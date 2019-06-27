 "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о русской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников. Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы....", - написала она.
Вместе с тем Геращенко отметила, что гордится украинской делегацией и храбрыми коллегами из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и одним смелым и честным словаком.
"Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, не различающие цвета, путающие черное и белое, не умеющие замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.
Также Геращенко добавила, что в течение нескольких дней украинская делегация получила тысячи смс, писем, слов поддержки от простых украинцев: "Спасибо вам, дорогие. Вы действительно умные и мудрые".
Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий РФ в ПАСЕ, он считает неконструктивным и нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.
А ПОДОНКИ МРАЗИ УБЛЮДКИ КЛОУНЫ ЕВРЕЙСКОЕ КУБЛО И КОДЛО ПУТИНСКИЕ КОНСЕРВЫ И АГЕНТЫ И РЕЗИДЕНТЫ ОТКРОВЕННЫЕ ИДИОТЫ КРЕТИНЫ ДАУНЫ ДЕБИЛЫ НЕДОРАВИТОЕ ВАТНОЕ ЧМО ШОБЛА РЫГОАНАЛОВ И ПРОЧАЯ КУРТИЗАНСКАЯ ШЛЯШКИНА РАТЬ....
вобщем,похожи на "слуг народа"..
Кого мнение идиотки интересует?
Или эта дура тебе шикарно с-т, и ты ей за это идиотизм прощаешь?
Или Ирка дура - это ты? Шифруешься под мужика?
Musya Lyusya 935674c4
Вчера всплыл ужасающий компромат, который целиком подтверждает версию, что Петр Порошенко это враг Украины и по всей видимости его действия можно квалифицировать как военные преступления.
Грабеж армии через продажу просроченных бронежилетов
Вчера ГБР провели обыски у члена преступной банды Юрия Бирюкова.
Его роль в ОПГ была достаточно влиятельной
Он был внештатным советником Порошенко, что давало экс-президенту Порошенко возможность проворачивать свои преступные замыслы через псевдоволонтеров, коим является подозреваемый Бирюков.
Подозреваемые в военных преступлениях Петр Порошенко, Юрий Бирюков, Степан Полторак и остальные члены ОПГ заработали более 100 миллионов гривен на продаже армии негодных бронежилетов!
Вы вдумайтесь в это! Верховный главнокомандующий, министр обороны и псевдоволонтер провернули схему на 100 миллионов и при этом зная, что негодный бронежилет это чья-то жизнь на фронте!
Военные преступники знали об этом, но им было все равно…
Государственное бюро расследований проводит расследование в связи с закупкой Минобороны имущества для ВСУ по завышенным ценам. Предварительная сумма убытков - около 100 миллионов. Об этом во время брифинга заявило руководство ГБР и следователи.
Бюро расследует, в частности, дело закупки 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям безопасности. По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти закупленных бронежилетов простреливаются.
Корреспонденты военного телевидения Минобороны пытались узнать, о каких именно бронежилетах идет речь и очень интересовались, каким образом проводился данный эксперимент. Им в этом было отказано в связи с тем, что эта информация закрытая.
Также расследуется дело закупки 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. «Для примера. Лишь стоимость одного элемента одежды в общем завышена на сумму близко 10 миллионов гривен».
Чиновники Минобороны также закупили палатки, которые не пригодны к использованию. «Список таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, можно увеличивать, он достаточно большой. Но точную сумму убытков мы узнаем после экспертизы», - добавил Труба.
«Цинизм ситуации не в том, что государству были нанесены убытки в особо крупных размерах, цинизм в том, что это вещевое имущество могло поставить под угрозу жизнь наших людей, наших военнослужащих, которые защищают наше государство», - говорит Труба.
Глава ГБР назвал лиц, которые могут быть причастны к этой афере.
«В группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: экс-президент Украины Петр Порошенко, советник Порошенко Юрий Бирюков, один из руководителей Минобороны Украины, руководство департаментов, управлений Министерства обороны. Эти лица действовали в группе с другими служебными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских ведомств», - добавил он.
По словам Трубы, следствие не связано с политикой и было начато тогда, когда президентом был Петр Порошенко.
Но это еще не самое главное. Вы задавались вопросом, почему за 5 лет правления подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко в Украине взорвались 4 склады с оружием и при этом, никто не понес за это ответственность?
Члены преступной группы продавали оружие ИГИЛ, боевикам ДНР и ЛНР, а также организовали поставки на ближний восток. Для сокрытия пропажи оружия, члены банды начали взрывать склады.
По всей видимости капкан замкнулся и за Петром Порошенко, Олегом Свинарчуком, Сергеем Пашинским и бандой международных военных преступников теперь будут охотится не только украинские спец.службы, но и спецслужбы международной антиигиловской коалиции.
Вы представьте себе, какая гниль засела в украинской власти, что они без угрызений совести отправляли оружие боевикам ИГИЛ в то время когда украинские воины на передовой воевали лопатами и ломиками.
Мы часто удивлялись, как украинская власть может торговать с главарями боевиков ДНР и ЛНР, почему взрываются украинские склады с оружием, куда девается новое украинское оружие, если солдаты на передовой воюют на советской технике непригодной даже для экспонатов.
После этой новости вы все поймете… Петр Порошенко и банада международных военных преступников продавала украинское оружие боевика по всему миру в том числе и боевикам ЛДНР.
Пару недель назад в СМИ прошла информация о задержании пограничниками Ирака крупной партии украинских самозарядных пистолетов "Форт-19". Партия оружия шла в контейнере с надписью "велосипеды"…
27.06.2019
....
к власти в Украине пришли ОЧЕВИДНЫЕ подельники кремлядей - которые ничего не путают и четко различают цвета и свой любимый русский флаг. Пора уже четко называть слуг русского народа " тем, кем они есть.
При любом позитивном событии - мандячить себя кулаком в грудь и орать про свои исключительные заслуги в этом.
Я за Пороха но в сердце !!! А головой - пошли вы все в ж..пу!!! Задолбали!!!!
Пора выносить.
А тем временем ЗЕ-БАНДА уже ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ всю Украину ОПТОМ.
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