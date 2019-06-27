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 "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова. ДОКУМЕНТ

Выдвигаемый партией "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду (мажоритарный округ №64 в Житомирской области) коммунист Вячеслав Сигачов не является участником боевых действий, как утверждает политсила.

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко. 

Она опубликовала ответ Коростенского военного комиссариата, в котором говорится, что Сигачов прослужил в армии менее полугода и на учете участников боевых действий не состоит.

Слуга народа неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова 01

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" будет баллотироваться Вячеслав Сигачов. Политсила выдвинула его на мажоритарный округ №64 в Житомирской области. 

На парламентских выборах в 2014 году он был членом окружной избирательной комиссии от Коммунистической партии Украины.

Пресс-служба "Слуги народа" о Сигачове в Telegram написала следующее:

"Житель Житомира, закончил НТУУ "Киевский политехнический институт" по специальности "Инженер-металлург", Житомирский государственный технологический университет по специальности "Учет и аудит" и НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности "Учитель истории и обществоведения". Работает учителем в Коростенской общеобразовательной школе № 9. Участник АТО"

Слуга народа неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134534
 
   
 Топ комментарии
 
коммунист - участник АТО = это круче, чем православный коммунист - это хорошая шутка квартала95, чистоньюс
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атказник мля проще было написать "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 8156
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каков поп ( Зе отпетлял от призыва) таков и приход
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Может он и участвовал в АТО. Но с противоположной стороны.
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ничего, ему лейтенанта сбу скоро присвоят
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коммунист - участник АТО = это круче, чем православный коммунист - это хорошая шутка квартала95, чистоньюс
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согласен! не думал,что Зеленский опуститься до такой брехни
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То, вокруг чего тучей вьются навозные мухи, называется дерьмом...
И это необходимо осознавать и вовремя отреагировать, до того как капитально вляпаемся.
"...когда легкие отпадут, поздно будет пить боржоми..."
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А я гляжу такие новые рожи прям заполонили партию слуги ________ а президент так знатно сливает интересы Украины что ни день то здрасьте "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 2867
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К монополии на власть...
Прошел всего лишь месяц, а сколько дерьма всплыло.
Импичмент может стать не самым худшим исходом.
Хунту заказывали? Она на подходе...
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Не коммунист он,а учитель.не путайте хрен с редькой.В 2014 он по разнорядке был представителем Симоненко.Точно также соевый пытался сорвать 2 тур президентских выборов отозвав своих из Уик..Ищите черную кошку в тёмной комнате,тем более ,что её там нет.
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ну если цензор немного не сманипулирет, чтоб зраду не разогнать, то это будет уже не цензор "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 8758
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Дооо...
Не комунист, его заставили.
Тоже заставили приклеить себе АТО.
И вообще он учитель истории...
И чему он учит наших детей?
Как любить ленина, сталина, и какими должньі бьіть правльньіе рабьі для пуйла?
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Когда савок развалился хлопцу было 19.О каких коммунистах речь?Эка, как Вас глючит..
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а скільки було даунбаским сепарам, які в 2014-му в ЗСУ стріляли? їх в 1991 і на світі не було.
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та их полно,
тех, которые пацанвой при ссср были, а теперь с пеной у рта доказывают, как там было хорошо.

тебе в лугандоне или кацапии любой подтвердит,что лучче жисти, чем при совке, нет и не будет.
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Федир Сироус, порядочный человек,не станет баллотироваться от коммунистов! вы не находите7
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а он не баллотировался от них, а был членом избирательной комиссии!и как я понимаю, в их партии не состаял, то цензора фантазии
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вот эта новость на антикоре

