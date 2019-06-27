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Все про:выборы (22591) Бобул Иво (1)

 Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Украинский певец, народный артист Украины. Иво Бобул (настоящее имя Иван Бобул) зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии "Патриот" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Бобул зарегистрирован кандидатом в народные депутаты 25 июня 2019 года и включен в избирательный список под №5, передает Цензор.НЕТ.

"Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель вокала, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, член политической партии "Патриот", проживает в Киеве, судимость отсутствует", - сказано в анкетных данных кандидата на сайте ЦИК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134523
 
   
 Топ комментарии
 
Прийматимуть закони співаки, спортсмени, кловуни та інші сантехніки. Во зажівьом!
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Пєвца знаю, що таке партія здогадуюсь, а от чим Бобул цінний для Патріота не розумію.
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Все по закону
Вот я тоже проживаю последние пять лет в Украине и иногда пою, когда выпью
Не примкнуть ли и себе к какому-нибудь "Пацреоту" ? 😂
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В президенты, как и Вакарчук не пошел, а решил пойти в депутаты, как и тот самый Вакарчук? Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот" - Цензор.НЕТ 4933
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Ему уже напели: "Бобул - президент".
Эх, упустил ты, Ива, свое счастье 😀
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Вакарчук уже был депутатом. Только проработал от силы полгода, изредка посещая заседания. А потом и вовсе отказался от депутатства, предпочитая выступления на сходняках.
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І знайдуться його виборці.
Мир не без лоха...
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а мог бы рискнуть создать бобул-блок..с таким именем 5% преодолеть - лёгко
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Помню-помню! Этот чудик в Президенты собирался, недавно. Там шо, в шоу-бизнесе, эпидемия, игромания в Политику? Или- кто-то надоумил таки. Спортсмены как-то поскромнее себя ведут, видя попытку Виталика, наверное...
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Про "козака Гаврилюка", котрий зміг лише 8 класів школи закінчити і якого в депутати закони приймати всунули, промовчимо?
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Нічого. В черговий раз дивитися за всю ту шоблу будемо в тих же об"ємах, а то і більше.Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот" - Цензор.НЕТ 9202
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...а то і більше.
Нова Рада буде шедевральною 😟
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Так я все ж таки не зрозумів. Погано, чи гарно, на твою думку звісно, що при Зе балотуються так масово фріки?
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А Полякова, Павлік, "Довгоносики" з "Маски-шоу" чому туплять? Як без них закони прийматимуть?
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А Полякова вовсе не тупит! Она, как раз- в игре!
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І де ГАбріела Масссанга ,я вас запитую,Руслана Писанка де !? ))
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Масанга аільно володіє українською, а макаку коломойського так і не змогли навчити
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Всяко лучше Допы будет....
Правда ему денег как и Гепе - не дадут.
Пусть Азербайджан(или кто там "герой" новости по крови?) нас еще в антиазербайжанизме обвинит... Мало ли - че у нас в Раде кроме кошерных, даже украинцы смеют сидеть то.
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І́во Бо́бул, справжнє ім'я - Іван Васильович Бо́бул (нар. 17 червня 1953, Порубне, нині Тереблече Глибоцького районуЧернівецької області)

Більше на румуна подібний, ніж на азєра
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Вот это будет Рада Поплавський, Бобул, Вакарчук, Тищенко,Сивоха, Юзик.
Агонь.
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Идеальный парламент воюющей страны Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот" - Цензор.НЕТ 1473
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такий парламент не ризикне захопити і розстріляти жоден ворог..
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Це ж як, свинарчуки-поросенки напрацювали, що нарід краще цих обере?
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Той самий нарід в 2014 обрав свинарчуків-порошенків, а в 2019 обрав клоунів, хоча серед 39 кандидатів були розумні і достойні. Той же економіст Новак, який із незаможної родини, але закінчив бізнес-школу в Торонто... Чим не нове обличчя? Але ж у нього не було ані 1+1, ані 5 каналу, ані Інтера...
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Це той, про якого, колись, при Союзі, анекдоти ходили?
"Пристав Бобул до Софії Ротару:
- Виходь за мене заміж!...
Та каже:
- Вийду, якщо подаруєш чобітки з крокодила...
Щез Бобул. Місяць нема, два, півроку... Якось поїхали інженери укрїнські, що завод в Африці, будували, на річку Конго, порибалить... Дивляться, а на березі, за кущем, Іво Бобул, сидить, із здоровенною довбнею, в руках, і слідкує за крокодилом, що вилазить на берег. Тільки той виліз з води, Іво вискакує, довбнею - межи очі, хрясь! Крокодил і вивернувся... Іво підбіг, обмацав лапи, і матюкається, молдавською :
- Ну, що це за життя таке?! Вже двадцять другий! І цей - без чобіт!!!"
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Клоуны кучкуются . Боже , береги Украину !
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Украиной будут управлять клоуны, артисты, певцы и кухарки.
Верной дорогой идете, таварищи!
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Кто ж виноват, что прохвессионалы, крепкие хозяйственники и прочие томосы оказались гастролёрами.
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Ну наконец то... Иво Бобул...
Теперь осталось только Олегу Виннику от партии "Волчица" баллотироваться...
И ещё нужно Елтона Джона и будет полный комплект песняров в Раде.
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Элтон Джон сэр в ВБ. Ему наша ВР как-то не по званию. А вот Иво Бобул на нынешнем фоне - самое то.

