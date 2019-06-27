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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2774) Коломойский (1082) Гонтарева (746)

 Гонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает

Бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева заявила, что воспринимает отдельные высказывания Игоря Коломойского как личные угрозы с его стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.

"Очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что лично мне он угрожает [...] Лично в интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке ", - говорит экс-руководитель Национального банка.

"По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему ", - сказала она.

Гонтарева подразумевает заявление Игоря Коломойского о том, что если потребуется, экс-главу НБУ доставят в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это полное фиаско всей нашей судебной системы, - Гонтарева о признании национализации "Приватбанка" незаконной

Так еще до своего возвращения в Украину бизнесмен прокомментировал цитату журналиста Bihus.Info: "В интересные времена живем - Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".

На это Коломойский ответил: "Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если надо будет ... В частном порядком".

Последние 10 месяцев Гонтарева живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики. По ее словам, она не может вернуться в Украину, в частности, из-за "отсутствия верховенства права в стране"

Также она заявила, что до национализации "Приватбанка" она встречалась с Коломойским около 20 раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гонтарева опровергла обвинения Зеленского в том, что она прячется в Лондоне

Источник: https://censor.net.ua/n3134566
 
   
 Топ комментарии
 
Гонтарева тварь, тебе мало угрожать.
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Ты бы почитала что с лучшим банкира мира тут на форуме хотят сделать, Бенины угрозы это детский лепет Гонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает - Цензор.НЕТ 6519
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А мы, значит, пожалеть должны? За какие акие заслуги мы должны заботится о Гонтаревой?
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Так чего ж ты в итоге проголосовал за "просто перестать стрелять"? Теперь тебя деклассируют, обуют в кацапские сапоги, поставят под ружье - и погонят завоёвывать Европу.
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Россия никогда не нападала на Европу в отличии от французов немцов шведов и прочей шушеры
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да да конечно вы правы, но зачем вместо прогнившей шоблы было возвращать еще более прогнившую шоблу? я вам напомню что хотел сделать Коломойский и Ко, а именно кинуть вкладчиков привет-банка например обанкротив банк по такому же принципу как и ФК Днепр. он до сих пор зарплату футболистам не выплатил, а зачем? можно же просто клуб банкрот пошли все нахер. почему-то при Пеце жопоблоки не показывали такие результаты, а сейчас смотри как голову подняли реванш то уже на горизонте поди думают. про новые лица и новые кадры я вообще молчу это просто стыдоба. я вижу как Зеленский обустраивает себе и кумовством занимается, вижу его "успехи" на международной арене. вы все правильно сказали гнать их нужно всех нахер отсюда, но на замену нужны не другие олигархи, а политики которые попытаются привить нам европейские/американские стандарты в медицине, армии, образовании, банковском деле и т.д. для меня например эта Европа что есть что нету, но их методы управления государством и обществом мне нравятся. закон один для всех, правила сосущестования общества тоже
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"И шоб ты жил на одну зарплату!"
Брилиантовая Рука
Оказывается жить в Украине для некоторых УГРОЗА! ПАТРИОТКА мля...
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А почему она прячется в этой Великобритании. Там прячутся только воры.
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Ну Израиль все-таки не так привлекателен для воров как Лондон.
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да ты что? Там куча украинцев работает, это все воры?
А "честные" сидят в Житомире на кассах в супермаркете, или коровам сиськи в Бердичеве дергают за 5 копеек?
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Так ты теперь ее оттуда клещами не вытащишь.
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Этой лярве в свое время удалось вовремя смыться с Украины, сегодня первоочередная задача - не дать после выборов драпануть, как тараканам, за кордон соевой мрази во главе с мродером-свинорошеном
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Отлично, что ты испугалась. Вот бы тебе в тюряженьку... да вместе с барыженькой!
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Ха, для "киднеппинга" она уж слишком большая и уже давно "не девочка"! Гонтарева про Коломойського: Дуже погано, що він повернувся. Він мені погрожує - Цензор.НЕТ 1770

Диктант в школе. Учительница диктует:
- Крокодил вылез из воды и лег на гальку...
Леночка тянет руку:
- МарьИванна, а слово ``гальку`` писать с маленькой буквы или
с большой?
Учительница забеспокоилась:
- Дети, кто написал слово ``галька`` с большой буквы?
Весь класс, кроме Вовочки, тянет руки.
МарьИванна в шоке:
- Вовочка, встань и объясни всем, почему ``галька`` пишется
с маленькой буквы.
- Если она с крокодилом спит - я ее за человека не считаю...
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Она хочет, чтобы мы ее пожалели ? В 2014 г положила Актабанк , на момент введения временной администрации 1$=12,98 грн , а деньги выдавали в феврале 2015 г, когда 1$=25 грн, но они посчитали по сентябрю. (После смерти мамы я продала хату за 5000$ и отнесла в банк , получили ровно половину ) .Вместе с Коломойским хочется спросить у Гонтаревой : « Где мамина полхаты ? «
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает
 
 
 
 
 
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