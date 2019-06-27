 Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генпрокурора сразу после увольнения Луценко, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков рассказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, позиция президента касательно того, что главу Генпрокуратуры нужно менять, была четкой и офис президента уже ходатайствовал об этом в Верховной Раде.

"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", - сказал Разумков.

На вопрос, о ком именно идет речь, глава "Слуги народа" ответил: "Я думаю, что президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят с должности действующий Генпрокурор"

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