Превратим свою Родину окончательно в шапито!!!
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Прийматимуть закони співаки, спортсмени, кловуни та інші сантехніки. Во зажівьом!
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Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот" - Цензор.НЕТ 6484
Браво Иво!

ну наконец то я дождался годной новости на цензоре
ато сплошняком одно уг, даже коментить влом Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот" - Цензор.НЕТ 9390
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нє, ну а шо? Для повноти образу трохи підрізати кучері, наростити живіт, червоний пінжак заправити у труси, бігати скрізь з ножицями та перерізати стрічки - і 8% (чи вже може 5%?) проголосують.
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пізно ..висування закінчилось..Зараз можна лише відмовлятись і зніматись...
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С утра распинаем мальчика в трусикпх,потом кормим синичек,а вечером кино и концерт Иво Бобула
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Крила одягає Іво Бобул!
Всім допомагає Іво Бобул!
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Лучше бы вместо Зеленского выбрали Иво Бобула!
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Под такую морду телевизор нужно будет расширять.
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А-а-а-ааааа, дайте это развидеть...
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Что происходит? Откровенно боюсь. Ну что, патронов много не бывает?
Пора выдвигаться или подождем еще чуть-чуть? Может, зебилы слегка прийдуть до розуму?
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как-то представители "Реп"-культуры и транс-музыки плохо представлены в Раде..
хотя, я ошибся!.. за транс-течение отвечает Добкин младший..
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Пятнадцать человек на депутатский мандат,
Йо-хо-хо и Бобулка Иво.
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свєтка лабада від якої партії балатіруєцця? я б галаснув за свєтку🤕
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в Раді потрібні порноінструкторКИНі, йоги і екскаваторники.
і куди ця свиня ще одна пхнеця?
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Сильно. Але ні Бобул,ні Міхміх не взлітають перед НИМ,тільки ВІН може поламати хід кампанії.Хто ж тримає в руках джокера жіночих сердець ?
Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот" - Цензор.НЕТ 6075
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Вот да. Если бы подсуетился на президентские, то имел бы все шансы уделать ЗЕ и его зебилов за счет разведенок и домохозяек.
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Так хто ж знав,що з того "подсуєтітца" щось вийде...А тепер всі вони суєтяца як скажені,відчули легше бабло,аніж бігати по сцені під "фанеру"...Але Бобул не в приклад Вакарчука хоч розумний...У Вакарчука на писку всі признаки виродження нашої співучої і могучої націі...
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достойный ответ квнщику Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот" - Цензор.НЕТ 3017 , теперь я знаю за кого голосовать, кто как не он не за швабру же Полякову, во захерячат концерт, 95 квартал Полякова, Вакарчук, безработные бывшие зэки иудеи типа Рабиновича, жопоблок это шедеврально жеж, а потом говорят почему мы плохо живем, и не один не может дать ответ на вопрос почему цены на продукты в супермаркете в Польше ниже чем у нас а зарплату у продавца выше, кто знает как связаться с людями в черном мне надо срочно покинуть эту планету
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Так, це дно. Але якби Розенблат, Поляков, Мосійчук, Бойко, Новінський та решта "професіоналів" не підірвали вщент довіру до парламенту, таким як Бобул не спало б на думку балотуватися. А так.... хз хто краще: співак чи свора крадіїв. Дно, дно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПевец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"
 
 
 
 
 
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