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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1912) СНБО (3221)

 Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко

Совет национальной безопасности и обороны проводит заседание относительно эффективности использования государственных средств в сфере обороны.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Сегодня в СНБО под председательством Президента Украины проводится очень важное заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны", - сообщил Литвиненко.

Заместитель секретаря СНБО также сообщил, что Президент Владимир Зеленский поручил СНБО ускорить имплементацию норм о гражданском контроле над сферой обороны, в частности, путем создания соответствующего комитета в Верховной Раде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО по вопросам усиления борьбы с контрабандой. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3134528
 
 
 Топ комментарии
 
этот Зеленый Дебил Вова, не хочет собрать СНБО по поводу своего проёба в ПАСЕ и в связи с неисполнением Пидорашкой "приговора Морского трибунала" с общего молчаливого согласия Запада?!
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Переклад з "новозеленого": будуть різати військовий бюджет.
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что ? Беня уже один раз послал пнх Зе в ответ на предложение поучавствовать в восстановлении Донбаса, - сказал может ларьок покрасить, мол клоун должен знать свое никчемное место.
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беня не посылал, а поддержал репризу квартала
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И в чем тут зашквар Зе? Поставит теперь Колому на счетчик. Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 4182
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навпаки, це беня зебіла на счотчику тримає... Беня дотримується постулату "борги віддають лише лохи".
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На Коломойського справи є тільки у Штатів (і як на замовника-вбивцю, тотож).

"Лічильник" від Зе - як доводить це кумедне відео - його ж і вб'є.
Це відео-попередження для Зе.
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Супер! Таки кварталівці - молодці. Почуття гумору - не на жарт
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ага мля зато уже мат снаб ВСУ всё парализован Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 1690
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уже нашли всё срыв поставки зимней формы для ВСУ Пламенный привет Юле и её верным кливретам Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 5281
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А можливо шукають шляхи запобігання переполовинування злодюгами тих копійок, що витрачаються на озброєння? Чи для вас Пашинський взірець чесності?
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оружейный бизнес - нормас пасынко панталония могёт подтвердить а апрарашин чей сратегический ум лишил ВСУ плитоноско вообще отличен как раз левел зели Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 6511
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"шукають шляхи запобігання переполовинування"

Я плакаль
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Походу расписывают,с чего дерибан начнут.
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 25 июн.

На День Конституції припадають сороковини інавгурації припіздента.
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 13 часов назад

Дайте Зеленському 100 днів і матимете шанс побачити вживу десятитисячну купюру.
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Чувак? Де моя шаурма? Діжиталізація!!!
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- Чувак? Где моя шаурма?
- В смартфоне! Это ж диджитализация!
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Переклад з "новозеленого": будуть різати військовий бюджет.
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этот Зеленый Дебил Вова, не хочет собрать СНБО по поводу своего ****** в ПАСЕ и в связи с неисполнением ********** "приговора Морского трибунала" с общего молчаливого согласия Запада?!
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Вова боится Вову . Нужны железные яйца , а их нет .
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Это победа в ПАСЕ обоих вов = пуйла и зеро
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Шрек, меня одного тошнит от этой фамилии зелёнского? Скажи честно.
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меня, пипец как карежит происходящее... мне нужна украинская Украина, а не зеленое гавно в Украине!!!
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И чем этим людям шоколадное говно не подошло?
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тебя хорошо с собой брать в лес вместо компаса.. ведь у тебя с северной стороны мох растёт..
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Петля навколо штї Петра затягується))
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нет петля вокруг зели теперь его в ВСУ матерят пока по тихому а зимой могут и в блиндаже запереть - не включив печку по зе пусть включатель для неё найдёт Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 9060
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Шмаркля рейтинг лакеїв підняти збирається.Хоче повернути хвилю народного гніву, що почала згасати після того як її бігус підняв.
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Заместитель секретаря СНБО также сообщил, что Президент Владимир Зеленский поручил СНБО ускорить имплементацию норм о гражданском контроле над сферой обороны, в частности, путем создания соответствующего комитета в Верховной Раде. Источник: https://censor.net.ua/n3134528\\\\\\\\\\\\

Он это выговорил без бумажки что-ли?



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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙‏ @DNikitich

В Украине сейчас зеленый террор

ТетянаЧорна‏ @chernayaT_ 4 часа назад
Ні, це продовження червоного терору, який не припинявся
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Чтобы занимать должность президента, нужно быть к ней готовым и иметь соответствующие знания, а у Зеленского их нет.
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По 1+1 показывают "сватов" , жоппоблок посещает рашу , в Харькове переименовывают улицы , из ПАСЕ вышла Украина , зеля проводит в СНБО заседание , .... Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 4749
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це не "скоро" - це вже...

