 Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Сегодня в СНБО под председательством Президента Украины проводится очень важное заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны", - сообщил Литвиненко.

Заместитель секретаря СНБО также сообщил, что Президент Владимир Зеленский поручил СНБО ускорить имплементацию норм о гражданском контроле над сферой обороны, в частности, путем создания соответствующего комитета в Верховной Раде.

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