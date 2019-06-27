 Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Сегодня в СНБО под председательством Президента Украины проводится очень важное заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны", - сообщил Литвиненко.
Заместитель секретаря СНБО также сообщил, что Президент Владимир Зеленский поручил СНБО ускорить имплементацию норм о гражданском контроле над сферой обороны, в частности, путем создания соответствующего комитета в Верховной Раде.
Є підозра, що це відео оприлюднив сам Коломойський.
Хтось десь не квапиться. Далі буде
"Лічильник" від Зе - як доводить це кумедне відео - його ж і вб'є.
Це відео-попередження для Зе.
Я плакаль
На День Конституції припадають сороковини інавгурації припіздента.
Дайте Зеленському 100 днів і матимете шанс побачити вживу десятитисячну купюру.
- В смартфоне! Это ж диджитализация!
Он это выговорил без бумажки что-ли?
В Украине сейчас зеленый террор
ТетянаЧорна @chernayaT_ 4 часа назад
Ні, це продовження червоного терору, який не припинявся
Yevgen Zinchenko @YevgenZinchenko 14 часов назад
почитав і подивився сьогодні про "нових ліц", яких президент Зеленський призначив на посади очільників областей. висновок простий: "новиє ліца" = стариє харі проблеми з кадрами у команди президента не величезні, а страшенні. і дуже скоро це стане проблемою УСІЄЇ країни.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
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Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі.
видно знатно тебе покоцали оті тролі стеця, якщо ти їх і досі згадуєш..
можеш вже не хвилюватись, хоча в тебе ще і болить,... вони далеко, на росію повтікали.
Увеличивать будут деньги на выпуск всяких сериалов по заказу государства
1. зеро не собирается наращивать обеспечение армии
2. под видом контроля хочет сократить обеспечение - но как только это станет заметно. из армии придут уже за ним.
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
Всех зебилов на стадион!
А этот хидрант - в лучшем случае зе (как ФЕ!) а как его называют.... ну как заслуживает! Клован и шмаркля - это еще ласково! Даже Ялынкович был более уважаем,чем это с булавой.
Мародер Порошенко проводив наради з Свинарчуками - як краще вкрасти гроші у армії.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
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Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі. Жрачка, лопати, вагончик з усіма зручностями за державний рахунок. Оплата за вирахунком шкоди, що тролі нанесли державі.
Ukr_Che @Ukr_Che 43 сек.44 секунды назад
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВІШАЮТЬ ТАБЛИЧКИ ІЗ НАЗВОЮ ПРОСПЕКТ ЖУКОВА! Тепер абсолютно клоунським методом.
На висоті 3 поверху за допомогою автовишки.