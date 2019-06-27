EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2694  27
Все про:контракт (334) таможня (1423) Нефьодов (82)

 Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы

Победитель конкурс на главу новой Государственной таможенной службы, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов сообщил о вероятности перевести работу таможню на контрактную систему работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Радио "Свобода".

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - Ред.) На конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефьодов.

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

"Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством господина Данилюка, и под руководством нынешнего министра госпожи Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", - добавил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск таможенной службы через 2,5 месяца вполне реалистичный, - Нефьодов

Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.

Источник: https://censor.net.ua/n3134518
 
   
 Топ комментарии
 
- В том, что старое вернется, Александр Иванович Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. ©
 показать весь комментарий
 
Ему будет легко работать....конрабанда уже побеждена...пусть реформирует.. Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 7761
 показать весь комментарий
 
Вид у него после гей-парада какой-то растерянный и глаза что-то округлились,
кстати он был в розовом Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 3566
Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 9263
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ему будет легко работать....конрабанда уже побеждена...пусть реформирует.. Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 7761
 показать весь комментарий
 
 
Хіба що візьме на контракт інопланетян. Ато і янкі, і грузини з литовцями та поляками показали результат не те що нульовий, а мінусовий.
 показать весь комментарий
 
 
- В том, что старое вернется, Александр Иванович Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. ©
 показать весь комментарий
 
 
Вид у него после гей-парада какой-то растерянный и глаза что-то округлились,
кстати он был в розовом Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 3566
Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 9263
 показать весь комментарий
 
 
Ну если он будет наказывать провинившихся таможенников неприродным способом, то почему бы и нет?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати какой он национальности и религии, на хохла явно не похож!
 показать весь комментарий
 
Фамилия русская. Произошла от имении - Мефодий.
 показать весь комментарий
 
Почему не похож? Глаза узкий, и близко посажены.
Видно Вас вводит в заблуждение аккуратно подстриженная борода.
 показать весь комментарий
 
Он президентской национальности, вы видимо кацап раз нации не различаете.
 показать весь комментарий
 
это уже было, таможенники сами себе зарабатывали. Хозрасчет называется.
 показать весь комментарий
 
да пох какая там форма трудового договора. все равно на контрабасе будет бабло рубить
 показать весь комментарий
 
кстати, не подскажите как в 22 года стать вице-президентом финансовой компании? интересно, кто его батя?
 показать весь комментарий
 
"Пришел новый русский к старому еврею, и говорит: папа! дай денег!"
 показать весь комментарий
 
Це нормальна і непогана ідея,тільки щоб не перетворилося продовження контракта як з переаттестацією,заніс хабара і продовжили конракт,а на хабар треба заробити тим же хабарем,потрібно якось рвати цей кругообіг,але на все це потрібна воля і крашаночки сталеві
 показать весь комментарий
 
 
Как для госслужащих/чиновников, считаю что дат действия трудового договора/контракта вообще не должно быть.

У нас это выросло в парадокс. Проворовавшийся госслужащий/чиновник должен быть незамедлительно уволен, но на основании этих самых трудовых договоров любой суд его восстанавливает в должности, ещё и оплачивают ему дополнительно бабло за пропущенные трудодни.
 показать весь комментарий
 
 
Гм... А почему именно таможню переводить на контракт, а не налоговую, скажем?
Да и всех прочих?
 показать весь комментарий
 
логика в определенном контрактом времени работы есть,правильно было бы и описать все нюансы в контракте --- за что ,где и пошел нафик!!!
 показать весь комментарий
 
А что это даст кроме видимости какой-то работы зам министра?
Условия для гос служащих должны быть понятные и одинаковые, а не секретные!
 показать весь комментарий
 
Ідеальний раб. Це раб на контракті... Розірвати чи не розірвати контракт і це сугубо право роботодавця... Нічого не зміниться і в частині судових позовів... якщо звільнення незаконне, то суду всерівно чи контракт чи трудовий договір.
А от істина мета цього, додаткове стриження бабла з працівників за продовження контракту... А з кого в кінцевому результаті це бабло будуть здирати?
Це вже все проходили...
Атже невірно поставлена кома в службовій записці - отримай розірвання контракту
Пропустив десятки контейнерів з контрабасом отримай підвищення в Київ.
А скільки бабла можна буде списати під шумок на супутні програми пов'язані з практичним впровадженням контрактної форми праці...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы
 
 
 
 
 
 вверх