На внеочередных парламентских выборах партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, который раньше сотрудничал с КПУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310853-partija_sluga_naroda_vydvinula_kommunista_sigachova_na_odnom_iz_mahoritarnyh_okrugov_hitomirshchiny
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Ето ему не помешало бьіть верньім ленинцем аж до 14го.
И да, к 19ти как раз получил нужное совковое образование по истории.
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Ах оставьте, вон, Ляшко тоже там чет выделывался с автомапом.
Но Ляшко уже не тот, как тут писали цитату - у нас уже и Ляшко выглядит ничего себе....
И ему обидно, даже такого дурачка - и то обскакали. Высший уровень, это да(если поглощатель этих приколов - червь, или ему побоку Украина.)
Осталось только..... Тутмааасуууу помолиииииимсяяяя.....
Какая нафиг Европа то?
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Аааа, виявляється, лише мобілізований "в партизани"...
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Олександр «ЄС» Карін‏ @Oleksandr_Karin 2 часа назад

- Бєґлиє риґі вєрнулісь во власть!
- Ето нє страшно.
- Оні витєрлі ноґі об Констітуцию!
- Єйо всьо равно надо пєрєпісать.
- Суди отпускают сєпаров і убійц!
- Нє всьо так однозначно.
- Рашка вєрнулась в ПАСЄ!
- Надо вислушать обє сторони.
- Слишиш?
- Што?
- Што-то лєтіт...
Снаряд!
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Тупое животное Бутусов, продавшее жопу мародеру, не знает, что быть участником боевых действий и пройти бюрократическую процедуру признания таковым - немного разные вещи? "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 1554
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так ведь очень просто сказать, где именно кровь проливал
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ну за такое и в **..ло можно очень схлопотать, там что перевелись атовцы
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То, вокруг чего тучей вьются навозные мухи, называется дерьмом...
И это необходимо осознавать и вовремя отреагировать, до того как капитально вляпаемся.
"...когда легкие отпадут, поздно будет пить боржоми..."
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Не понял, написано же что был мобилизован с марта по август 2014? Так почему не участник АТО?
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может не находился на передовой?хорошо было бы, если бы он са про это рассказал в какой то соцсети хотя бы
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Ну участник АТО - не обязательно тот, кто находился на передовой. Есть еще вторая линия. Там конечно не так опасно, но люди тоже не на курорте. В общем непонятно пока.
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а есть ещё Житомир, к примеру, где мобилизованный тоже мог служить в воинской части.

Житомир - это какая линия АТО ?
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ну не совсем коммуниста, разве что сочувствующего)))а может просто за бабло был представителем коммунистов...заголовок не совсем корректный
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ну тебе виднее, если ты спец по этому делу "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 870
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дурик, не лезь на форум с куриными мозгами. политика не для детсада.
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ну по себе то других судить не надо...в спам
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Сосут сенсации,как Ткач и Седлецкая.Интересно, Ткач по прежнему следит за Зеленским и потом продаёт информацию за поребрик?
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Для плесени сделать другую справку от МО плёвое дело. Доказано Соплёй.
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до Главного сапога пара нашлась... один откосил не являясь в военкомат на 4 повестки, другой разыграл комедию и комиссовался... теперь эта гнусная шушера вырабатывает и будет еще более вырабатывать повестку нашего дня... сумно... пока...
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Очередной воеватель, только без справки
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"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 6915Himikus‏ @MrHimikus 12 ч.12 часов назад
Не покидали думки що Зассика робив в Станиці? Чого він туди поперся? Чому саме Станицю здає першою? Завжди відповідь одна: там де воює росія, причина газ або нафта. Цього разу- газова труба. Магистраль Північний Кавказ-Центр, на якій ми поставили заглушки.
Тепер ми це місце здаєм

"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 3841

"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 6283
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все проще, порохобот, обсе утвердило еще давно три пилотных участка такого разведения, еще при петеном правлении, просто отвод в станице постоянно срывался\
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Партизанив на Луганському лікеро-горілчаному той учасник АТО. Скільки ж ми цієї наволочі ще побачимо, що повспливає під час правління зебіла...
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Скоро и моторолку с захерченко признает зебил участниками АТО, посмертно. Не уивлюсь!
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За місяць набрехав більше ніж Порошенко за пять років.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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