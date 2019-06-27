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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11019) назначение (1421) ОГА (1452) Розенко (625)

 Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко

Поданные Президентом Владимиром Зеленским и утвержденные Кабмином кандидатуры на должности глав ОГА не прошли открытые конкурсы, их отбор проходил "кулуарным методом", в результате чего на этих постах оказались люди "со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он призвал главу государства не подписывать указы о назначении на должности глав ОГА кандидатур, которые вчера рассмотрел Кабмин.

Розенко отметил, что никаких открытых, прозрачных, честных конкурсов на должности глав ОГА не было.

"Кандидаты (кроме одного) так и не смогли внятно объяснять, как они оказались среди претендентов на указанные должности", - заявил вице-премьер.

Также, Розенко сообщил, что отбор кандидатов проходил без привлечения известных HR агентств, "кулуарным методом", без общественного обсуждения: "Даже членам правительства были розданы материалы о кандидатах и вообще перечень кандидатов всего за полчаса до заседания правительства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко. СПИСОК

"Последствием такой непрозрачности и кулуарности в принятии кадровых решений среди претендентов на должности глав областных администраций оказались люди со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - подытожил чиновник.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций. 

Блогер и журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что главой Донецкой ОГА хотят назначить экс-регионала и украинофоба Виталия Комарницкого.

Журналист "Схем" Наталья Седлецкая заявила, что кандидат на должность главы Одессой ОГА Андрей Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты".

Главами ОГА хотят назначить людей со шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией, - Розенко 01
Главами ОГА хотят назначить людей со шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией, - Розенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134538
 
   
 Топ комментарии
 
Прст это НОВЫЕ "лица" украинской политики. Припиздент своё слово держит как никто!
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Олександр «ЄС» Карін‏ @Oleksandr_Karin 2 часа назад
- Бєґлиє риґі вєрнулісь во власть!
- Ето нє страшно.
- Оні витєрлі ноґі об Констітуцию!
- Єйо всьо равно надо пєрєпісать.
- Суди отпускают сєпаров і убійц!
- Нє всьо так однозначно.
- Рашка вєрнулась в ПАСЄ!
- Надо вислушать обє сторони.
- Слишиш?
- Што?
- Што-то лєтіт...
Снаряд!
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В Украине есть хоть один человек, который стране пользу принёс? За последние пять лет всё прос\рали ради американских интересов.
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козломордый хочет шоб всё просерали ради кацапских интересов..чучело Как же вам козлячим цапам припекло что Украина вас нах послала как вонючих собак.
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Про що їли шаурму "журналісти" і Зеленський *******. *******.

Тобто його зезидентська величність три тижні тому на закритій зустрічі з журналістами сказала, що через два тижні моряків відпустять, тому будь-ласка не їбіть мене ці два тижні.
І вони не їбали, до речі.

І от результат. Здобули. МІД РФ назвав умову звільнення українських моряків. Умова - подивитися на *** у бєлкі і гарантувати, що Україна його відсмокче згідно російського законодавства.
******* вийшло, Володимире Олександровичу. *******. Звільнили ви пацанів, яїбу от і до. Маккіавеллі ******* і вся планета зачаровано ******* разом з ним.
Це перше.

Друге.
Журналісти, які там були на цій зустрічі з кольоровою шаурмою. Шо ви, дяді? Допомогла морякам ваша лояльність?

Alex Noinets

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=884183108610957&set=a.121417091554233&type=3

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а порохоботов наперло..продолжайте,мальчики, приспускать рейтинг своему патрону руганью,оскорблениями и ненавистью,больше вы ничего не добьетесь
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Что правда глаза колет, зюзики? Где прозрачные конкурсы?
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Антоша, вы уже добились - рашку в пасе и мафиози на постах глав ОГА. Всего-то за месяц.
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всё шо может ЗЕбил покудахтать про порохоботов пока его кловун назначает на должности воров и сепаров. Давай ЗЕбильчик иситерич, порохоботы опять твоему кловуну в штаны насрали ога
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Но это конечно же не предательство Украины и пророссийский реванш ЗЕманды. Не.

Это такая борьба с коррупцией хитрая.
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Да не может быть - зеленский и люди с антиукраинской позицией. Где зебобики делись?
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У этой тупоголовой жирной свиньи, скоро у самого может появиться такой же "шлейф" с уголовным душком, возможно даже в три раза длиннее...Лжец и кретин.
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Что тебе Беня плохого сделал или ты о Стефанчуке?...
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Розенко назначает на должности этих сепаров или твой клоун? Или ты просто при очередном обсероне твоего кловуна ищеш крайних??
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Таки да,согласны.Но и сам Розенко ничем не примечателен на посту вице-премьера кроме хорошо раскормленной хари.
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Ну и на разворовывании 10 млрд. грн при выплате соцпомощи мёртвым душам-переселенцам.
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Ахаха! Это кто бы говорил? Розенко?
Тот самы Розенко с расстёгнутой ширинкой? Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко - Цензор.НЕТ 1081
Моя ты лапушка!!! Как там дела с Кашубой и Ярошенко? Уже сидят?


