 ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

Об этом сообщила в Facebook Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Европейского суда по правам человека от 27 июня 2019 г. частично удовлетворены жалобы двух украинских компаний и одного украинского гражданина. Так, признано нарушение относительно Станько Натальи Ивановны по поводу приостановления распоряжением Министерства финансов от 8 мая 2009 г действия лицензии на азартные игры до 7 июня 2009 г. и признано нарушением отмена многолетних лицензий всех заявителей - Станько Натальи Ивановны, ООО "Світ розваг" (г.. Харьков), ООО "Ігро-БЕТ" (г.. Львов) в связи с вступлением в силу 15 мая 2009 г. Закона "О запрете игорного бизнеса в Украине", - сообщила она.

"Заявители утверждают, что отмена лицензий является вмешательством в их право на мирное пользование их правами владения. Как указано в решении суда, закон, по которому получены лицензии, не содержал никаких положений об их отзыве в случае запрета ранее законной лицензированной деятельности и не предусматривалось временного "приостановление" (остановки) лицензий", - добавила она.

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"Согласно решению суда государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев со дня, когда решение станет окончательным, такие суммы, которые будут конвертированы в валюту государства-ответчика по курсу на дату расчета:

(I) 300 000 евро для первого заявителя, плюс любой налог, который может быть взыскан за материальный ущерб;

(Ii) 58 500 евро для второго заявителя, плюс любой налог, который может быть взыскан, за материальный ущерб;

(Iii) 135 000 евро третьей заявительнице, плюс любой налог, который может быть взыскан за материальный ущерб;

(Iv) 17 000 евро первому заявителю, 2 200 евро второму заявителю, и 214 евро третьему заявителю, плюс любой налог, который может быть взыскан с заявителей в отношении судебных расходов", - сообщила Загребельская.