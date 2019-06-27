 Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Радио "Свобода".
"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - Ред.) На конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефьодов.
Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.
"Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством господина Данилюка, и под руководством нынешнего министра госпожи Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", - добавил Нефьодов.
Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.
В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.
кстати он был в розовом
Видно Вас вводит в заблуждение аккуратно подстриженная борода.
У нас это выросло в парадокс. Проворовавшийся госслужащий/чиновник должен быть незамедлительно уволен, но на основании этих самых трудовых договоров любой суд его восстанавливает в должности, ещё и оплачивают ему дополнительно бабло за пропущенные трудодни.
Да и всех прочих?
Условия для гос служащих должны быть понятные и одинаковые, а не секретные!
А от істина мета цього, додаткове стриження бабла з працівників за продовження контракту... А з кого в кінцевому результаті це бабло будуть здирати?
Це вже все проходили...
Атже невірно поставлена кома в службовій записці - отримай розірвання контракту
Пропустив десятки контейнерів з контрабасом отримай підвищення в Київ.
А скільки бабла можна буде списати під шумок на супутні програми пов'язані з практичним впровадженням контрактної форми праці...