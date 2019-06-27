EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3527  91
Все про:Геращенко Ирина (1407) ПАСЕ (1373) Разумков Дмитрий (71)

 "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ

Первый вице-спикер ВР, нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко считает, что председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков путает черное с белым, критикуя украинскую делегацию в Ассамблее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о русской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников. Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы....", - написала она.

Вместе с тем Геращенко отметила, что гордится украинской делегацией и храбрыми коллегами из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и одним смелым и честным словаком.

"Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, не различающие цвета, путающие черное и белое, не умеющие замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков

Также Геращенко добавила, что в течение нескольких дней украинская делегация получила тысячи смс, писем, слов поддержки от простых украинцев: "Спасибо вам, дорогие. Вы действительно умные и мудрые".

Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий РФ в ПАСЕ, он считает неконструктивным и нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.

К власти в Украине приходят дальтоники, - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134551
 
 
 Топ комментарии
 
полностью с ней согласен, в нас плюнули а они говорят ничего это ветер
 показать весь комментарий
 
ИРА НЕ ПРАВА В ОДНМ НЕ ДАЛЬТОНИКИ приходят...
А ПОДОНКИ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 МРАЗИ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8055 УБЛЮДКИ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1704 КЛОУНЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 ЕВРЕЙСКОЕ КУБЛО "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1704 И КОДЛО "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 ПУТИНСКИЕ КОНСЕРВЫ И АГЕНТЫ И РЕЗИДЕНТЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 ОТКРОВЕННЫЕ ИДИОТЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1462 КРЕТИНЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4001 ДАУНЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1419 ДЕБИЛЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9871 НЕДОРАВИТОЕ ВАТНОЕ ЧМО "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4001 ШОБЛА РЫГОАНАЛОВ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1704 И ПРОЧАЯ КУРТИЗАНСКАЯ ШЛЯШКИНА РАТЬ....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Разумков, как и вся команда Зеленского - ехидно-жлобоватые ущербные персонажи, как и 73% их електората.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не народ, а тупое быдляцкое население
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это тот же народ, который в 2010 выбрал шапкокрада
 показать весь комментарий
 
 
а в 14м шапкосрыва и носокрута и по совместительству мародёра
 показать весь комментарий
 
 
Dnipro 75ed19bb. Жопо-лысого Е.Пригожина(повара путина) у нас никто не выбирал.
 показать весь комментарий
 
Так действующую Раду выбрал народ же. Какие претензии?
 показать весь комментарий
 
 
ой обрезанное успокойся а то в Синагогу полетишь дефектное... AIM 7 номерное...
 показать весь комментарий
 
 
полностью с ней согласен, в нас плюнули а они говорят ничего это ветер
 показать весь комментарий
 
 
Порох виноват в этом, нужно было жоще и с сепарами и с умственно отсталыми обдолбанными роспропагнадой и говноплюсами. Договорняки и демократия. Ну поиграли в демократию, теперь получили вот...
 показать весь комментарий
 
 
ИРА НЕ ПРАВА В ОДНМ НЕ ДАЛЬТОНИКИ приходят...
А ПОДОНКИ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 МРАЗИ УБЛЮДКИ КЛОУНЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 ЕВРЕЙСКОЕ КУБЛО И КОДЛО "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 ПУТИНСКИЕ КОНСЕРВЫ И АГЕНТЫ И РЕЗИДЕНТЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1654 ОТКРОВЕННЫЕ ИДИОТЫ КРЕТИНЫ "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4001 ДАУНЫ ДЕБИЛЫ НЕДОРАВИТОЕ ВАТНОЕ ЧМО "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4001 ШОБЛА РЫГОАНАЛОВ И ПРОЧАЯ КУРТИЗАНСКАЯ ШЛЯШКИНА РАТЬ....
 показать весь комментарий
 
 
А хто тобі заважав голосувати за націоналістів?
 показать весь комментарий
 
Хто це такі? І що вони зробили корисного?
 показать весь комментарий
 
 
нацики сегодня слабы,разобщены,не имеют чёткой программы и харизматичного лидера..
вобщем,похожи на "слуг народа"..
 показать весь комментарий
 
