 Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны. "Европейская Солидарность" считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты). В то время, когда на Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов, которые защищают Украину от российского агрессора", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

"Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины. "Европейская Солидарность" также обращается персонально к председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе с прямым вопросом: каким образом документы следователей ГБР появляются в руках одиозного соратника Януковича Андрея Портнова, который готовит реванш пророссийских сил в Украине? Не означает ли это, что теперь все секретные материалы Министерства обороны через "транзитный сервер" Портнова окажутся в руках российской разведки, а затем - в руках агрессора? И если Андрей Портнов цинично и открыто хвастается тем, что он лично стоит за атакой на армию и является инициатором действий ГБР, то какую партию у Портнова играет сам Труба? Также мы обращаемся в Службу безопасности Украины и НАБУ с призывом проверить связь Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля", - акцентировали в партии.

Вчера, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.