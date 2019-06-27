EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  202  7
Все про:бюллетени (102) выборы (22591) прокуратура (3540) Черниговщина (564)

 За съеденный бюллетень жителя Черниговщины оштрафовали на 2,5 тыс. гривен, - прокуратура

Житель Черниговщины понес наказание за съеденный бюллетень для голосования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская местная прокуратура.

Приговором Новозаводского районного суда г. Чернигова от 25.06.2019 обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 УК Украины, а именно в сокрытии избирательного бюллетеня.

"Прокурором Черниговской местной прокуратуры в судебном заседании доказано, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21.04.2019 человек прибыл в помещение одного из избирательных участков г.. Чернигова и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Уляно, як нам вгамувати цей біль": украинцы, не желающие выбирать из Зеленского и Порошенко, портят бюллетени. ФОТО

В дальнейшем мужчина зашел в кабину для тайного голосования и хотел спрятать бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, он пытался бросить в урну для голосования.

На выходе из помещения для голосования избиратель был остановлен членами участковой избирательной комиссии. Горе избиратель ничего лучшего не смог придумать, как съесть свой бюллетень, что и сделал", - сказано в сообщении.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать ни за одного из кандидатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяная женщина пыталась съесть бюллетень на участке в Кривом Роге. ФОТО

Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3134543
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надо было ему этот бюллетень свернуть трубочкой и затарить в гудок.... За съеденный бюллетень жителя Черниговщины оштрафовали на 2,5 тыс. гривен, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4147
 показать весь комментарий
 
бюллетень возьму домой
х.й им а не голос мой
 показать весь комментарий
 
Мимо урны не пройдёшь.Можешь просто испортить.
 показать весь комментарий
 
, Помню я фотки этих простыней. Как же он такое количество бумаги сожрал??? Ну, а теперь на сотку баксов полинял, почти. Какое-то сомнительное удовольствие, как мне сдаётся. Можэ надо было просто сотку баксов сожрать, перед членами избиркома и на этом- остановится?! Но, не-е-е-ет! У нас народ лёгких путей не ищет!
 показать весь комментарий
 
Это порохобот сожрал после того, как узнал, что Парашенко пролетает!
 показать весь комментарий
 
 
РЕСТОРАН С ИЗЫСКАННЫМИ БЛЮДАМИ ПРЯМО НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа съеденный бюллетень жителя Черниговщины оштрафовали на 2,5 тыс. гривен, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх