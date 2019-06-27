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 Пять человек, в том числе трое детей пострадали в результате падения дерева на территории центра отдыха во Львове

Пять человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате падения дерева во Львове.

Как информируе Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, инцидент произошел 26 июня около 20:30 на территории центра отдыха и реколлекций "Светлица" в пгт Брюховичи, входящего в состав Львова.

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Как указано в сообщении, после падения дерева возле отдыхающих получили травмы и обратились за медпомощью двое взрослых и трое детей. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3134520
 
 
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авакову с его "мчс" хоть разорвись, а еще же мвд и полиция...напрасно коломойский его похвалил
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять человек, в том числе трое детей пострадали в результате падения дерева на территории центра отдыха во Львове
 
 
 
 
 
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