Yevgen Zinchenko‏ @YevgenZinchenko 14 часов назад

почитав і подивився сьогодні про "нових ліц", яких президент Зеленський призначив на посади очільників областей. висновок простий: "новиє ліца" = стариє харі Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 3543 проблеми з кадрами у команди президента не величезні, а страшенні. і дуже скоро це стане проблемою УСІЄЇ країни.
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Сократить немедленно! Все на дотации МАУ!
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Мародер Порошенко проводив наради з Свинарчуками - як краще вкрасти гроші у армії.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
__________
Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі.
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вканька когда теперь ВСУ зимнюю форму получат Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко - Цензор.НЕТ 1546 по ТУ от ВСУ а не от народной швейной фабрики имени беня стайл в КНР Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко - Цензор.НЕТ 1413
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ой ванюша...
видно знатно тебе покоцали оті тролі стеця, якщо ти їх і досі згадуєш..
можеш вже не хвилюватись, хоча в тебе ще і болить,... вони далеко, на росію повтікали.
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Хто повтікав на Росію? Бойко? Медведчук? А під арешт їх - ні?
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Так Владимир Александрович их скоро посадит или ты в нем сомневаешься?.. Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 6826
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Не стану о том, как было в прошлом веке, когда таскали, стреляли... Возьмём Францию, например, пораньше. Сначала Робеспьеры, с Дантонами и всякими Сен-Жюстами тянули под нож гильотины толпами... Потом, поволокли уже и Дантона, наверное, на всякий случай. Ну... а потом и Робеспьеров, с Сен-Жюстами... Это совсем потом появился Наполеон Буонопарти. .
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Угу только ампир быль давненько Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 3295 А тут воняет комисарами на манер тех что в Армии США были в начале 19го века
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мндя както не хо быть таким себе Джони канониром который случайно по комиссару картечью отработал ну не виновать он что комиссар напротив мексиканос был Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 8865
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І що там ? Хочуть фінансування підскоротити ?
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На носу ж вибори в ВР, а ЗеКоМанда поіздєржалась на президентських.
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Похоже, да.
Увеличивать будут деньги на выпуск всяких сериалов по заказу государства
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Дивиться що можна змародерити з оборонки. Барига.
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Мало ему мллионов $ от раши! Своих свинарчуков на дерибан сажает. С зебилы дружно хлопают ... ушами.
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Где деньги украденные рыгами, эталон красоты?
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Никто не замечает, что зебеня не увольняет Заместителя секретаря СНБО С. Кривоноса, назначенного на этот пост Порошенко на место голобородько - потому что за Кривоносом стоит АРМИЯ, зебеня сцит.
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Лупанул? пока руками машет и пиарится перед 21 июля = про "гражданский контроль над сферой обороны"Источник: https://censor.net.ua/n3134528
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Важливий брифінг Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ на тему: ''Робота, що проводиться в Міністерстві оборони України, для недопущення до експлуатації у Збройних Силах України неякісних засобів індивідуального... (link: https://www.facebook.com/100001813520333/posts/2742442519159505/) facebook.com/10000181352033… Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 820
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тут два момента:
1. зеро не собирается наращивать обеспечение армии
2. под видом контроля хочет сократить обеспечение - но как только это станет заметно. из армии придут уже за ним.
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
Всех зебилов на стадион!
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Пока команда Зе делает вид что что-то делает , Украину изнутри разъедает вата .
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Интересно,во ВСЕЖ тематичках исчез Вальцман,а появился Петя. Но 5 лет он был "порохом"-хорошо и русликам и сепарам и малоросам пердаки рвал.
А этот хидрант - в лучшем случае зе (как ФЕ!) а как его называют.... ну как заслуживает! Клован и шмаркля - это еще ласково! Даже Ялынкович был более уважаем,чем это с булавой.
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патамушта теперь антисетизм - будет играть против зебени
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Мародерські тролі! Ану швидко мене спамити!
Мародер Порошенко проводив наради з Свинарчуками - як краще вкрасти гроші у армії.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
__________
Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі. Жрачка, лопати, вагончик з усіма зручностями за державний рахунок. Оплата за вирахунком шкоди, що тролі нанесли державі.
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когда президент конченный ватник, коллаборант с слуга чужого народа......

Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 8543 Ukr_Che‏ @Ukr_Che 43 сек.44 секунды назад
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВІШАЮТЬ ТАБЛИЧКИ ІЗ НАЗВОЮ ПРОСПЕКТ ЖУКОВА! Тепер абсолютно клоунським методом.
На висоті 3 поверху за допомогою автовишки.

Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 2692
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко
 
 
 
 
 
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