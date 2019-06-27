 Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.
Он призвал главу государства не подписывать указы о назначении на должности глав ОГА кандидатур, которые вчера рассмотрел Кабмин.
Розенко отметил, что никаких открытых, прозрачных, честных конкурсов на должности глав ОГА не было.
"Кандидаты (кроме одного) так и не смогли внятно объяснять, как они оказались среди претендентов на указанные должности", - заявил вице-премьер.
Также, Розенко сообщил, что отбор кандидатов проходил без привлечения известных HR агентств, "кулуарным методом", без общественного обсуждения: "Даже членам правительства были розданы материалы о кандидатах и вообще перечень кандидатов всего за полчаса до заседания правительства".
"Последствием такой непрозрачности и кулуарности в принятии кадровых решений среди претендентов на должности глав областных администраций оказались люди со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - подытожил чиновник.
Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций.
Блогер и журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что главой Донецкой ОГА хотят назначить экс-регионала и украинофоба Виталия Комарницкого.
Журналист "Схем" Наталья Седлецкая заявила, что кандидат на должность главы Одессой ОГА Андрей Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты".
Тобто його зезидентська величність три тижні тому на закритій зустрічі з журналістами сказала, що через два тижні моряків відпустять, тому будь-ласка не їбіть мене ці два тижні.
І вони не їбали, до речі.
І от результат. Здобули. МІД РФ назвав умову звільнення українських моряків. Умова - подивитися на *** у бєлкі і гарантувати, що Україна його відсмокче згідно російського законодавства.
******* вийшло, Володимире Олександровичу. *******. Звільнили ви пацанів, яїбу от і до. Маккіавеллі ******* і вся планета зачаровано ******* разом з ним.
Це перше.
Друге.
Журналісти, які там були на цій зустрічі з кольоровою шаурмою. Шо ви, дяді? Допомогла морякам ваша лояльність?
Alex Noinets
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=884183108610957&set=a.121417091554233&type=3
Это такая борьба с коррупцией хитрая.
Тот самы Розенко с расстёгнутой ширинкой?
Моя ты лапушка!!! Как там дела с Кашубой и Ярошенко? Уже сидят?
Оголение с украинской стороны фронта - голубая мечта кацапов.
Зека выбрали отбросы общества. ЗЕ выбрали отбросы общества.
Зека свергал цвет нации. Против ЗЕ проголосовал и будет его свергать цвет нации.
Вопрос только в том, какой кровью и, что будет делать 73% дегенератов в это время. Я ставлю на то, что опять отсидятся у телевизоров.
Руками 73% украинских граждан Украина была уничтожена в 2019 году. Аминь.
А ты, промосковская имперская кукушка, заладил своё "мародер", "мародер", "мародер".
Мы ещё увидим, кто они такие, настоящие мародеры.
шо б потом безбожно ДРАТЬ 73% как Сидоровых коз...
Поэтому ******* уже сейчас открыто сцыт прямо в их дибильные рыла, а те радуются.
На кону государство, в котором за 5 лет "беспощадного марродерства" опять появилось, что красть. И эти ублюдки с подачи 73% дегенератов именно это и собираются делать.
Опять региональные элиты будут представлять из себя мафиозные кланы.
Ану прокукарекай какой порох хреновый и какой душка зелик)))
Тебя падаль повесить за заднюю ногу мало,пропарашенский бот.
Сколько опять крови прольется?