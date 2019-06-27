 Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Портнова? - партия Порошенко обратилась к главе Бюро Трубе

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны. "Европейская Солидарность" считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты). В то время, когда на Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов, которые защищают Украину от российского агрессора", - говорится в заявлении.
"Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины. "Европейская Солидарность" также обращается персонально к председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе с прямым вопросом: каким образом документы следователей ГБР появляются в руках одиозного соратника Януковича Андрея Портнова, который готовит реванш пророссийских сил в Украине? Не означает ли это, что теперь все секретные материалы Министерства обороны через "транзитный сервер" Портнова окажутся в руках российской разведки, а затем - в руках агрессора? И если Андрей Портнов цинично и открыто хвастается тем, что он лично стоит за атакой на армию и является инициатором действий ГБР, то какую партию у Портнова играет сам Труба? Также мы обращаемся в Службу безопасности Украины и НАБУ с призывом проверить связь Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля", - акцентировали в партии.
Вчера, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил.
Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".»
Это сливная труба..
Роман Труба однокашник глави АП Богдана
Але й є ще один канал, яким відомості з державною таємницею можуть поступати ворогу - це сам зебіл (і його апарат)... Він - особа, яка залежна від олігархів, як мінімум, двох олігархів...
Клоун и ко, будет сливать вхождение в НАТО и ЕС не открыто (наоборот - он это направление будет декларировать в заявлениях). Он будет сливать процесс медленно, и изнутри. Что бы потом у нас уже выхода не было - просто свернуть с европейского направления. К расеи напрямую мы так же не пойдём - а застрянем посредине, типа в "нейтралитете" (который, если и вправду его внедрять - стоит триллионы долларов). А через время уже расейка нас поглотит, и станем мы малоросийской губернией (или скорее даже несколькими) в составе расейской вяликой ымперии...
Но знаю точно - начнём с зебилов и иных колаборантов...
В Украине сейчас зеленый террор
ТетянаЧорна @chernayaT_ 4 часа назад
Ні, це продовження червоного терору, який не припинявся
1. Документы, изъятые из министерства обороны, попали в посторонние руки
2. При чем не просто в "посторонние", а в руки российского агента
Факт государственной измены со стороны ГБР.
- Бєґлиє риґі вєрнулісь во власть!
- Ето нє страшно.
- Оні витєрлі ноґі об Констітуцию!
- Єйо всьо равно надо пєрєпісать.
- Суди отпускают сєпаров і убійц!
- Нє всьо так однозначно.
- Рашка вєрнулась в ПАСЄ!
- Надо вислушать обє сторони.
- Слишиш?
- Што?
- Што-то лєтіт...
Снаряд!
...
Всех зебилов на стадион!
хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
и срочно - пока зебеня не развалил снабжение армии
Напомню - в 2010 г они все вместе выбрали януковоща
Не для того хлопцы гибли, чтобы такое горе , сидя в Цензоре , спокойно гадило украинцам.
Потому ИЛИ ПРЕКРАТИТЕ ГАДИТЬ, или поставлю вопрос о вашей деактивации и удаления вас с Цензора.
Читай лучше: пишет Бирюков:
Следователи ДБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку... Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее
...
С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты.
Совсем. Вообще. Точка.
Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.
ЭТО ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА ЗА ПОСАДИТЬ ПЕТЮ?
ВОНО З ВИБАЛУШЕНИМИ БАНЬКАМИ РЕВЕ «ПАСАДІІІІТЬ !!!!!»
А те, що їх самих через місяць будуть мордувати на подвалах, так далеко вони думати не можуть.
Хатуль Мадан @UA_CIbercat_ 2 часа назад
ну шо, народ, готові знову збирати брніки, зимові речі та намети для армії?