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Лол, твой гидрант вообще без штанов на сцене с роялем, скомунизденный номер, умственно отсталым показывал
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Твой клоун вообще без трусов бегал, но ты ж про это не напишешь да??
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КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАЮТ !!! ПОРА ПАЦАНАМ С ООС ВОЗВРАЩАТЬСЯ В КИЕВ !)
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На гражданке в разу больше людей, которые уже прошли АТО и ООС.

Оголение с украинской стороны фронта - голубая мечта кацапов.
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Зек насадил в власть криминала и своих братков. ЗЕ засаживает власть криминалом, кацапами и братками власть.
Зека выбрали отбросы общества. ЗЕ выбрали отбросы общества.
Зека свергал цвет нации. Против ЗЕ проголосовал и будет его свергать цвет нации.

Вопрос только в том, какой кровью и, что будет делать 73% дегенератов в это время. Я ставлю на то, что опять отсидятся у телевизоров.
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Зеленский - это и есть пророссийский реванш, бесполезно его о чем либо просить, думая, что он патриот Украины. Не патриот.
Руками 73% украинских граждан Украина была уничтожена в 2019 году. Аминь.
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серед них е хучь одни кум та друг "бариги"? от то ж бо и воно.
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На Одесскую ОГА ставят сепара , на Полтавскую хоят поставить брата Юзика , тоже сепара .Ничего не меняется с 2014 года .Как добираюся к власти , так сразу сепары при делах .
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Все, что сейчас происходит в стране - это прямой результат пятилетнего правления соевого мародера и его камарильи. Нельзя с каждым годом наращивать торговлю с врагом и требовать от всех других ее сворачивать. Нельзя иметь с врагом открытые границы, безвиз, свободное транспортное сообщение и требовать от всех других накладывать на врага санкции. Нельзя иметь у врага миллионы украинсках граждан, выехавших на зароботки, и рассказывать об притеснении врагом прав человека. Нельзя рассказывать об нечеловеческих усилиях по развитию вооруженных сил Украины и одновременно наживать на этом огромное бабло. Политика двойных стандартов, являющаяся основой соевой политики вообще, как внешней, так и внутренней, неминуемо должна была привести страну к краху. Слава Богу, что у народа хватило ума прогнать всю эту прогнившую шоблу поганой метлой прямиком в выгребную яму украинской политики. «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» (А. Линкольн).
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Всё о прошлом, бедолага? История, это, конечно важно, но давай подумаем о дне сегодняшнем и завтрашнем.Зеленский, значит, не собирается исправлять ошибки Порошенко, а, наоборот, собирается ими пользоваться и их усугублять? Я правильно тебя понял? Защищать независимость Украины он не будет, наоборот, он будет её, независимость, уничтожать? Судя по подбору кадров, являющихся а) криминальными; б) антиукраинскими; в) пророссийскими; можно сделать только такой вывод.
А ты, промосковская имперская кукушка, заладил своё "мародер", "мародер", "мародер".
Мы ещё увидим, кто они такие, настоящие мародеры.
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Зе расставляет по местам корешей гражданина Израиля ИВ)))
шо б потом безбожно ДРАТЬ 73% как Сидоровых коз...
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У этой тупорылой голытьбы нечего брать. У них даже собственного достоинства нет.
Поэтому ******* уже сейчас открыто сцыт прямо в их дибильные рыла, а те радуются.

На кону государство, в котором за 5 лет "беспощадного марродерства" опять появилось, что красть. И эти ублюдки с подачи 73% дегенератов именно это и собираются делать.
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ЦЕ НЕ ЖАРТИ!!! Він повертається! У Яценюка нова посада! Ви впадете зі стільця...
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Поданные Президентом Владимиром Зеленским и утвержденные Кабмином кандидатуры на должности глав ОГА не прошли открытые конкурсы, их отбор проходил "кулуарным методом", в результате чего на этих постах оказались люди "со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого".

Опять региональные элиты будут представлять из себя мафиозные кланы.
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Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого
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Кстати, хоть один порохосос может привести пример, когда при соевом мародере глава ОДА был назначен в результате конкурса? Если нет, то возникает вопрос - почему при свинорошене вас все устраивало, а сейчас нет?
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Шо зелейоб,пукан горит??)))
Ану прокукарекай какой порох хреновый и какой душка зелик)))
Тебя падаль повесить за заднюю ногу мало,пропарашенский бот.
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Смысле устраивало ? 73% голосовало против Рошена. Рошен просрал выборы. Где ж устраивало? Шо ты брешешь. Все зебилы как раз радостно визжали про конкурсы и бежали голосовать за клоуна против Пети. О как, рекордно быстро переобулся зебик.
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дик ви ж обрали краще? чи ні? розкажи - чим воно краще, зєлєбобік?
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Всему есть предел и терпение - даже терпению есть предел.

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Зеленский говорил, что при назначении будет советоваться с народом, что всех будет назначать по конкурсу, что мы работать "будем вместе". НА ДЕЛЕ- ВСЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НАЗНАЧАЮТСЯ КОЛУАРНО, ВТИХАРЯ,НАРОД СТАВЯТ ПЕРЕД ФАКТОМ, НИКАКИХ КОНКУРСОВ НЕТ. БОЛЬШИНСТВО НАЗНАЧЕНЦОВ ИМЕЮТ АНТИУКРАИНСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ..
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Вот и конец Зюзеных сказочек. Встречайте Яныкевича №2.
Сколько опять крови прольется?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко
 
 
 
 
 
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