да нет нациков как в говорите Свободу и УНА УНСО по просьбе товарищей Венгрии Польши Австрии Германии России!!!! ПОРОШЕНКО да- да ему потом сие боком вернулось и повернулось нагнул и выгнал из Рады... забыли как под Радой типа "провокаторы у форме" гранаты взрывали.... а потом начали трусить Свободовцев... планы были большие меня поражает дальтонизм Поршенко.... он по просьбе НАЦИКОВ ПРАВЫХ УЛЬТРА РАДИКАЛОВ ЕВРОПЫ ВЫГНАЛ ИЗ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛИСТОВ УКРАИНЫ.. типа Украина для евреев и геев вот и поплатился .....что пришел еврей клоун и сделал его средним пальцем.. "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
у тебя деменция.
 показать весь комментарий
 
не обижай гопников! глядя на эти хари, это стадо обиженных, которым с первого класса срали в портфель на каждой перемене, которые боялись выходить во двор после 17-00, которые сидели на первой парте возле учителя, что бы не стреляли по ним из рогатки. трусливые вафлеры.
 показать весь комментарий
 
 
Ирку дуру еще показывают?
Кого мнение идиотки интересует?
 показать весь комментарий
 
 
Шо, правда глаза колет?
Или эта дура тебе шикарно с-т, и ты ей за это идиотизм прощаешь?
Или Ирка дура - это ты? Шифруешься под мужика?
 показать весь комментарий
 
Вас, не дальтоніків, а прихильників "сліпого трасту" не дивує, що вас усюди меншість. І в Україні, І в Європі? Ваші прихильники відвертаються. А чому? Бо набридла ваша брехня.
 показать весь комментарий
 
 
Психически ненормальные всегда говорят, что они здоровы. а все вокруг больны, глупый солдат всегжда говорит, что это не он один идет не в ногу, а вся рота. "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6894
 показать весь комментарий
 
 
Эта смердючка уже 14 лет у госкорыта чавкает. Сцытся но принципиально не уходит))) Срандель в кресло не проходит))
"К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4259
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тупая бабища, к власти приходят нормальные люди, а твой мародер скоро получит тюремній срок, Андрюша Портнов уже хорошо им занялся!
 показать весь комментарий
 
 
Сидеть они должны в соседних камерах с некой "андрюшою" ...
 показать весь комментарий
 
 
Сидеть они должны в соседних камерах с некой "андрюшою" /тот же автор пообещал: пару сот виселец на Крещатики. 03.03. 2018 16:34/ уморишься вручную вешать.Бери пример с рационализатора-новатора Иса́я Дави́довича Берга, изобретателя душегубки, машины по удушению выхлопными газами.- ТАЙНЫ Века. НКВД. ﻿ автомобиль-душегубка.
 показать весь комментарий
 
та ну нах - покажи хоть одного нормального в пришедшей и все еще пхающейся кодле
 показать весь комментарий
 
 
Разумков, Стефанчук, Богдан! Там все нормальные
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
на помойку ирусик, на помойку. твое место на политической свалке вместе с пЕСиком.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это Парламентская Ассамблея.И все ,,лавры"- Пагубия,Иришки,гончаренко,Бярёзы.Зе - пока в стророне.Утрите свои сопли.5 лет-коту под хвост.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и я думаю , какой "дальтоник" сделал(а) фотку с неким Метверчуком в своё время ?!
 показать весь комментарий
 
 
Пора у нее обыски проводить . Там найдете в том числе часть грошей , шо были отжаты на тарифах у народа .
 показать весь комментарий
 
так на фото видно, як сапратівлялісь (маю на увазі владу). А ще скільки прихованого сапратівлєнія...
 показать весь комментарий
 
Дуже дорогі то в сенсі, що дуже дорого їх дебілізм обійдеться Україні.
 показать весь комментарий
 
 
П"ять років ці потвори тільки крали та брехали,а коли з"явились наслідки їх "праці",то вони переводять стрілки)))Народ оціне вашу "працю" на виборах.
 показать весь комментарий
 
 
може це наслідки від пожириатіля шаурми, що відповідає за зовнішню політику, але треба швидко дерибанити поки не погнали в шию, на фотку для інстаграма?
 показать весь комментарий
 
 
Но ведь нынешняя делегация в ПАСЕ от Украины это делегация от Порошенко, а то, что произошло в сейчас в ПАСЕ тянется уже ой как давно, а теперь ищут на кого свалить свою некомпетентность и дипломатический провал, ведь на кону выборы, а уровень доверия ПЕС на грани прохождения.
 показать весь комментарий
 
 
Геращенко по профессии окулист? Может быть приходят и дальтоники, а может быть и нет, но однозначно то, что уходят из власти негодяи.
 показать весь комментарий
 
