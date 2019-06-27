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 Экс-мэра Конотопа Семенихина транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии, - Сумская ОГА

Бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, на которого в ночь на 27 июня было совершено нападение, транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии.

Об этом Укринформу сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, передает Цензор.НЕТ.

"После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", - рассказал чиновник.

По его словам, транспортировку будут проводить при помощи реанимобиля, который оснащен всем необходимым оборудованием.

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Как сообщил на брифинге начальник Сумского областного управления полиции Николай Лушпиенко, сейчас рассматриваются несколько версий относительно мотива нападения на экс-мэра.

"Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное за общественную и политическую деятельность потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений", - отметил Лушпиенко, сообщив, что у палаты в Конотопской райбольницы, где находится Семенихин, дежурят работники полиции.

В свою очередь на брифинге заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегыда сообщил, что сейчас уголовное производство открыто по факту покушения на убийство.

Ранее неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации.

Отметим, что Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Источник: https://censor.net.ua/n3134547
 
 
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Тимчук, Семеніхін....все, як ви хотіли.
Да 73,22% ?
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Що ж... Кумир зебілів Портнов так і погрожував.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-мэра Конотопа Семенихина транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии, - Сумская ОГА
 
 
 
 
 
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