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 В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская. ФОТО

В списке партии "Слуга народа" баллотируется родственник харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Евгения Моторевская.

"Тут, оказывается, родственник Геннадия Кернеса в списке "Слуги народа" - на почетном (проходном) 68 месте. Знакомьтесь, на первом фото - Владимир Козак. Из открытых источников известно о нем совсем немного - предприниматель, выпускник КНУ, беспартийный. Но интересен Владимир Васильевич тем, что является родным братом невестки мэра Харькова. В 2015 году Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила.

Конечно-конечно, сердцу не прикажешь. Брат за сестру не отвечает. И все такое. Но Владимира Козака с семьей Кернесов, похоже, связывают не только родственные посиделки. В конце 2018 будущем депутату от "Слуги Народа" перешла довольно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой к тому владел никто иной, как ... средний сын Кернеса. Возможно, это такой своридний калым от семьи харьковского мэра за невесту, я не знаю. Но за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка - вопрос интересный. Гугл знает еще много интересного об отце будущего "слуги народа" - Василия Козака. Но это уже другая история".

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В списке Слуги народа баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская 01
В списке Слуги народа баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская 02

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В списке Слуги народа баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская 03

Источник: https://censor.net.ua/n3134548
 
 
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БУТУСОВ ГИНДА, ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ПОДАВИТЬСЯ ДЕНЬГАМИ МАРОДЕРА.
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Вот это, у зебобика бомбануло - РРРАААКЕТА! Настоящий младший брат русни.
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Шо с тобой? Не любишь семейку кернесов? Так кто их любит?
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Если с клоуном - то кристально наичеснейший человек во вселенной!
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Вы бы эти преступник и не судим не упоминали бы!
Ведь и рашка пока еще по межд судам не агрессор и Крым законно присоединила!
А лугандон и не террорист! И многие убийцы тоже!
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И что с того? Если Кернес гнида, значит его дальний родственник тоже? Ну и понятия у вас
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Ну да. И попал он туда совсем случайно. Абсолютно без протекции и договорняков того самого родственника.
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У Зе ничего общего с Голобородько . Народ , вы опять позволили , чтобы вас обманули . В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская - Цензор.НЕТ 6982
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когда уже в свинарнике начнете замер черепов на принадлежность к укро - арийцам? )))
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Сколько рыгов не крась зеленым - синий четко торчит снаружи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская. ФОТО
 
 
 
 
 
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