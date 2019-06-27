 С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из запрещенных минскими соглашениями артиллерии и минометов: ранен один украинский воин, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала сегодняшних суток, по состоянию на сейчас в районе проведения операции зафиксированы двенадцать фактов нарушения противником установленного режима перемирия. Российско-оккупационные войска активно вели огонь из артиллерии и минометов. По подсчетам штаба операции Объединенных сил, по состоянию на 12.00 противник успел потратить восемь снарядов 152-го и шесть снарядов 122-го калибра, а также в целом 44 мины калибра 120 и 82 мм. Под вражеский артиллерийско-минометный огонь ночью и утром попадали наши оборонительные укрепления вблизи Новолуганского, Старогнатовки, Светлодарска, Новгородского и с. Хутор Вильный. Кроме того вражеский огонь из автоматических гранатометов и вооружения БМП фиксировался в районах н.п. Орехово, Опытное и Золотое-4", - говорится в сообщении.

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"Уже с начала суток подразделения украинских войск вели активные оборонительные действия и отвечали противнику огнем из штатных средств, без применения запрещенных образцов оружия. По предварительной информации, сегодня получил ранения один украинский защитник. Сейчас он получает неотложную медицинскую помощь, наши военные врачи характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", - добавили в Минобороны.

"Несмотря на такое "беспокойное" начало суток, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других ведомств, вовлеченных в проведение операции, надежно держат оборону и контролируют противника по всей линии боевого противостояния", - заверили в министерстве.