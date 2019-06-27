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 Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генпрокурора сразу после увольнения Луценко, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генерального прокурора сразу же после увольнения действующего главы ГПУ Юрия Луценко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков рассказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, позиция президента касательно того, что главу Генпрокуратуры нужно менять, была четкой и офис президента уже ходатайствовал об этом в Верховной Раде.

"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", - сказал Разумков.

На вопрос, о ком именно идет речь, глава "Слуги народа" ответил: "Я думаю, что президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят с должности действующий Генпрокурор"

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Источник: https://censor.net.ua/n3134531
 
 
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НІ!
Спочатку - кого хочете призначити!
Ви вже призначили одного люстрованого... Ще Портнова хочете пристроїти за наводкою ФСБ?
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Все робиться по єврейські. Хочете зняти, то говоріть і подавайте в ВР хто буде . Клоуни чортові.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назовет свою кандидатуру на пост генпрокурора сразу после увольнения Луценко, - Разумков
 
 
 
 
 
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