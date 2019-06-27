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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1941) скорая (216)

 В Минздраве презентовали автомобили скорой помощи, которые закупят для Киева и 5 областей

Центры экстренной медицины призвали Минздрав оснастить автомобили скорой помощи современным оборудованием.

В Минздраве прошло второе рабочее совещание по подготовке к тендеру на закупку автомобилей скорой помощи с участием производителей спецавтомобилей и представителей региональных центров экстренной медицины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также во дворе Минздрава четыре производителя презентовали свои скорые. Компания ООО "Бриорсон Моторс" представила спецавто на базе шасси Hyundai Н350, ООО "ВиДи Юникомерс" - на базе Ford Transit, ООО "АиС" - на базе Renault Master, ООО "Автоспецпром" - на базе Peugeot.

Представители центров экстренной медицины попросили экспертов Минздрава при разработке тендерной документации предусмотреть, чтобы все медоборудование было сертифицировано в соответствии с ДСТУ. Также в связи с внедрением новых протоколов оказания помощи, представители регионов попросили укомплектовать "скорые" аппаратами искусственной вентиляции легких, капнографами и аппаратами ЭКГ с телеметрическим модулем для передачи данных и получения удаленного заключения.

Кроме того, представители регионов потребовали обеспечить бригады скорой комфортными условиями для безопасной езды. В частности, оснастить автомобили подогревом зеркал и лобового стекла, парктроником, кондиционером, полноценным освещением в салоне.

Напомним, согласно постановлению Кабмина от 22 мая 2019 года №425 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта относительно развития системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве и создания оперативно-диспетчерских служб" в указанных выше областях и столице за счет субвенции на условиях софинансирования с местными бюджетами (не менее 25% из местных бюджетов) до конца 2019 года должны быть закуплены автомобили скорой помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3134545
 
 
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Клоун и это сольёт...
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Клоун будет пиариться, типо это его заслуга. Как недавно со скорыми уже было, которые Супрун продавила. Жалкое ватное посмешище...
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Пока всё движется на заделах и импульсе заложенных и преданных стране предыдущей властью. скоро импульс потеряет силу, заделы закончатся и начнется ЗЕлёная жо..па. Впрочем во внешней политике ЗЕлёная жо..па уже наступила.
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ГЛАВНОЕ ВСЕ СКОРЫЕ БЕНЗИНОМ "ОСНАСТИТЬ". КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ МАШИН.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минздраве презентовали автомобили скорой помощи, которые закупят для Киева и 5 областей
 
 
 
 
 
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