 
Может просто ротация негодяев ? Нормальный человек не продержится во власти - она его либо переделает , либо сожрет...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Их н р а в ы

Musya Lyusya 935674c4

Вчера всплыл ужасающий компромат, который целиком подтверждает версию, что Петр Порошенко это враг Украины и по всей видимости его действия можно квалифицировать как военные преступления.
Грабеж армии через продажу просроченных бронежилетов
Вчера ГБР провели обыски у члена преступной банды Юрия Бирюкова.
Его роль в ОПГ была достаточно влиятельной
Он был внештатным советником Порошенко, что давало экс-президенту Порошенко возможность проворачивать свои преступные замыслы через псевдоволонтеров, коим является подозреваемый Бирюков.
Подозреваемые в военных преступлениях Петр Порошенко, Юрий Бирюков, Степан Полторак и остальные члены ОПГ заработали более 100 миллионов гривен на продаже армии негодных бронежилетов!
Вы вдумайтесь в это! Верховный главнокомандующий, министр обороны и псевдоволонтер провернули схему на 100 миллионов и при этом зная, что негодный бронежилет это чья-то жизнь на фронте!
Военные преступники знали об этом, но им было все равно…
Государственное бюро расследований проводит расследование в связи с закупкой Минобороны имущества для ВСУ по завышенным ценам. Предварительная сумма убытков - около 100 миллионов. Об этом во время брифинга заявило руководство ГБР и следователи.
Бюро расследует, в частности, дело закупки 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям безопасности. По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти закупленных бронежилетов простреливаются.
Корреспонденты военного телевидения Минобороны пытались узнать, о каких именно бронежилетах идет речь и очень интересовались, каким образом проводился данный эксперимент. Им в этом было отказано в связи с тем, что эта информация закрытая.
Также расследуется дело закупки 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. «Для примера. Лишь стоимость одного элемента одежды в общем завышена на сумму близко 10 миллионов гривен».
Чиновники Минобороны также закупили палатки, которые не пригодны к использованию. «Список таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, можно увеличивать, он достаточно большой. Но точную сумму убытков мы узнаем после экспертизы», - добавил Труба.
«Цинизм ситуации не в том, что государству были нанесены убытки в особо крупных размерах, цинизм в том, что это вещевое имущество могло поставить под угрозу жизнь наших людей, наших военнослужащих, которые защищают наше государство», - говорит Труба.
Глава ГБР назвал лиц, которые могут быть причастны к этой афере.
«В группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: экс-президент Украины Петр Порошенко, советник Порошенко Юрий Бирюков, один из руководителей Минобороны Украины, руководство департаментов, управлений Министерства обороны. Эти лица действовали в группе с другими служебными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских ведомств», - добавил он.
По словам Трубы, следствие не связано с политикой и было начато тогда, когда президентом был Петр Порошенко.
Но это еще не самое главное. Вы задавались вопросом, почему за 5 лет правления подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко в Украине взорвались 4 склады с оружием и при этом, никто не понес за это ответственность?
Члены преступной группы продавали оружие ИГИЛ, боевикам ДНР и ЛНР, а также организовали поставки на ближний восток. Для сокрытия пропажи оружия, члены банды начали взрывать склады.
По всей видимости капкан замкнулся и за Петром Порошенко, Олегом Свинарчуком, Сергеем Пашинским и бандой международных военных преступников теперь будут охотится не только украинские спец.службы, но и спецслужбы международной антиигиловской коалиции.
Вы представьте себе, какая гниль засела в украинской власти, что они без угрызений совести отправляли оружие боевикам ИГИЛ в то время когда украинские воины на передовой воевали лопатами и ломиками.
Мы часто удивлялись, как украинская власть может торговать с главарями боевиков ДНР и ЛНР, почему взрываются украинские склады с оружием, куда девается новое украинское оружие, если солдаты на передовой воюют на советской технике непригодной даже для экспонатов.
После этой новости вы все поймете… Петр Порошенко и банада международных военных преступников продавала украинское оружие боевика по всему миру в том числе и боевикам ЛДНР.
Пару недель назад в СМИ прошла информация о задержании пограничниками Ирака крупной партии украинских самозарядных пистолетов "Форт-19". Партия оружия шла в контейнере с надписью "велосипеды"…
27.06.2019
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
які зебіли такі і представники. ПО іншому не могло бути
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"...к власти в Украине приходят дальтоники, не различают цвета, путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине"

