обстрелы. ты еще скажи что рацейские кадровики это миротворцы и не сами ни обстреливают нас ни организовывают и вооружают обстрелы
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это уже твои фантазии, я только сказал, что сказал
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ничего не понял с этой статьи, есть на работе твой куратор?пусть более толково все объяснит
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Какой же из тебя нах миротворец , как ты тут себя выставляешь, если на простые вещи понималка не отросла?
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просто текст по дебильному написан
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если я зебил, то ты--просто дебил...в спам
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Нет... Он - не "зебил"... Он хуже... Он "провокатор лахтинский", гадящий тут уже несколько лет... В отличие от массы "одноразовых", ПТУшников, он, в основном, "осторожничает"... В общем потоке комментриев - "и нашим, и вашим...", а, время от времени, и подсовывает "вонючку"...
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вначале про себя напиши. ти, тролль, веришь?
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ну молодец, что хоть отозвался на "тролля" Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6523
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ну тупее тебя вряд ли кто может быть Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 7601
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что следующее? вода в Крым? признание псевдореспублик?
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ты у меня спрашиваешь?спроси у команды зеленского в фейсбуке
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Это конечно хорошо............ посмотрим, на долго ли и как дальше будут развиваться «события».........
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Нет так все однозначно и оккупант послушался
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Сейчас Мертвечук активно пиарится на освобождении 4 пленных.
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5 лет нам в публичное пространство внедряли разных звёзд, активистов, всратых антикоррупционеров и прочих народных хероев. ФСБ и олигархи во все СМИ нам просовывали своих людей. Чтобы везде, на каждом эфире и в каждой газете сидела и умничала прикормленная сволочь, которая уже где-то бухала с ними на корпоративах и приучена есть из руки.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
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Наемники ушли ,но как говорят местные жители, на их место пришли кадровые рос.военные.Офигенный обмен.Остается непонятным -с кем договаривались о разводе?С РФ?Она,что пизнала своё участие в войне?С сепарастами?Мы их признали стороной конфликта?С кем?В 1630 аннонсировано какое-то шоу нашего херанта.Посмотрим,какую лапшу развесит на этот раз.
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Т.е. ты отдал голос за ватного ублюдка ЗЕ только для того, шоб было, как при Пете, но без украинского языка, без украинских названий и с рыгами во всех ветках власти?
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1. Ты почитай тот закон о "языке" и охреней от нововведений.
2. О каких укранских названиях ты лепечешь？
3. Посмотри кто сейчас при власти от рыга пэтьки.
4. Иди броди.
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Як відійшли, так і повернуться. Почекають поки Україна відремонтує міст та перейдуть в наступ. Відведення ЗСУ - це зрада України. І вина особисто на Зеленському. Без нього це рішення не ухвалювалось.
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походу что то решили изобразитьНайманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5780
возможно сыграв на разобщенности лнр и днр
тут еще козырного валета сбу приняла на днях, сынка луга новы
стаханов уголь замаячил которого ахметов на курченко переписал
тем временем за поребриком трещат пердаки и откровенно полыхает в адрес Зе
гонят откровенную чернуху (возможно помогают еще больше набрать на парламентских и высадить партию евросвинаруков нашего прошлого лидара)
????
... шо то будет
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Хто бреше?. Вчора.голова Станично-луганськї РДА в своєму інтерв*ю сказав,що всіх козаків-кізяків та іншу місцеву гопоту.дійсно було прибрано з позиції,але......їх місце зайняли КАДРОВІ росіянські військові!.Чому зайдік-сайдік досі не оголосив,що ОБИДВІ сторони відвели війська?.Серж Марко сьогодні написав,що вчора наші "славетні ХЕРої - захисники" випустили у повітря ракету і тупо почали відхід!. Дивно,що сьогодні зам.НГШ вже заявив,що готується до "перемоХи" ..... Маріуполь, і на кордон вийдуть якісь химерні патрулі СММ ОБСЄ, а саме ОБСЄ до недавна заявляло,що для продовження місії немає грошей!.
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Оприлюдніть ваш план капітуляції!
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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хотят чтоб мы за свой счет отстроили мост для танков
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Оприлюдніть ваш план капітуляції!
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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***, ну це вже повний піздєц! Міни, суки, нахера знімать? Вони там взагалі з глузду з'їхали ? Ну хай, "для галочки" показать видимість відведення для євротолерастів, потім повернутись назад після обстрілу кацапів, то ще куди не шло. Реально розводить і оголяти фланги це вже перебор!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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