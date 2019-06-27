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 Политика Украины
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Все про:игорный бизнес (270) Европейский суд по правам человека (612) штраф (840) Загребельская (32)

 ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить трем заявителям суммарно 512,9 тысяч евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры в связи со вступлением в силу закона "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Об этом сообщила в Facebook Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Европейского суда по правам человека от 27 июня 2019 г. частично удовлетворены жалобы двух украинских компаний и одного украинского гражданина. Так, признано нарушение относительно Станько Натальи Ивановны по поводу приостановления распоряжением Министерства финансов от 8 мая 2009 г действия лицензии на азартные игры до 7 июня 2009 г. и признано нарушением отмена многолетних лицензий всех заявителей - Станько Натальи Ивановны, ООО "Світ розваг" (г.. Харьков), ООО "Ігро-БЕТ" (г.. Львов) в связи с вступлением в силу 15 мая 2009 г. Закона "О запрете игорного бизнеса в Украине", - сообщила она.

"Заявители утверждают, что отмена лицензий является вмешательством в их право на мирное пользование их правами владения. Как указано в решении суда, закон, по которому получены лицензии, не содержал никаких положений об их отзыве в случае запрета ранее законной лицензированной деятельности и не предусматривалось временного "приостановление" (остановки) лицензий", - добавила она.

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"Согласно решению суда государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев со дня, когда решение станет окончательным, такие суммы, которые будут конвертированы в валюту государства-ответчика по курсу на дату расчета:

(I) 300 000 евро для первого заявителя, плюс любой налог, который может быть взыскан за материальный ущерб;

(Ii) 58 500 евро для второго заявителя, плюс любой налог, который может быть взыскан, за материальный ущерб;

(Iii) 135 000 евро третьей заявительнице, плюс любой налог, который может быть взыскан за материальный ущерб;

(Iv) 17 000 евро первому заявителю, 2 200 евро второму заявителю, и 214 евро третьему заявителю, плюс любой налог, который может быть взыскан с заявителей в отношении судебных расходов", - сообщила Загребельская.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134568
 
   
 Топ комментарии
 
ЕСПЧ, после демарша ПАСЕ может просто ПОЙТИ НАХ!
Он для нас уже никакой не авторитет.
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Бред...
Причем здесь права человека, не дали право разводить лохов?
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якщо і станеться , Україна думаю за тобою не заридає !!
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ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 6907Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 4 мин.4 минуты назад

Гонтарєва: Коломойський особисто мені погрожує. Якщо зі мною щось станеться, я хочу щоб всі знали чому.
ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 1177
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якщо і станеться , Україна думаю за тобою не заридає !!
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Просто бандюга Коломойский получит в США еще пару десятков лет срока сверху и сдохнет в тюрьме
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скоріше снайпер його попестить у шнобель.
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ЕСПЧ, после демарша ПАСЕ может просто ПОЙТИ НАХ!
Он для нас уже никакой не авторитет.
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а куда тогда иски против раши подавать будем?хотя подавай, не подавай, толку не будет, как я понимаю
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эти иски раша вертела на вертеле--они так прямо ржут с ваших всех исков,кто ещё не понял???
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А почему бы не действовать действовать методами раши? Раша тупо ссыт в глаза ЕСПЧ, можно попробовать и так.
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а Станько Наталью Ивановну на кол посадить ненадо ли? у нее родственники закончились что ли или мрази гнобить только патриотов умеете, да создайте вы в сбу отдел для ликвидации мразей, чтоб детей ее расстреляли, противодействие должно быть адекватным
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Бред...
Причем здесь права человека, не дали право разводить лохов?
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Хорошо что Онуфрия не тронули.... Он бы и не то отсудил за право развлекаться с ..... клириками ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 5780 и срать на голову народа(слава Перуну что не все веруны)))
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Эту сумму надо взыскать с нерадивых депутатов, которые писали закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". А то что выходит, олигофрены законы пишут, а за их ошибки отдувается вся страна. Источник: https://censor.net.ua/n3134568
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Щось при Зе не припинилась масова вирубка лісів і незаконне видобування бурштину перетворюючи Поліські ліси в пустелю.
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От вам и европейский совет по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 5200
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Ну шо,скинемся из налогов на нужды бедных владельцев игровых автоматов? вот вам ПАРЕ,ПАСЕ,ЕСПЧЕ,бес в ребро,борьба за права человеков и прочая ботва.
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тра' визнати непідсудність даної справи і не підчинятись гейропейцям - всьо равно з них ніякої пользи - тіко врєд
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ЄСПЛ себе повністю дискредитував. Треба офіційно відмовитися від виконання його рішень.
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Страна барцов и барцыц....
Взять - и атменить!
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Після окупації ОБСЄ раскою федераскою цей суд нічим не відрізняється від басманного.
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В очередь, сукины дети, в очередь. Тут чернобыдьцы по решениям ЕСПЧ уже который год не могут свои пенсии получить. Так что бизнесмены подождут.
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Юля ! Юля ! Юля !

Идиоты . . . Этого следовало ожидать, когда женщина с косой под предлогом пожара в Днепропетровской игралке грохнула игровой бизнес только потому, что он финансировал выборы её соперника.
Я не за игровой бизнес и не оправдываю конкретных бизнесменов - но люди поплатили официально по 5 млн. грн. за лицензии, а им одним прекрасным утром сказало государство : "всем спасибо, все свободны и деньги не вернём".

Бандитская страна в плане защиты права собственности.

А компенсации платить будет бюджет, то есть мы с вами все.
Взять бы и возложить возмещение ущерба на тётку с косой !!!
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Що за дурня , де це бачено щоб на кожній зупинці і кожному підїзді , стояв "однорукий бандит" . Скільки тоді сімей розорилося і розпалося ? . Це вже зовсім ні в які ворота не лізе - позбавили права грабувати .Накуй такий суд взагалі.
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Три способи зробити справу: зробити нормально; зробити дебільно; зробити по-українські. Ігорно бізнесу типу немає, бо він типу заборонений. Ігорний бізнес на кожному кутку, бо він типу не ігорний. Платники податків платять за типу заборонений бізнес. Чудово!

От що трапляється, коли дебіли пишуть закони. Я б закликав подякувати Юлі, але після Юлі ми ще маємо Рюкзакяна й Зебільчік такі новини продукую, що не до ігор вже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская
 
 
 
 
 
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