....
к власти в Украине пришли ОЧЕВИДНЫЕ подельники кремлядей - которые ничего не путают и четко различают цвета и свой любимый русский флаг. Пора уже четко называть слуг русского народа " тем, кем они есть.
 показать весь комментарий
 
 
100% Ира ошибается, никакие они не дальтоники... это целенаправленные действия. Шатун изнутри, под это дело может и новоотброссию удастся замутить. Или кто-то думает что ***** отказалось от своих планов?
 показать весь комментарий
 
 
Если бьі только дальтоники. Та зеленая мразота откровенньіе колаборантьі.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Послали дебилов, Березу, Ляшко, Гончаренко а потом удивляются результату. Это только орать с трибуны умеют и оскорблять других депутатов.
 показать весь комментарий
 
 
Дальтоники как раз и различают черный и белый они не видят мокшанский аквафреш... "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4059
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тактика соевых - при любом негативном событии кивать на россию, новую власть, папередныков, кого-угодно только не на себя.
При любом позитивном событии - мандячить себя кулаком в грудь и орать про свои исключительные заслуги в этом.
 показать весь комментарий
 
 
Дальтоники пришли- но если бы те , что ушли были такие зрячие - они бы увидели ,что и судьи и врачи и прочие ТОВАРИЩИ живут как цари персидские!!!! И нас...ть им на все перемены!!!!
Я за Пороха но в сердце !!! А головой - пошли вы все в ж..пу!!! Задолбали!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чем же это, негодяй Дякула, завоевал твоё сердце?
 показать весь комментарий
 
Ирине Геращенко следует извиниться за оскорбление дальтоников
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, хворих людей порівняти з тою мерзотою.
 показать весь комментарий
 
ВЫРОДКИ выбрали себе подобных всё нормально 🙋🙋🙋🙋
 показать весь комментарий
 
 
Я бы сказал Иваны, без роду, без племени, без своей страны, без ценностей, пожрать бы чего, выпить да рожи друг другу набить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко зрадник і мародер, 5%порохоботи (с)ідори)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ира- они не дальтоники. Они трёхцветные.

 показать весь комментарий
 
 
Какие там трехцветные. У них один цвет - что фамилия, что "трава у дома" "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1879, что валюта.- сплошная зелень "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6614

 показать весь комментарий
 
Не могу представить,что будет когда эта бригада получит в свои руки Верховную Раду. Они уничтожат Украину.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коди пані Ірина відкриває рота, починається протяг.
 показать весь комментарий
 
Я таки не понял присутствия там Лёшика Гончаренко. Непотопляемая гнида ведь! Однако...
 показать весь комментарий
 
 
Подза@бала уже всякая шв@ль, грабящая Украину все 28 лет Независимости и прикрывающаяся сладкими и псевдопатриотичными речами.
 показать весь комментарий
 
 
подза@ло уже народонаселение которое приводит тупых зеков и еще тупее клоунов
 показать весь комментарий
 
К власти пришли не дальтоники, а зеленые и тупые обезьяны, которые играют с гранатой.

Пора выносить.
 показать весь комментарий
 
 
Ты еще напиши, кто выносить то будет. Удержаться не сумели, а тут выносить. Вообще НЮХ потеряли?
 показать весь комментарий
 
Сегодня, свідомі українці полностью обвалили официальную страницу ПАСЕ в фейсбук....молодцы!!!
 показать весь комментарий
 
 
Почему молодцы? Потому что, хернёй страдают?
 показать весь комментарий
 
и что ты, танкист хотел этим сказать? Что идет крушение рейтинга украинского "феномена"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А может она права, не отличают зелень от гривни и не знают, что брать. А Ирка только валютой, цвет разбирает.
 показать весь комментарий
 
Ну да "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4711 ! И дальтоник и слепой "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5643! Только лохи почему-то - зебилы "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1869!

 показать весь комментарий
 
Зе-тыпилы продолжают тупо визжать о каких-то "свинарчуках" и "мародерах".
А тем временем ЗЕ-БАНДА уже ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ всю Украину ОПТОМ.

 показать весь комментарий
 
 
ну тоді порохня і зелені будуть сидіти у різних камерах. Влаштовує?)
 показать весь комментарий
 
Клятий зєлєбоба, що ти коїш?

newdaynews.ru/pict/arts1/47/04/470459.jpg

vedomosti-ua.com/74226-minsk-sblizhaet-vice-spiker-vr-geraschenko-pozirovala-s-kumom-putina-medvedchukom-v-belorussii-foto.html
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ
 
 
 
 
 
 вверх