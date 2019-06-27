 Покушение на экс-мэра Конотопа Семенихина: для расследования дела в город направлена усиленная группа Нацполиции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня, 27 июня, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания.

Участники совещания обсудили ход расследования нападения на бывшего мэра г. Конотоп (Сумская область), который одновременно является кандидатом в народные депутаты.

По приказу главы Нацполиции Сергея Князева была сформирована усиленная группа из числа руководителей департаментов Нацполиции.

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Как сообщил первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, группа будет заниматься организацией всестороннего и оперативного расследования нападения.

"Вы по минутам должны воссоздать события того вечера. Ваша задача - организация проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему", - подчеркнул Аброськин.

Напомним, сегодня ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении.