EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  250  0
Все про:ДТП (5616) суд (22252) Херсонщина (788)

 Суд над полицейским, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области, состоится 4 июля

Суд над участником ДТП на Херсонщине, в котором погибла семья из Никополя, состоится 4 июля в Запорожском апелляционном суде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт международной антикоррупционной ассамблеи. "Приглашаем всех, кто не равнодушен к чужой беде. Суд над виновным в смерти трёх человек состоится 4 июля в 14:15 в Запорожском Апелляционном суде по адресу г. Запорожье, просп. Соборный, 162. Присоединяйтесь, поддержите родственников, распространите информацию. Приглашаем средства массовой информации посетить заседание суда", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Напомним, 18 июня, в Херсонской области на трассе Скадовск – Каховка в Каланчацком районе недалеко от поселка Николаевка произошло жуткое ДТП – старший оперуполномоченный Главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым за рулем BMW, выехав на встречную полосу, врезался в автомобиль ВАЗ, в котором ехала семья Журавлевых: Дмитрий, Людмила и их дочь София.

В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 21099, мужчина и женщина, погибли на месте, девятилетняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водитель не справился с управлением и съехал в Перекопский канал: погибли мужчина и двое детей, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3134542
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд над полицейским, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области, состоится 4 июля
 
 
 
 
 
 вверх