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 Политика Украины
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Все про:выборы (22591) обыск (1291) Порошенко (17621) Портнов (400) Труба (102) ГБР (384) Европейская Солидарность (32)

 Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе

"Европейская Солидарность" требует от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии.

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны. "Европейская Солидарность" считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты). В то время, когда на Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов, которые защищают Украину от российского агрессора", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

"Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины. "Европейская Солидарность" также обращается персонально к председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе с прямым вопросом: каким образом документы следователей ГБР появляются в руках одиозного соратника Януковича Андрея Портнова, который готовит реванш пророссийских сил в Украине? Не означает ли это, что теперь все секретные материалы Министерства обороны через "транзитный сервер" Портнова окажутся в руках российской разведки, а затем - в руках агрессора? И если Андрей Портнов цинично и открыто хвастается тем, что он лично стоит за атакой на армию и является инициатором действий ГБР, то какую партию у Портнова играет сам Труба? Также мы обращаемся в Службу безопасности Украины и НАБУ с призывом проверить связь Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля", - акцентировали в партии.

Вчера, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3134535
 
   
 Топ комментарии
 
А серьезно. За утечку документов из ФБР есть уголовное наказание. А за утечку ИЗ ТРУБЫ ЧТО?

Роман Труба однокашник глави АП Богдана
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Да уж.
1. Документы, изъятые из министерства обороны, попали в посторонние руки
2. При чем не просто в "посторонние", а в руки российского агента
Факт государственной измены со стороны ГБР.
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Каким образом?Таким же, как Труба на прошлой неделе заключил договорчик с Кидаловым
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меня не удивляет, что один из основателей партии регионов допустил рыгов к секретным военным документам. и напомните-ка мне, кто назначил трубу на должность.
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ты уже Конституцию отметил,не дожидаясь? Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе - Цензор.НЕТ 8063
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Работа гаишником, ментом, сбушником и прочими тихарями накладывает свой отпечаток. В этой среде, особенно во власти всегда отирается толпа предателей, взяточников и моральных уродов.
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«https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html

"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил.
Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".»
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И "молоты" и бронежилеты и "богданы" и рюкзаки и рюзьке комплектующие для армии вспомнят
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Наверное ДБР всё-таки что-то нашли, если в новой будке такой вой поднимается
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Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе

Это сливная труба.. Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе - Цензор.НЕТ 7669
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и кто такой сейчас Портнов - ни должности, ни звания. он никто, и звать его никак, самозванец и ГПУ и СБУ молчит
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Портнов сейчас по факту осуществляет надзор за судебными и правоохранительными органами,попросту говоря,поставлен Беней смотрящим за судейскими,прокурорскими и ментами,осуществляет анонсированную им зачистку от украинских патриотов.Вы же за это голосовали,зебилы?
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А зачем ему официальная должность? Главное близость к деньгам каломойши и зависимым элементам управления власти...
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А серьезно. За утечку документов из ФБР есть уголовное наказание. А за утечку ИЗ ТРУБЫ ЧТО?

Роман Труба однокашник глави АП Богдана
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Пока что счет был 8:0, в пользу Портнова. Что далее? Станет 8:1 или нет? Возбудят уголовное дело? А если и возбудят... то от этого ни хрена не изменится...
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І ніхто, справді, не задасться питанням: з відомства Труби документи потрапляють до Портнова; і, цілком вірогідно (попри те, що на Портнова нема прямих доказів, лише обгрунтовані підозри), можуть опинитися в )(уйлостані...

Але й є ще один канал, яким відомості з державною таємницею можуть поступати ворогу - це сам зебіл (і його апарат)... Він - особа, яка залежна від олігархів, як мінімум, двох олігархів...
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Как я и говорил.
Клоун и ко, будет сливать вхождение в НАТО и ЕС не открыто (наоборот - он это направление будет декларировать в заявлениях). Он будет сливать процесс медленно, и изнутри. Что бы потом у нас уже выхода не было - просто свернуть с европейского направления. К расеи напрямую мы так же не пойдём - а застрянем посредине, типа в "нейтралитете" (который, если и вправду его внедрять - стоит триллионы долларов). А через время уже расейка нас поглотит, и станем мы малоросийской губернией (или скорее даже несколькими) в составе расейской вяликой ымперии...
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Никуда. Такие как я будем до конца бороться. УПА сражались куда меньши силами и ресурсами, нежели есть сейчас у нас - патриотов-националистов.
Но знаю точно - начнём с зебилов и иных колаборантов...
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙‏ @DNikitich
В Украине сейчас зеленый террор

