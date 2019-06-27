EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1208  18
Материалы по теме:
Все про:покушение (781) Нацполиция (9606) Аброськин (538) Семенихин (15)

 Покушение на экс-мэра Конотопа Семенихина: для расследования дела в город направлена усиленная группа Нацполиции

Для расследования нападения на кандидата в нардепы в Конотоп направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции. В состав усиленной следственно-оперативной группы вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня, 27 июня, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания.

Участники совещания обсудили ход расследования нападения на бывшего мэра г. Конотоп (Сумская область), который одновременно является кандидатом в народные депутаты.

Покушение на экс-мэра Конотопа Семенихина: для расследования дела в город направлена усиленная группа Нацполиции 01

По приказу главы Нацполиции Сергея Князева была сформирована усиленная группа из числа руководителей департаментов Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция. ФОТО

Как сообщил первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, группа будет заниматься организацией всестороннего и оперативного расследования нападения.

Покушение на экс-мэра Конотопа Семенихина: для расследования дела в город направлена усиленная группа Нацполиции 02

"Вы по минутам должны воссоздать события того вечера. Ваша задача - организация проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему", - подчеркнул Аброськин.

Напомним, сегодня ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении.

Источник: https://censor.net.ua/n3134526
 
 
 Топ комментарии
 
а вы слышите возмущенные вопли партии "Свобода", "Анального корпуса" и "Нац жон" Билецкого?!.. правильно, я то же не слышу!
просто Аваков не выделил денег на "покричать, по возмущаться"..
 показать весь комментарий
 
аваківцями, або й росіянами
 показать весь комментарий
 
Це війна , яка вже прийшла до нас в хату !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
концы надо спрятать профессионально
 показать весь комментарий
 
 
Это ужасное событие. Но где усиленная группа, направленная на расследование смерти Дмитрия Тымчука?
 показать весь комментарий
 
 
Установить как Тымчук убил Тымчука, отправить его под домашний арест, передать дело в суд и потребовать пожизненого приговора?
 показать весь комментарий
 
Я так думаю, що всім патріотичним колам потрібно підготуватись.
Їм оголосили війну і дійдуть до кожного.
За Тимчука вже мовчать. Але як зручно вийшло.. його вбили якраз перед зрадницьким відведенням військ, думаю, він мав би що написати з цього приводу.
 показать весь комментарий
 
 
вот просто интересно, а как же реформы? тоесть для 121 статьи надо усиление из киева присылать? *****, похерили все. 15 лет назад спецы из убопа райцентра такое раскрыли бы. нареформировали...
 показать весь комментарий
 
 
поехала толпа мусоров натоптать, чтобы потом замять дало в кабинетах. ведь так у них принято было в подобных ситуациях при нападениях на реальных активных патриотов?
 показать весь комментарий
 
 
Це війна , яка вже прийшла до нас в хату !
 показать весь комментарий
 
 
а вы слышите возмущенные вопли партии "Свобода", "Анального корпуса" и "Нац жон" Билецкого?!.. правильно, я то же не слышу!
просто Аваков не выделил денег на "покричать, по возмущаться"..
 показать весь комментарий
 
 
бабло на них виділяє не Аваков, а Беня... Аваков, порівняно з бенею - церковна миша...
 показать весь комментарий
 
 
Они не могут нормально расследовать убийство пятилетнего ребёнка, где известно всё, начиная от подозреваемых и заканчивая видом оружия.

А тут, расследовать покушение, которое произошло в час ночи, в безлюдном месте.
 показать весь комментарий
 
 
ой, да все там все знают, только єто в дело не пойдет. никогда не шло.
 показать весь комментарий
 
Местные опера/ следаки будут поить, кормить, заправлять, обхаживать эту усилиную группу, руководство группы бабла за хорошую справку срубит.
И все будет хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
ввечері у сауну сходять, там дивись і більярд з караоке, сутенери дівчат підвезуть, кулі ж одна сім'я) спільну справу роблять)
 показать весь комментарий
 
очередное "дело чести" авак-овцев.. результат уже известен: специалисты легко завалят дело на любом этапе, от следствия до суда..
с.ки, дайте Гражданину законную возможность с оружием в руках достойно защитить себя и своего ближнего, если мусора не способны.. а они не способны..
любая влада в Украине боится своего Гражданина, ей нужны молчаливое быдло, кріпаки
 показать весь комментарий
 
теперь некому расследовать убийство ребенка в переяславе
 показать весь комментарий
 
Замовник - молоток, виконавці вже дома у Свинособакії.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПокушение на экс-мэра Конотопа Семенихина: для расследования дела в город направлена усиленная группа Нацполиции
 
 
 
 
 
 вверх