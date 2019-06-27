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Все про:Закарпатье (1586) наводнение (360) призыв (490) ВСУ (292)

 Из-за майских наводнений в Закарпатской области отсрочили призыв в армию. ДОКУМЕНТ

В Закарпатской области отсрочат призыв на воинскую службу для жителей районов, которые пострадали от наводнения в мае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Министерство обороны Украины пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20 - 25 мая этого года", - сообщает заместитель председателя ОГА Ярослав Галас.

В письме с подписью Государственного секретаря Министерства А. Дубляна говорится следующее: "Министерством обороны Украины поддерживается вопрос предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия. Учитывая требования Указа Президента Украины от 24 мая 2019 № 325/2019 "О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей", рекомендую главе призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва по части пятнадцатой статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывникам пострадавших районов Закарпатской области для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о мерах по преодолению последствий паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Из-за майских наводнений в Закарпатской области отсрочили призыв в армию 01
Из-за майских наводнений в Закарпатской области отсрочили призыв в армию 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134560
 
 
 Топ комментарии
 
Давно пора прекратить сбор рабов в военкоматы! СРЕДНЕВЕКОВЬЕ МЛЯТЬ КАКОЕ ТО!!
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согласен! очень много людей которые реально хотят служить и быть военными! дайте им нормальную ЗП дайте им мотивацию и не надо будет гонятся за молодыми парнями и устраивать облавы!! Кто хотит сам к вам придет и служить будет на совесть а не из под палки!!
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так потому и дезертиры что вы их с палками ловили и тащили в армию! что думаете такой солдат захочет вашу жопу защищать?!!
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Начнем с президента Украины В. Зеленского- сколько ему за должность говнокомандующего по контракту определим?
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так это часть его президентской работы, за которую он зарплату получает
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Давно пора прекратить сбор рабов в военкоматы! СРЕДНЕВЕКОВЬЕ МЛЯТЬ КАКОЕ ТО!!
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согласен! очень много людей которые реально хотят служить и быть военными! дайте им нормальную ЗП дайте им мотивацию и не надо будет гонятся за молодыми парнями и устраивать облавы!! Кто хотит сам к вам придет и служить будет на совесть а не из под палки!!
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Контрактно-призывная армия такое же убожество, как и парламентско-президентская республика...
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причем здесь Крым то?
Непонятно вообще, если речь о западных регионах.

Из-за майских наводнений в Закарпатской области отсрочили призыв в армию - Цензор.НЕТ 1781
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Ну а что не так . Дорог нет, почты нет, Wi-Fi смыло. Да и есть кому в Закарпатье с кого пример брать - Ив. Франковский 5-й добробат "ДЕЗЕРТИРОВ"
Из-за майских наводнений в Закарпатской области отсрочили призыв в армию - Цензор.НЕТ 9707
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так потому и дезертиры что вы их с палками ловили и тащили в армию! что думаете такой солдат захочет вашу жопу защищать?!!
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В добробат с палками? Просто одно дело в своем городе в военной форме перед населением выпендриваться и совсем другое в окопах за Родину умирать.
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я говорил про срочников которых военкомы по городам ловят!! а насчет добробатов кто там дезертир а кто нет ни тебе решать! если бы мне сказали на тебе кирпич иди подбей танк то я бы тоже такого говоруна послал бы очень далеко!! и наверняка этот бы говорун кричал бы что я дезертир!!
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Когда США воевали с Вьетконгом у них, дураков американских, тоже был призыв. НО!
Р. Ткаченко тут их разаблачил!
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ничего не знаю про то время я в то время там не жил!! но я думаю что во время войны с Вьетконгом президент Америки не торговал с президентом Вьетконга!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз-за майских наводнений в Закарпатской области отсрочили призыв в армию. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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