ТетянаЧорна‏ @chernayaT_ 4 часа назад
Ні, це продовження червоного терору, який не припинявся
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Да уж.
1. Документы, изъятые из министерства обороны, попали в посторонние руки
2. При чем не просто в "посторонние", а в руки российского агента
Факт государственной измены со стороны ГБР.
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Да, в голове зебилов действительно давно уже россия. Так она и начинается. Сначала "сваты" в голове, потом президентом становится клоун, потом ордло на улицах.
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А в лице кого "Европейская Солидарность" обратилась? Лично Порошенко? Они же сами его и назначали, а теперь СБУ не него науськивают. Похоже Труба что-то нарыл...
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Есть такое понятие СДП (секретное делопроизводство), есть "Перелік інформації з обмеженим доступом". Так вот, максимум что светит исполнителю документа, секретарю, лицу подписавшему - строгий выговор). Здесь необходимо применение УК по ст.182. И если с умом раскрутить, то сотрудникам ДБР - п....да (увольнение нахрен сразу). Порох - подсказка!!!
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то что ты подсказываешь 100% найдет применения к Югику , он любит трепаться не по делу ради пиара
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А Юрик в этой теме каким боком, вата?
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Влад, Юрик, как Генпрокурор, должен соблюдать тайну следствия (а не пи....деть на каждом углу и в тырнете). Там по нему я могу еще статей с десяток найти и "подвесить контрразведывательные яйца".
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Допрыгается весь Квартал-95 до расстрельной статьи.
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Олександр «ЄС» Карін‏ @Oleksandr_Karin 2 часа назад
- Бєґлиє риґі вєрнулісь во власть!
- Ето нє страшно.
- Оні витєрлі ноґі об Констітуцию!
- Єйо всьо равно надо пєрєпісать.
- Суди отпускают сєпаров і убійц!
- Нє всьо так однозначно.
- Рашка вєрнулась в ПАСЄ!
- Надо вислушать обє сторони.
- Слишиш?
- Што?
- Што-то лєтіт...
Снаряд!
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Ой ли ? Янука выперли когда нужно стало - аж пятки сверкали из вертолёта.
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"Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины."

...
Всех зебилов на стадион!
хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
и срочно - пока зебеня не развалил снабжение армии
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Тепер вся робота армії заблокована, секрети на росії. Ви цього хотіли, зебіли?
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Ясно, что хотели. И очень хотели - 73 % = вата и русские подстилки
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судя по первому туру президентских выборов в Украине,вата и русские подстилки получила лишь 15 % ( 11% за Бойко + 4% за Вилкула)
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А почему вы 30 % зебила не считаете? зеро делит электорат с с бойко.
Напомню - в 2010 г они все вместе выбрали януковоща
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а ты хотел что бы не было проверок ? А вдруг что сперли патриоты в лампасах ? Что бы арсеналы горели а виноват был только путин ?
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Я знаю. что этим занимается С. Кривонос - герой Украины, которому зе в подметки не годится
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Кривонос герой без сомнения ,да только проверка не его уровень , тебе же нобелевский с физики лауреат зуб не сверлит Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе - Цензор.НЕТ 8292
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Кривонос занимается аудитом армии - профессионально - а зебилы занимаются сливом армии - профессионально
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профессионально аудитом может заниматься аудитор ,а не боевой генерал
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В условиях Украины аудитом и бвть президентом может быть только боевой , стальной полковник - а не КЛОУН!!!!
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Забудьте слово " патриот " писать в НЕГАТИВНОМ КЛЮЧЕ. Иначе поставлю вопрос на СФ о наказании. Ок? Надеюсь вы меня поняли
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да хоть в лигу производителей чоколада пиши, я ничего не нарушаю, красть могут белые и черные,патриоты и предатели , бедные и богатые
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вы по всем КГБИСТСКИМ правилам ОБГАЖИВАЕТЕ ИЗ-ПОД ТИШКА СЛОВО " патриот"
Не для того хлопцы гибли, чтобы такое горе , сидя в Цензоре , спокойно гадило украинцам.
Потому ИЛИ ПРЕКРАТИТЕ ГАДИТЬ, или поставлю вопрос о вашей деактивации и удаления вас с Цензора.
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ты мне не вешай ярлыки КГБист , я могу тоже посчитать это оскорблением и поставить вопрос о деактивации мадам под словацким флагом
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Не нравиться? А гадить на патриотов нравиться. Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛА.
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Чует кошка чье мясо сьела. Все спокойны, а вот пртия бывших посадовцив возмущена,С чего бы это? На их месте приветствовать надо и кричать держи вора, а они спалились на ровном месте.
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Пророссийский реванш осуществляется сразу по многим направлениям, уничтожение же ВСУ - одно из наиглавнейших.
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Порошенко стал жертвой собственной недальновидности,потому что боялся назначать на ключевые посты патриотов,а назначал проходимцев, жополизов
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а что плохого если появляется информация где Петины подельники начоколадили ?Родина должна знать своих героев ,что бы они не затерялись в правовом беспределе....
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Дебил - портнов рашистскийй агент. вся секретная армейская информация уже в кремле
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можно подумать портнов это Исаев, у нас в ГенШтабе и без него Штирлицов хватает
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лучше скажи где поделись бриллианты для диктатуры чоколада , что там Югик говорит вата не сперла их случайно ?
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Ты для наказания Пети готов оставить армию без запасов?
Читай лучше: пишет Бирюков:

Следователи ДБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку... Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее
...

