 Экс-мэра Конотопа Семенихина транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии, - Сумская ОГА

Об этом Укринформу сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, передает Цензор.НЕТ.
"После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", - рассказал чиновник.
По его словам, транспортировку будут проводить при помощи реанимобиля, который оснащен всем необходимым оборудованием.
Как сообщил на брифинге начальник Сумского областного управления полиции Николай Лушпиенко, сейчас рассматриваются несколько версий относительно мотива нападения на экс-мэра.
"Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное за общественную и политическую деятельность потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений", - отметил Лушпиенко, сообщив, что у палаты в Конотопской райбольницы, где находится Семенихин, дежурят работники полиции.
В свою очередь на брифинге заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегыда сообщил, что сейчас уголовное производство открыто по факту покушения на убийство.
Ранее неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации.
Отметим, что Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).
Да 73,22% ?