С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты.
Совсем. Вообще. Точка.
Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.

ЭТО ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА ЗА ПОСАДИТЬ ПЕТЮ?


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А СТАДО ПРО ЦЕ ДУМАЄ?
ВОНО З ВИБАЛУШЕНИМИ БАНЬКАМИ РЕВЕ «ПАСАДІІІІТЬ !!!!!»
А те, що їх самих через місяць будуть мордувати на подвалах, так далеко вони думати не можуть.
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А что не проверять? А ты уверен что нет еще с десяток а ля Свинарчуков? Я не уверен Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе - Цензор.НЕТ 4577
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наріда не стосується

Хатуль Мадан‏ @UA_CIbercat_ 2 часа назад

ну шо, народ, готові знову збирати брніки, зимові речі та намети для армії?
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Да, сливают ТАЕМНЫЦЮ, по некачественным бронижелетах, теперь гатить будут по них, по дорогих касках, тоже гатить будут, подрывая экономику. Теперь гады не будут боятся, оказывается не защита была, а бутофория, потому и не нападали, а теперь кто его знает, ПУТИН НАПАДЭ.
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Если ты не знал, твое ***** уже пять лет как напало на Украину
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Да не пиз......... и, Порошенко каждый день звездит, Х...... ло нападэ, Х....... ло нападэ. И военное положение вводил, НАПОМНИТЬ. Но шо то ему не пришлось обороняться, только торговать. Я не прав? Ну тогда ты неисправимый Д.э.б.и.Л
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Известный ватан, не вылезающий с рашистского ТВ
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кацапское хамло как кацапское хамло. слуги слуги урода
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Да, ПЭТРУХА, не охота тайну раскрывать, не знаю как там страна, а вот тебя могут подорвать, имею ввиду авторитет патриотика. Надо, жлоба Пашинского вернуть, хранителя ТАЙН ВОЕННых. Тот многое может рассказать.
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касой ты там глазик то промой а то совсем от у тебя в солях зелёных Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе - Цензор.НЕТ 6198
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Промывай, не промывай, а Петрухин кошелек уменьшится на много. Я не поклонник ЗЕ и огорчу, не поклонник Портнова, А шо темные дела в оборонке, конечно ТАЕМНЫЦЯ и если эту ТАЕМНЫЦЮ сделают ПРОЗОРО, можно дать героя. Не зависимо, кто будет врагом. Не знаю врагом ПЭТИ, чи народа. А свои советы оставь при себе, ПОДМОЙСЯ, а то и тебе могут приписать ТАЕМНЫЦЮ.
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Честному человеку боятся нечего. Ну, появилось это дело у Трубы или Портнова и что? Ведь ты не крал?
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суды люстрированы, Порошенко провел удачную (с его слов) судебную реформу. Все будет по честному - у нас правовое государство, демократия, благодаря Порошенко. Зачем зраду выискивать! Все будет хорошо - бандитов посадят!
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Все, что сейчас происходит в стране - это прямой результат пятилетнего правления соевого мародера и его камарильи. Нельзя с каждым годом наращивать торговлю с врагом и требовать от всех других ее сворачивать. Нельзя иметь с врагом открытые границы, безвиз, свободное транспортное сообщение и требовать от всех других накладывать на врага санкции. Нельзя иметь у врага миллионы украинсках граждан, выехавших на зароботки, и рассказывать об притеснении врагом прав человека. Нельзя рассказывать об нечеловеческих усилиях по развитию вооруженных сил Украины и одновременно наживать на этом огромное бабло. Политика двойных стандартов, являющаяся основой соевой политики вообще, как внешней, так и внутренней, неминуемо должна была привести страну к краху. Слава Богу, что у народа хватило ума прогнать всю эту прогнившую шоблу поганой метлой прямиком в выгребную яму украинской политики. «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» (А. Линкольн).
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Жаль, но многие этого не понимают, да и не поймут.
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Ну так ответ очевиден: Труба не герметичная!
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Труба протекает. Решение: если нельзя поменять, натянуть хомут.
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Как каким? Питэр мальдивский отец Украинской коррупции и лжи пожинает плоды своего царствования !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе
 
 
 
 
 
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